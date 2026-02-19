200Mpx pod 6 tisíc korun? Vyzkoušeli jsme, jak fotí Redmi Note 15 Pro

- Letošní telefony řady Redmi Note 15 nabízí – až na jeden model – 200Mpx hlavní fotoaparát
- Vyzkoušeli jsme, jak fotí jeden z těch nejlevnějších, tedy Redmi Note 15 Pro 4G
- Pořídíte jej za velmi sympatickou cenu: necelých 6 tisíc korun včetně DPH
Společnost Xiaomi pokračuje v úspěšné strategii střední třídy a u nové řady Redmi Note 15 opět nasadila 200Mpx hlavní fotoaparát do více modelů – konkrétně do čtyř z pěti. Ukazuje se totiž, že zákazníci mají o fotočip s takto vysokým rozlišením zájem, a to vlastně z čistě pragmatických důvodů, je totiž velmi univerzální jak každodenní focení, tak i pro zoom či portréty. Tentokrát jsme ho otestovali u modelu Redmi Note 15 Pro 4G, který v českých pořídíte od 6 tisíc korun.
Kolik fotoaparátu stačí ke štěstí?
Redmi Note 15 Pro 4G zachovává osvědčenou sestavu zadních kamer, kterou Xiaomi vylepšilo softwarově oproti předchozím generacím. Na poli hardwaru se ale pranic nezměnilo, zadní „plotna“ nabízí sice čtyři kružnice, ale pouze pod dvěma z nich se nachází skutečný fotoaparát:
- Hlavní – Isocell HP3 (TetraPixel), rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/1.65, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS).
- Širokoúhlý – OmniVision OV08F10, rozlišení 7,9 Mpx, 1/4″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°.
- Přední – OmniVision OV32D40, rozlišení 31,9 Mpx, 1/3″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 27 milimetrů.
200 Mpx v praxi
Hlavní fotoaparát s 200Mpx senzorem se opravdu hodí pro střední třídu, protože šikovně nahrazuje absentující teleobjektivu. V denní světle produkuje ostré snímky v 12,5Mpx binning módu, plné rozlišení je ideální pro pozdější ořezávání. Mimochodem, dříve pro tyto účely nabízelo Xiaomi AI funkci ProCut, ta už ale u mobilů Redmi ani Xiaomi není k dispozici, takže ořez budete muset provést ručně.
Aplikace nabízí 2× a 4× zoom přímo, posuvníkem pak doputujete až k 20× digitálnímu přblížení. Zoom 2× vypadá téměř jako optický, díky OIS drží ostrost i při focení z ruky. To samé platí i o navrhovaném 4× přiblížení, které navíc parádně funguje i jako makro, možná snad i lépe než přímo dedikovaý makro foťák, který by se trápil nízkým rozlišením; jak to většinou bývá.
K čemu můžete využít 200Mpx fotoaparát?
- Pixel binning pro denní focení – Standardně spojuje 16 pixelů do jednoho (12,5Mpx výstup), což zvyšuje světlocitlivost a dynamický rozsah. Výsledek jsou ostré fotky s bohatými barvami a minimálním šumem i v polostínu, překonávající 50Mpx konkurenty.
- Digitální zoom bez ztráty kvality – 2× zoom (46mm ekvivalent) vypadá téměř opticky, 4× stále použitelně – ideální náhrada teleobjektivu, který v ceně pod 7 tisící chybí.
- Ořezávání a crop – Plné 200Mpx RAW soubory (přes 40 MB) umožňují pozdější úpravy v galerii nebo appkách – z jedné fotky vytáhnete detailní makra, portréty nebo panoramata bez ztráty ostrosti.
Širokoúhlý objektiv
8Mpx ultraširokoúhlý snímač s 120° úhlem záběru zachycuje široké scény, ale kvalita je průměrná. Ve dne barvy sedí, dynamický rozsah je slušný, ale ostrost klesá k okrajům. V šeru a noci se objevuje výrazný šum, zkreslení barev a leak světel, což dělá fotky méně použitelné pro náročné scénáře.
Portréty a selfie
Portrétový mód využívá 200Mpx hlavní kameru v 1× (23 mm) nebo 2× (46 mm) variantě s variabilním, upravitelným efektem bokeh, tedy odclonění popředí od pozadí. Oddělení předmětu od pozadí je přesné u lidí i zvířat, barvy pleti jsou přirozené. V horším osvětlení klesá přesnost, ale LED blesk pomáhá.
Selfie z 32Mpx kamery jsou také ostré, vždyť jsou pořizované v plném rozlišení 6 528 × 4 896 pixelů, počítejte tedy i s velikostí od 5 do 10 MB. To samé platí i u portrétů s bokeh efektem přední kamerou, což je trochu překvapivé, protože některé levnější telefony mají tendenci u portrétních selfíček uměle snižovat rozlišení.
Redmi Note 15: cenové srovnání
Řada Redmi Note 15 nabízí pětici modelů, které se cenově pohybují od necelých 4 tisíc korun do 10 tisíc. Nutno ale dodat, že se jedná o aktuální (únor) akční ceny, které jsou oproti těm ceníkovým zhruba o 15 % nižší. Náš dnes propíraný model, Redmi Note 15 Pro ve 4G verzi, vyjde na 5 990 korun v jediné dostupné verzi 8/256 GB.
|Model
|6/128 GB
|8/256 GB
|12/512 GB
|Redmi Note 15 4G
|4 290 Kč
|4 890 Kč
|–
|Redmi Note 15 5G
|–
|6 690 Kč
|–
|Redmi Note 15 Pro 4G
|–
|5 990 Kč
|–
|Redmi Note 15 Pro 5G
|–
|7 490 Kč
|8 490 Kč
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|–
|9 090 Kč
|10 490 Kč