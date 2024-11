Země pro všechny! NASA chystá Copilota zaměřeného na poznávání naší planety

NASA a Microsoft vytvořily speciálního Copilota trénovaného na neskutečném množství vědeckých dat

V praxi může pomoct politikům, vědcům a díky datům a jednoduchosti i široké veřejnosti

Zatím je v interním testování, ale ve výsledku bude k mání pro všechny

NASA ve spolupráci s Microsoftem představila Earth Copilot. Chatbota s umělou inteligencí, který má zjednodušit přístup k rozsáhlým datům vesmírné agentury o Zemi a jejich pochopení. Cílem je skrze Azure demokratizovat vědecká data a zpřístupnit je širšímu publiku.

Geoprostorová data pro všechny

Prototyp Earth Copilot umožňuje uživatelům pokládat otázky v přirozeném jazyce, například „Jaký byl dopad hurikánu Ian na ostrov Sanibel?“ nebo „Jak ovlivnila pandemie COVID-19 kvalitu ovzduší v USA?“, a získat stručné, daty podložené poznatky. Díky integraci pokročilých schopností umělé inteligence do úložiště geoprostorových dat NASA překlenuje Earth Copilot propast mezi složitými vědeckými daty a jejich praktickým využitím.

Ze své flotily družic shromáždí NASA ročně přes 100 petabajtů dat. Jde přitom o kritické zemské systémy, které monitorují věci jako klima, lesní požáry, nebo třeba stav oceánů. Přístup k těmto datům a jejich analýza však vyžadují specializované technické dovednosti, což logicky omezuje jejich využití na úzkou skupinu odborníků. Podle Tylera Brysona, korporátního viceprezidenta Microsoftu, „by umělá inteligence mohla tento proces zefektivnit a zkrátit dobu potřebnou k získání poznatků z dat o Zemi na pouhé sekundy.“

Tato složitost často brání jejímu potenciálnímu využití v odvětvích, jako je reakce na katastrofy, zemědělství, městské plánování a environmentální politika. Zjednodušením způsobu, jakým uživatelé s těmito daty pracují, odstraňuje Earth Copilot překážky a umožňuje širšímu okruhu lidí získávat užitečné poznatky.

Jak Earth Copilot funguje

Earth Copilot kombinuje cloudové technologie, jako je služba Azure OpenAI od Microsoftu, s platformou NASA pro vizualizaci, průzkum a analýzu dat (VEDA). Uživatelé komunikují s nástrojem prostřednictvím jednoduchých dotazů, které umělá inteligence interpretuje tak, aby získala relevantní soubory dat a poskytla jasné a použitelné odpovědi.

Ve své podstatě to vzdáleně připomíná vlastní GPT, které si můžete v rámci ChatGPT udělat – nahrajete soubory, zadáte pravidla a vámi vytvořený GPT pak vychází primárně z nahraných dat a je tudíž přesnější.

Juan Carlos López, bývalý inženýr NASA a současný specialista na Azure v Microsoftu, si také pochvaluje efektivitu systému: „Navrhli jsme umělou inteligenci tak, aby efektivně zvládala složité dotazy a rozsáhlé datové sady a zajistila, že uživatelé rychle najdou to, co potřebují, aniž by museli překonávat technické překážky.“

Širší důsledky

Spolupráce je v souladu s iniciativou NASA Open Science, která usiluje o větší transparentnost a inkluzivitu vědeckého výzkumu. Přínosy Earth Copilot totiž přesahují rámec výzkumu a nabízejí praktické využití třeba i pro politiky, kteří řeší problémy jako je změna klimatu. Nesmírně užitečný bude i pro pedagogy, kteří zapojují studenty do výuky na příkladech z reálného světa, a zapomínat nesmíme ani na průmyslová odvětví, která zvyšují efektivitu pomocí poznatků založených na datech.

V současné době prochází Earth Copilot interním testováním vědců NASA. Musí se totiž pořádně vyhodnotit jeho schopnosti a zajistit zodpovědné používání. Po zdokonalení může být plně integrován do platformy VEDA pro širší veřejné využití a být tak ve výsledku přístupný i veřejnosti.

Earth Copilot je tak dobrým příkladem toho, jak mohou umělá inteligence a cloudové technologie přeměnit složitá data na praktické informace použitelné pro kohokoliv. Odbouráním technických bariér připravují NASA a Microsoft půdu pro novou éru objevů, kdy rozhodnutí založená na takto masivních datech mohou nakonec i zlepšit životy.