AI našla lék na léčbu rakoviny? Neuvěřitelný příběh má háček, o kterém se mlčí

- Příběh o umělé inteligenci, která vyléčila rakovinu u psa tento týden obletěl celý internet
- Skutečnost je ale o něco méně poetická, než jak se může na první pohled zdát
- AI sice hrála roli, její zásluhy se ale výrazně přeceňují
Byl to příběh jako ze žurnálu – zoufalý páníček toužící zachránit svého věrného čtyřnohého společníka, který trpí rakovinou, se obrátí na umělou inteligenci a s její pomocí objeví lék. Když australský podnikatel bez jakéhokoli vzdělání v oboru biologie či medicíny prohlásil, že mu ChatGPT pomohl zachránit psa před rakovinou, tato zpráva se rozšířila s takovým ohlasem, po jakém velké technologické firmy toužily. Konečně zde byl důkaz, že umělá inteligence revolučně změní medicínu. Skutečnost je, jako obvykle, o něco komplikovanější.
Zázračný lék na rakovinu AI neobjevila
V roce 2024 se podnikatel a fanoušek technologií Paul Conyngham z australského Sydney dozvěděl, že jeho fenka Rosie má rakovinu. Chemoterapie sice zpomalila průběh nemoci, ale nádory se nezmenšily. Poté, co veterináři prohlásili, že pro tuto fenku křížence staffordshirského bullteriéra a šarpeje už nelze nic udělat, Conyngham se rozhodl nevzdat a lék najít svépomocí, respektive k hledání nápadů na léčbu využil ChatGPT. Chatbot navrhl jako jednu z možností imunoterapii a odkázal ho na odborníky z Univerzity Nového Jižního Walesu, kteří následně provedli genetickou analýzu nádoru. Několik týdnů po zahájení léčby se stav Rosie začal rapidně zlepšovat.
Umělá inteligence v celém příběhu hrála zásadní roli a z některých textů se mohlo zdát, že je strůjcem „zázračné“ léčby. To nicméně není tak úplně pravdivé tvrzení. Rosie se nejenže z rakoviny nevyléčila, ale není ani jasné, zda za její zlepšení mohla právě vyvinutá vakcína. Personalizovaná léčba byla podávána souběžně s jinou formou imunoterapie známou jako inhibitor kontrolního bodu, která má pomoci imunitnímu systému zaměřit se na nádory, a proto je obtížné určit, zda vakcína měla vůbec nějaký účinek. Jeden z vědců zapojených do projektu, Martin Smith, uvedl, že tým provádí testy k ověření imunitní reakce.
Navíc léčebný postup pro Rosie nevymyslel ani nevytvořil ChatGPT, ale lidští vědci. Chatbot sloužil nanejvýš jako výzkumný asistent, který pomáhal Conynghamovi analyzovat odbornou literaturu – což je sice působivé, ale k naznačenému průlomu to má daleko. Důkazy jsou totiž v medicíně důležité, neboť úspěch nezávisí jen na poskytování věrohodných informací, ale také na odborné, praktické práci spočívající v přípravě, testování a poskytování samotné léčby.