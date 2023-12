Adam Bělunek: TOP 3 technologické trendy roku 2023

Jako nepostradatelné aplikace a služby pro své fungování vidím Lightroom od Adobe nebo české Mapy.cz

Zároveň mám radost z vývoje nových funkcí, které v průběhu roku přibyly

Z fyzických produktů jsem musel vzpomenout reproduktory KEF LSX II, neskončilo ale pouze u nich

Když jsem přemýšlel, které produkty nebo technologie mne nejvíce ohromily, nebo mi jejich vývoj zásadně usnadňuje život, zjistil jsem, že se ve většině případů nejedná o fyzické produkty ale spíše o služby a aplikace, které nejsou poslední novinkou, ale zažívají neustálý vývoj a pokrok kupředu. Samozřejmě vnímám překotné rozšíření strojového učení, elektromobility nebo virtuální reality. Ve svém běžném provozu jsem ale stále poměrně při zemi a tyto věci mne až tolik neovlivňují. Naopak se raduji z drobných vylepšení a novinek u často používaných služeb a aplikací.

Adobe Lightroom

Jednou z mála aplikací, které využívám na denní bázi a i tak nejsem občas schopen sledovat veškeré změny a novinky, je právě Lightroom od Adobe. V letošním roce jsem tento program začal využívat téměř denně a měsíční poplatek 12 euro je v podstatě jen pár drobných za to, co tento program umí. V prvé řadě mi obrovsky vyhovuje možnost ukládat fotky na cloud a následně s nimi pracovat v rámci všech mých zařízení. Fotky tedy stačí jednou naimportovat do Lightroomu a poté můžu upravovat na telefonu, MacBooku nebo iPadu. Je tedy možné přecházet mezi zařízeními a navazovat na rozdělanou práci kdekoliv se zrovna nacházím.

V poslední době se hodně vylepšila funkce Noise Reduction, která pomocí AI čistí snímky od šumu. I u hodně zašuměných fotek se ve výsledku dá díky této funkci dojít k velmi slušným výsledkům. Na výborné úrovni jsou také masky, nově vylepšené funkce pro geometrické úpravy nebo odstranění nechtěných objektů. Další novinkou je také funkce pro doplnění efektu bokeh do snímků, u kterých vám chybí. A ačkoliv využívám nejvíce desktopovou verzi služby, vývoj zaznamenává i verze mobilní. Z hlediska úpravy a organizace fotografií je to pro mě neskutečný pomocník, který plně dostačuje mým nárokům.

Mapy.cz

Mapy jsou jedna z věcí, které využívám opravdu každý den, ať už při běžném pohybu po městě, nebo v přírodě na kole, lyžích nebo pěšky. Poslední dobou mne obzvláště těšila zimní verze Mapy.cz, která zobrazuje i množství běžkařských stop v některých případech i s velmi aktuálními informacemi. Například v oblasti Jeseníků často můžete sledovat i pohyb rolby na tratích v reálném čase. Když se pak chystáte do stopy, máte přesné informace, kde najdete nejčerstvější stopu a kdy byla naposledy upravena. Zimní mapu ale ocení také sjezdoví lyžaři, pro které je připraveno označení sjezdovek s barevně vyznačenou obtížností. Ve větších areálech najdete i zaznačené plochy pro freeride. Pokud máte rádi spíše skialpinismus, i tyto trasy občas v mapách najdete pod čárkovanou žlutou čárou.

Velmi důležitá je také možnost stažení offline map pro pohyb v přírodě mimo signál. Výborné je ale i značení cyklostezek a cyklotras pro letní období nebo orientace v horách díky vrstevnicím, 3D mapám, zobrazení zajištěných cest nebo horolezeckých cest dle obtížnosti. V tomto směru jsou Mapy.cz opravdu králem. Naopak dlouhodobě nejsou ideální pro navigaci v autě, kde využívám spíše Waze nebo mapy od Googlu. I v tomto směru ale dochází ke zlepšením. V průběhu letošního roku přišlo lepší zobrazení kruhových objezdů nebo lepší návrhy objízdných tras.

KEF LSX II

Pokud bych měl zmínit jeden fyzický produkt, který mě v rámci recenzí v uplynulém roce opravdu nadchl, asi to budou reproduktory KEF LSX II. Jedním z hlavních důvodů je jejich design. Jsou opravdu povedené a můžete je pořídit hned v pěti barevných provedeních. Zároveň se dají doplnit o stylové stojany ve stejné paletě barev. Nejedná se ale čistě o audiofilské reproduktory, které by nenabízely nic navíc (kromě skvělého zvuku).

Model LSX II se nezalekne konkurence v podobě chytrých reproduktorů od Sonosu nebo Bang & Olufsen a nabídne množství bezdrátových protokolů i fyzických konektorů pro připojení v mnoha scénářích použití. Můžete je tedy používat s televizí, počítačem, bezdrátově k telefonu nebo naopak kabelově ke kvalitnímu gramofonu. Zároveň je zde možnost připojení subwooferu. Ačkoliv běžná cena atakuje hranici 30 tisíc korun, ve slevě se nyní dají pořídit i do 25 tisíc a to už zní poměrně zajímavě. Samozřejmě se nejedná o masovou záležitost ale o produkt pro náročnější uživatele. Pokud jím jste, doporučuji na KEF LSX II minimálně mrknout.

Bonusové tipy

Kromě již zmíněných témat mne ale zaujalo množství dalších produktů a služeb. Alespoň okrajově zmíním ještě další tři. Sluchátka se solárním nabíjením Urbanista Los Angeles jsem testoval už někdy v polovině roku. Byl jsem ale poměrně překvapen, že za relativně slušnou cenu můžete sehnat sluchátka, která se nabíjí při pobytu na slunci a zároveň dobře hrají i vypadají. Další produkt, na který recenze vyjde až v příštím roce, je 3v1 nabíječka Cubenest S312 Pro. Už nyní ale tuším, že půjde o věc, která mi hodně zjednoduší život a hned na první pohled mne potěšila kvalita zpracování i celkový design produktu.

Poslední tip sice obsahově nezapadá do témat tohoto webu, i tak ale věřím, že mnohé může zaujmout. Jedná se o knihu od uznávaného producenta Ricka Rubina, který produkoval mnoho desek od kapel, jako jsou Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park nebo AC/DC a mnoho dalších. Kniha má název „The Creative Act: A Way of Being“ a dokonce už vyšel i český překlad „Tvůrčí akt: Způsob bytí ve světě“. Překvapením pro mě bylo, že se autor v textu nevěnuje hudbě, ale předává obecně použitelné myšlenky a postupy pro život i tvůrčí činnost. Věřím, že nemusíte být designer ani hudební skladatel, abyste si v jednotlivých kapitolách našli myšlenky, které přinesou nové úhly pohledu nad běžnými problémy, ať už se bavíme o práci nebo volném čase.