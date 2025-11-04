TOPlist

9000 mAh v mobilu: Redmi chystá telefon, který jen tak nevybijete. Dorazí i do Evropy?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 11. 15:00
0
Smartphone Redmi Note 14 4G v ruce redaktora
  • Redmi má podle všeho v plánu smartphone s obří baterií
  • Ta má mít kapacitu až 9000 mAh
  • Do budoucna chce Xiaomi vyrobit telefon s ještě větším akumulátorem

Chytré telefony se dlouhou dobu potýkají s tím, že jejich výdrž není úplně optimální. Oproti minulosti, kdy se výdrž počítala na dny až týdny, jsme si v tomto ohledu jednoznačně pohoršili. Není proto divu, že se nejeden technologický gigant snaží zlepšit výdrž chytrých telefonů, seč mu síly stačí. Zatímco v některých případech jde o lepší optimalizaci, jindy výrobci vsázejí na lepší technologii baterií. A pak je tady ještě třetí cesta, kterou se rozhodlo jít Redmi, dceřiná společnost Xiaomi.

Redmi s rekordní baterií

Známý leaker s přezdívkou Digital Chat Station sdílel ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo informace o chystaném zařízení z dílny Xiaomi. Podle něj bude mít jeden z chystaných telefonů bez nadsázky obří baterii s kapacitou 9000 mAh, přičemž ani nabíjení by nemělo být problém vzhledem k tomu, že smartphone má disponovat 100W rychlým dobíjením. Tím ale populární čínský výrobce nehodlá skončit.

Xiaomi totiž údajně pracuje také na prototypu s baterií s kapacitou 10000 mAh, což by z finálního produktu dělalo smartphone s jednou z největších baterií na trhu. Dle některých zdrojů se má jednat o zařízení s názvem Redmi Turbo 5, nicméně některé předchozí spekulace uvádí, že tento smartphone by měl mít baterii s kapacitou 7500 mAh, což je sice také hodně, nicméně na marketingových materiálech toto číslo vypadá o poznání hůře, než 9000 mAh.



Redmi A5 ve čtyřech barvách



Nepřehlédněte

Redmi chystá telefon s gigantickou baterií! Doposud největší v historii firmy

Na stole je hned několik otázek, které se chystaného modelu týkají. Ta nejdůležitější se vztahuje k trhům, na kterých bude smartphone dostupný. Vzhledem k regulacím na evropském trhu je totiž velmi pravděpodobné, že se do Evropské unie nepodívá, minimálně ne s takto velkou baterií – na telefony s většími bateriemi se totiž vztahují dodatečná cla. Další neméně důležitá otázka se vztahuje k reálné výdrži na jedno nabití – jak už nám totiž v minulosti nejeden výrobce ukázal, jen velká baterie pro zajištění dlouhé výdrže nestačí. Na odpovědi si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Santa Claus s lahví Coca-Coly (ilustrační obrázek)
Coca-Cola to zase udělala! Pusťte si novou vánoční reklamu, která budí emoce
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
1
Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro v barvách stáje Aston Martin
Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro v barvách stáje Aston Martin poznáte na několik metrů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
1
Xiaomi Black Friday 2025
Xiaomi, Redmi a Poco! Odstartoval obří Black Friday, ušetříte tisíce korun
PR článek
PR článek PR článek 11:55
LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Stačí jeden klik a funkci vypnete
LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Souhlas zrušíte jediným kliknutím
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
1

Kapitoly článku