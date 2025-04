Airpody s průhledným tělem? Internetem kolují fotky unikátního prototypu

Internetem kolují snímky transparentního pouzdra sluchátek AirPods

Má se jednat o speciální testovací EVT verzi

Do běžného prodeje se s nejvyšší pravděpodobností nedostanou

Průhledné materiály řadu lidí fascinují a není se čemu divit – mít pohled přímo do útrob relativně složitých zařízení má něco do sebe. V technologickém světě tu a tam někdo přijde s produktem, který díky průhlednému krytu umožní nahlédnou dovnitř, nicméně až o tak častý jev se nejedná. S transparentním pouzdrem pro sluchátka experimentuje podle všeho také Apple, ovšem jak se zdá, v našich kapsách něco takového jen tak neuvidíme.

Líbí se vám transparentní pouzdro Apple AirPods?

Lze namítnout, že to není tak úplně pravda, ostatně u sluchátek Beats, která vlastní Apple, můžeme narazit na modely, jenž se pyšní transparentním dobíjecím pouzdrem. Avšak v případě sluchátek AirPods už tuto variantu na výběr nemáme. Apple se totiž v případě těchto sluchátek drží osvědčené bílé barvy, která je ikonická a na první pohled snadno rozpoznatelná. To ovšem neznamená, že by Apple neexperimentovat s transparentními materiály také v případě AirPodů, ostatně před pár lety koloval internetem snímek samotných sluchátek, jejichž tělo bylo vyrobeno z transparentního namodralého plastu.

Nyní se ale na sociální síti X, konkrétně v příspěvku od uživatele s přezdívkou LusiRoy8, objevily fotografie průhledného nabíjecího pouzdra sluchátek AirPods. Podle všeho se jedná o takzvanou EVT verzi (engineering validation test – testovací verzi), což ovšem s sebou nese také nepříjemnou zprávu – na transparentní pouzdro v masové výrobě můžeme zapomenout.

Třeba ale někdy v budoucnu Apple překvapí a my se dočkáme limitované verze sluchátek, která by mohla být klidně i transparentní. Nicméně vzhledem k tomu, že i sluchátka z bílého plastu se gigantovi z Cupertina prodávají velmi dobře, patrně se k podobnému kroku bohužel neuchýlí.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.