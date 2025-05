Age of Empires, Ori či střílečka od Remedy. Balíček parádních her od Xboxu vás vyjde jen na 230 korun

Herní obchod Humble Bundle nabízí PC hráčům extrémně výhodný balíček her od Xboxu

Za 230 korun získáte Steam klíče k osmi hrám včetně parádní střílečky Quantum Break

Balíček obsahuje i zábavnou akci Sunset Overdrive od tvůrců Spider-Mana či oceňovanou hopsačku Ori and the Will of the Wisps

Digitální obchod (nejen) s videohrami Humble Bundle vstoupil před lety do povědomí hráčů díky cenově výhodným balíčkům, které zpravidla obsahují hned několik zajímavých titulů, za něž mnohdy zaplatíte jen několik dolarů, a ještě u toho přispějete na charitativní účely. O nových nabídkách od Humble Bundle zpravidla neinformujeme, nicméně v případě aktuálního balíčku rádi uděláme výjimku. Po omezenou dobu je totiž k dispozici Humble Xbox Game Studios Bundle, který nabízí pestrý výběr parádních her od studií Xboxu pouze za 9,35 eur (cca 230 korun).

Pokud už některé z her v balíčku vlastníte (jeho součástí je i několik titulů staršího data vydání, pozn. red.), pak vás tato nabídka nejspíš neosloví. Zároveň si ale troufáme tvrdit, že pro všechny ostatní milovníky počítačových her jde o neodolatelnou příležitost, jak si doplnit digitální knihovničku na Steamu o osm parádních, a hlavně žánrově pestrých kousků. Platformu od Valve nezmiňujeme náhodou – pořízením balíčku získáte přístup k osmi Steam klíčům, takže jde o nabídku pouze pro hráče na počítačích.

Ať už vyhledáváte přímočarou akci, nebo snad dáváte přednost kouzelně ilustrovaným adventurám, popřípadě si rádi lámete hlavu u strategií – v případě balíčku od Xbox Game Studios si přijdete na své. Lákadlem je například druhý díl oceňované hopsačky Ori and the Will of the Wisps, který se pyšní nádherným grafickým zpracováním. V nabídce je také nedoceněná střílečka Quantum Break od Remedy či vylepšená verze legendární strategie Age of Empires.

Obsah Humble Xbox Game Studios Bundle

Už za 4,67 eur (cca 150 korun) získáte přístup ke třem hrám:

Broken Age (Double Fine Productions, 2014)

(Double Fine Productions, 2014) Sunset Overdrive (Insomniac Games, 2014)

(Insomniac Games, 2014) Battletoads (Dlala Studios, 2020)

Za 9,35 eur (cca 230 korun) získáte přístup ke kompletnímu balíčku, který navíc obsahuje:

Wasteland 3 (inXile entertainment, 2020)

(inXile entertainment, 2020) Quantum Break (Remedy Entertainment, 2016)

(Remedy Entertainment, 2016) As Dusk Falls (INTERIOR/NIGHT, 2022)

(INTERIOR/NIGHT, 2022) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios, 2020)

(Moon Studios, 2020) Age of Empires: Definitive Edition (World’s Edge, 2018)

Příspěvek na dobrou věc

Před zaplacením se navíc můžete rozhodnout, kolik peněz pošlete Microsoftu, organizátorům a kolik poputuje na charitu. Celou částku tak klidně můžete poslat na dobrou věc, konkrétně organizaci Gameheads, která vytváří technické tréninkové programy pro mládež. Za balíček můžete zaplatit i libovolně vyšší částku, k přístupu ke všem osmi hrám si však vystačíte se zmíněnými 230 korunami. Nabídka platí do 24. května.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.