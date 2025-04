Aktuální akce na Google Play: deskovky od Vlaadi Chvátila a užitečný pomocník pro fotografy

Máme středu, což neomylně znamená náš pravidelný seriál, ve kterém se vám snažíme doporučovat ty nejzajímavější aplikace a hry, jenž se zrovna v tuto chvíli nachází zdarma, nebo alespoň se slevou na obchodě Google Play. Dnes můžeme vypíchnout třeba řadu digitálních deskovek od Vlaadi Chvátila jako jsou Through the Ages, Krycí Jména či Galaxy Trucker, nebo aplikaci pro úpravu Exif dat Photo Exif Editor Pro – Metada.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Sentinels of the Multiverse

Karetních her není nikdy dost. Titul Sentinels of the Multiverse je inspirován komiksovými klasikami, které převádí do interaktivní a poměrně zábavné hry, jenž ale pod povrchem skrývá překvapivou hloubku. Pokud fandíte kartičkám a chcete vyzkoušet něco nového, rozhodně dejte tomuto titulu šanci. Původní cena byla 175 korun.

