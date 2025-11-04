TOPlist

AI dohoda roku? OpenAI si pláclo s Amazonem, kontrakt vyjde na 800 miliard

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 11. 6:30
0
AI dohoda roku? OpenAI si pláclo s Amazonem, kontrakt vyjde na 800 miliard (ilustrační obrázek)
  • Společnosti OpenAI se podařilo uzavřít další velkou dohodu
  • Díky Amazonu získá přístup ke stovkám tisíc grafikám od Nvidie
  • Celkem OpenAI zaplatí 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 800 miliard korun

Umělá inteligence hýbe současným technologickým světem, což znamená nejen to, že se prakticky každá větší firma snaží v tomto odvětví prorazit, ale také skutečnost, že se po vyslovení magických písmen AI začnou investoři předhánět v tom, kdo dá na stůl větší balík peněz. Mezi přední společnosti zabývající se umělou inteligencí patří OpenAI, která se snaží zůstat na čele skrze velké dohody s technologickými giganty. Po Microsoftu a Applu nyní přichází na řadu další velké jméno – Amazon.

Další miliardová dohoda zahrnující OpenAI

OpenAI se podařilo dohodnout se s Amazon Web Services, přičemž smlouva ve výši 38 miliard dolarů (cca 801 miliard korun) zahrnuje přístup ke stovkám tisíc grafických karet od Nvidie, jejichž výkon může OpenAI využít k trénování svých modelů umělé inteligence. Sedmileté partnerství přichází ve chvíli, kdy Microsoft uvolňuje otěže své dohody s OpenAI a ztrácí status výhradního poskytovatele cloudových služeb, společně s přednostním právem na hostování AI úloh.

Podle tiskové zprávy začne OpenAI neprodleně využívat výpočetní výkon AWS k trénování svých modelů umělé inteligence, přičemž celá kapacita by měla být nasazena do konce roku 2026, s možností dalšího rozšíření v roce 2027 a případně i v dalších letech. Minulý týden OpenAI dokončila svou restrukturalizaci za účelem generování zisku a oznámila novou dohodu s Microsoftem, která jí poskytne práva na technologii OpenAI, dokud nedosáhne pokročilé obecné inteligence.



Prohlížeč ChatGPT Atlas od OpenAI



Nepřehlédněte

ChatGPT Atlas slibuje novou éru internetu. Dáte AI prohlížeči od OpenAI šanci?

Na základě této dohody může OpenAI spolupracovat s třetími stranami na vývoji některých produktů umělé inteligence a vydávat určité typy otevřených modelů. Součástí nové dohody je také závazek OpenAI nakoupit služby Microsoft Azure v hodnotě 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionů korun), což je mnohem více než 38 miliard dolarů, které zaplatí Amazonu. OpenAI má údajně také smlouvu s Oracle v hodnotě 300 miliard dolarů (cca 6,3 bilionů korun), zatímco Amazon nadále investuje miliardy dolarů do startupu Anthropic zabývajícího se umělou inteligencí.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
