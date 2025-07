AI má na kontě další průlom, NASA ji nechala řídit satelit

Umělá inteligence si může zapsat další přelomový okamžik

NASA ji nechala, aby bez zásahu člověka řídila satelit

Během devadesáti sekund vyhodnotila, zda je vhodné pořídit snímek Země, či nikoli

Že je umělá inteligence hitem dnešní doby a nejžhavějším produktem technologického světa, to už je trochu ohraná písnička. S trochou nadsázky se dá říci, že není den, kdy by na sebe umělá inteligence nějakým způsobem neupozornila. Nyní ale můžeme říct, že má za sebou další velký milník. Vůbec poprvé totiž využila satelit, který krouží okolo naší planety, k tomu, aby rozhodla, kde a kdy zachytí snímek Země – to vše pod devadesát sekund a bez jakéhokoli lidského zásahu.

Umělá inteligence má na povel satelit

Samotná technologie se nazývá Dynamic Targeting (v překladu dynamické zaměřování) a otestovala ji laboratoř Jet Propulsion Laboratory, která spadá pod NASA. Technologie byla nainstalována na satelit o velikosti kufříku, který provozuje britský startup Open Cosmos, jenž zároveň obsahuje procesor pro strojové učení, který má na svědomí irská firma Ubotica. Během testu se družice naklonila dopředu, aby skenovala 500 km před svou oběžnou dráhou, a pořídila snímek.

Umělá inteligence družice rychle analyzovala scénu a zkontrolovala, zda není zataženo. Pokud byla obloha čistá, družice se naklonila zpět a pořídila detailní snímek povrchu. Pokud mraky zakrývaly výhled, družice by pořízení snímku odložila, díky čemuž by s tímto neztrácela čas a neplýtvala úložištěm. „Pokud dokážete chytře vybrat, co fotografujete, pak snímáte pouze Zemi a nikoli mraky,“ uvedl Ben Smith z JPL, která práci na dynamickém zaměřování financuje. „Tato technologie pomůže vědcům získat mnohem větší podíl použitelných dat.“

Ačkoli se bezpochyby jedná o velký úspěch, Brian Quinn ze společnosti Ubotica je zdrženlivější. „Až následné zpracování, které může trvat i několik dní, nám umožní říct, jestli například někde došlo k požáru či škodlivému přemnožení řas,“ uvedl pro NASA. Národní úřad pro letectví a vesmír, Ubotica a OpenCosmos tvrdí, že systém by mohl být rozšířen i na zjišťování požárů, sopečných erupcí a silných bouří z vesmíru rychleji než kdykoli předtím. Než se tak ale stane ve větší míře, bude to ještě nějakou dobu trvat.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.