19letý student hacknul obří americkou databázi. Získal údaje desítek milionů uživatelů a požadoval 3 miliony dolarů

Devatenáctiletý student ze státu Massachusetts hacknul populární školní databázi

Získal z ní informace o desítkách milionů studentů a učitelů, za které požadoval tučné výkupné

Student se americkému ministerstvu spravedlnosti přiznal, o jeho trestu rozhodne soud

Povinnou školní docházku s radostní a nadšením absolvovalo jen málo z nás. Nejednou jsme na vzdělávací instituce měli více či méně oprávněný vztek a toužili jsme se jim pomstít, avšak pro drtivou většinu z nás se jednalo spíš o chvilkové zasnění, než o reálnou touhu. V případě devatenáctiletého studenta Matthew Lanea z amerického státu Massachusetts ovšem jeho snaha zúčtovat se vzdělávacím systémem došla přeci jen trochu daleko.

Zločin za téměř 3 miliony dolarů

Podle prohlášení ministerstva spravedlnosti Spojených států souhlasil Lane s přiznáním viny ve čtyřech bodech obžaloby, včetně kybernetického vydírání, neoprávněného přístupu k chráněným počítačům a krádeže identity s přitěžujícími okolnostmi. Lane totiž provedl masivní kybernetický útok proti platformě PowerSchool, která shromažďuje údaje o studentech napříč celými Spojenými státy. Z ní dokázal získat jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, čísla sociálního pojištění, data narození či zdravotnickou dokumentaci více než desítek milionů studentů a učitelů.

Po společnosti následně požadoval výkupné ve výši 2,85 milionů dolarů v Bitcoinech (cca 63 milionů korun), přičemž pokud by firma tyto peníze nezaplatila, hrozil zveřejněním databáze. Společnost stojící za nástrojem PowerSchool se nicméně zachovala v rozporu s doporučeními kyberbezpečnostních expertů a výkupné zaplatila, aby předešla zveřejnění citlivých údajů. Matthew Lane se následně zachoval jako pravý hacker a neprávem nabytá data nejenže nesmazal, ale společnosti zasílal další hrozby týkající se zveřejnění údajů.

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Lanea nejen z toho, že ukradl citlivé údaje a přesunul je na ukrajinské servery, ale také z napadení a vydírání nejmenované telefonní společnosti. „Obžalovaný ukradl soukromé informace o milionech dětí a učitelů, způsobil svým obětem značné finanční náklady a vzbudil v rodičích strach, že informace o jejich dětech unikly do rukou zločinců, a to vše proto, aby si přidal další úspěch do své sbírky,“ uvedla v tiskové zprávě americká státní zástupkyně Leah Foleyová. O vině a trestu Matthewa Lanea nicméně ještě musí rozhodnout soud.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.