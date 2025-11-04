9000 mAh v mobilu: Redmi chystá telefon, který jen tak nevybijete. Dorazí i do Evropy?

- Redmi má podle všeho v plánu smartphone s obří baterií
- Ta má mít kapacitu až 9000 mAh
- Do budoucna chce Xiaomi vyrobit telefon s ještě větším akumulátorem
Chytré telefony se dlouhou dobu potýkají s tím, že jejich výdrž není úplně optimální. Oproti minulosti, kdy se výdrž počítala na dny až týdny, jsme si v tomto ohledu jednoznačně pohoršili. Není proto divu, že se nejeden technologický gigant snaží zlepšit výdrž chytrých telefonů, seč mu síly stačí. Zatímco v některých případech jde o lepší optimalizaci, jindy výrobci vsázejí na lepší technologii baterií. A pak je tady ještě třetí cesta, kterou se rozhodlo jít Redmi, dceřiná společnost Xiaomi.
Redmi s rekordní baterií
Známý leaker s přezdívkou Digital Chat Station sdílel ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo informace o chystaném zařízení z dílny Xiaomi. Podle něj bude mít jeden z chystaných telefonů bez nadsázky obří baterii s kapacitou 9000 mAh, přičemž ani nabíjení by nemělo být problém vzhledem k tomu, že smartphone má disponovat 100W rychlým dobíjením. Tím ale populární čínský výrobce nehodlá skončit.
Xiaomi totiž údajně pracuje také na prototypu s baterií s kapacitou 10000 mAh, což by z finálního produktu dělalo smartphone s jednou z největších baterií na trhu. Dle některých zdrojů se má jednat o zařízení s názvem Redmi Turbo 5, nicméně některé předchozí spekulace uvádí, že tento smartphone by měl mít baterii s kapacitou 7500 mAh, což je sice také hodně, nicméně na marketingových materiálech toto číslo vypadá o poznání hůře, než 9000 mAh.
Na stole je hned několik otázek, které se chystaného modelu týkají. Ta nejdůležitější se vztahuje k trhům, na kterých bude smartphone dostupný. Vzhledem k regulacím na evropském trhu je totiž velmi pravděpodobné, že se do Evropské unie nepodívá, minimálně ne s takto velkou baterií – na telefony s většími bateriemi se totiž vztahují dodatečná cla. Další neméně důležitá otázka se vztahuje k reálné výdrži na jedno nabití – jak už nám totiž v minulosti nejeden výrobce ukázal, jen velká baterie pro zajištění dlouhé výdrže nestačí. Na odpovědi si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.