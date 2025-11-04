AI dohoda roku? OpenAI si pláclo s Amazonem, kontrakt vyjde na 800 miliard

- Společnosti OpenAI se podařilo uzavřít další velkou dohodu
- Díky Amazonu získá přístup ke stovkám tisíc grafikám od Nvidie
- Celkem OpenAI zaplatí 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 800 miliard korun
Umělá inteligence hýbe současným technologickým světem, což znamená nejen to, že se prakticky každá větší firma snaží v tomto odvětví prorazit, ale také skutečnost, že se po vyslovení magických písmen AI začnou investoři předhánět v tom, kdo dá na stůl větší balík peněz. Mezi přední společnosti zabývající se umělou inteligencí patří OpenAI, která se snaží zůstat na čele skrze velké dohody s technologickými giganty. Po Microsoftu a Applu nyní přichází na řadu další velké jméno – Amazon.
Další miliardová dohoda zahrnující OpenAI
OpenAI se podařilo dohodnout se s Amazon Web Services, přičemž smlouva ve výši 38 miliard dolarů (cca 801 miliard korun) zahrnuje přístup ke stovkám tisíc grafických karet od Nvidie, jejichž výkon může OpenAI využít k trénování svých modelů umělé inteligence. Sedmileté partnerství přichází ve chvíli, kdy Microsoft uvolňuje otěže své dohody s OpenAI a ztrácí status výhradního poskytovatele cloudových služeb, společně s přednostním právem na hostování AI úloh.
Podle tiskové zprávy začne OpenAI neprodleně využívat výpočetní výkon AWS k trénování svých modelů umělé inteligence, přičemž celá kapacita by měla být nasazena do konce roku 2026, s možností dalšího rozšíření v roce 2027 a případně i v dalších letech. Minulý týden OpenAI dokončila svou restrukturalizaci za účelem generování zisku a oznámila novou dohodu s Microsoftem, která jí poskytne práva na technologii OpenAI, dokud nedosáhne pokročilé obecné inteligence.
Na základě této dohody může OpenAI spolupracovat s třetími stranami na vývoji některých produktů umělé inteligence a vydávat určité typy otevřených modelů. Součástí nové dohody je také závazek OpenAI nakoupit služby Microsoft Azure v hodnotě 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionů korun), což je mnohem více než 38 miliard dolarů, které zaplatí Amazonu. OpenAI má údajně také smlouvu s Oracle v hodnotě 300 miliard dolarů (cca 6,3 bilionů korun), zatímco Amazon nadále investuje miliardy dolarů do startupu Anthropic zabývajícího se umělou inteligencí.