Aktuální akce na Google Play: akční zombie střílečka, vydařená adventura a záhadný puzzle

Čtvrtek je tady a s ním i náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co najdete aktuálně na Google Play zdarma či se slevou. Vypíchnout můžeme kupříkladu povedenou akční zombie střílečku s RPG prvky Delivery From the Pain Offline, vydařenou adventuru Agent A: A puzzle in disguise nebo záhadnou puzzle záležitost s názvem The Almost Gone.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

FV File Pro

Chytré telefony jsou ve své podstatě počítače, tudíž mít přehled o tom, kde máte jaké soubory občas přijde vhod. Výchozí průzkumník souborů přitom nemusí nabízet pokročilé funkce, jako je přístup do systémových složek. S aplikací FV File Pro budete mít všechny dokumenty, složky a fotky hezky přehledně na dosah ruky. Původní cena byla 150 korun.