AI dokáže z fotky určit místo pořízení. Je až mrazivě přesná

Už dávno jsou pryč doby, kdy jsme u sebe nosily klasické fotoaparáty na kinofilm a snímky následně chodili vyvolávat. Chytré telefony kompletně vytlačily segment malých a levných fotoaparátů především svou neustále se zvyšující kvalitou a pohodlností používání. S tím ale také odešla nutnost katalogizace vyfocených snímků – ostatně do značné míry to za nás dělají samy telefony, pokud máte aktivní polohové služby pro aplikaci fotoaparátu. Ti z nás, kteří mají obavy o soukromí, ovšem geolokační služby nepovolují, aby se místo vyfoceného snímku nepropsalo do metadat.

Z fotky určí AI přesné místo, kde byla pořízena

Na otázku „Odkud je ta fotka?“ už pravděpodobně nebudeme muset nikdy odpovídat. Studentský projekt totiž odhalil další schopnost umělé inteligence – dokáže velmi dobře určit místo pořízení fotografie. Projekt známý jako Predicting Image Geolocations, zkráceně PIGEON (v překladu holub), byl navržen třemi postgraduálními studenty Stanfordovy univerzity s cílem identifikovat místa na Google Street View. Když mu však bylo předloženo několik osobních fotografií, které nikdy předtím neviděl, program ve většině případů dokázal přesně odhadnout, kde byly fotografie pořízeny.

Funkce rozpoznání vyfoceného místa může mít spoustu užitečných využití, například může pomoci identifikovat místa ze starých fotografií příbuzných nebo umožnit terénním biologům provést rychlý průzkum celých regionů na invazní druhy rostlin. PIGEON však může být také zneužit k odhalení informací o osobách, které nikdy nechtěly sdílet. Je zde obava, že podobná technologie, která se téměř jistě stane široce dostupnou, by mohla být použita pro vládní sledování, sledování firem nebo dokonce stalking. „Z hlediska ochrany osobních údajů může být vaše poloha velmi citlivou informací,“ řekl Jay Stanley, vedoucí politický analytik Americké unie občanských svobod.

Umělá inteligence se schopností rozpoznávat místa vznikla na základě inspirace hrou GeoGuessr. Jedná se o online hru, ve které hráči určují zeměpisnou polohu fotografií. Hru hraje více než 50 milionů hráčů, kteří se účastní světových šampionátů. O úplnou novinku se nicméně nejedná – Společnost Google již má funkci známou jako odhad polohy, která využívá umělou inteligenci k odhadu polohy fotografie. V současné době využívá pouze katalog zhruba milionu orientačních bodů, nikoli 220 miliard snímků Street View, které shromáždili.