115 palců dokonalosti. Samsung jako první na světe odhalil televizi s technologií Micro RGB

Michael Chrobok
Michael Chrobok 12. 8. 16:15
První televize na světe s technologií Micro RGB
  • Jihokorejský technologický gigant Samsung dnes oficiálně představil Micro RGB
  • Jde o první displej na světě s mikroskopickými RGB LED diodami v obrazovce o velikosti 115″ (292 cm)
  • Nová televize posouvá laťku barevné přesnosti, kontrastu a celkové kvality obrazu

Nově představený Micro RGB panel od Samsungu využívá stejnojmennou proprietární technologii s LED diodami uspořádanými v barevné RGB mřížce za zobrazovacím panelem. Velikost jednotlivých diod ovšem nedosahuje ani 100 µm. Na rozdíl od běžného podsvícení umožňuje tato architektura precizní ovládání každé červené, zelené či modré diody v systému.

Špičková reprodukce barev díky LED s velikostí pod 100 µm

„Technologie Micro RGB umožňuje nevídaně přesnou práci s RGB LED diodami mikroskopické velikosti (pod 100 mikrometrů), což výrazně vylepšuje barevné podání a kontrast v sériově vyráběných televizorech,“ říká Taeyong Son, výkonný viceprezident a ředitel oddělení výzkumu a vývoje v divizi zobrazovacích zařízení v Samsung Electronics. „S novou obrazovkou vytváříme nový standard v kategorii velkých špičkových televizorů a potvrzujeme své odhodlání vyvíjet inovativní zobrazovací zařízení příští generace.“

První televize na světe s technologií Micro RGB
První televize na světe s technologií Micro RGB

O zpracování obrazu se v Micro RGB stará procesor Samsung Micro RGB AI s umělou inteligencí, která kromě obrazu optimalizuje i zvuk. Vyspělá technologie dokáže analyzovat v reálném čase každé okénko a automaticky optimalizuje barevný výstup, aby byl obraz živější a působivější. Technologie Micro RGB Color Booster Pro automaticky rozpoznává scény s tlumenými barvami a dokáže je inteligentním způsobem zvýraznit, aby byly sytější, ale zároveň nerušily celkové vyznění obrazu.

Kromě toho funguje v panelu Micro RGB technologie Micro RGB Precision Color, zajišťující maximální přesnost jednotlivých barevných odstínů podle původních představ tvůrců. Barevná reprodukce dosahuje 100 % pokrytí podle mezinárodního standardu BT.2020, který pro barevnou přesnost používá Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union, ITU). Kromě toho panel získal i certifikát Micro RGB Precision Color od předního německého elektrotechnického certifikačního institutu Verband der Elektrotechnik (VDE).

První televize na světe s technologií Micro RGB

Technologie matné obrazovky rovněž minimalizuje odlesky, dokonce i v jasném denním světle. Kromě špičkových technických parametrů se Micro RGB vyznačuje i elegantním minimalistickým designem a mimořádně tenkým provedením.

Díky integrované technologii Samsung Vision AI navíc Samsung Micro RGB využívá umělé inteligence při zpracování obrazu a zvuku. Asistenční služba Bixby s generativní AI umožňuje navíc ovládat televizi běžnou řečí a nabízí bohaté možnosti úpravy funkcí na míru, i když to pro českého zákazníka až tolik využitelné nebude, jelikož Bixby komunikuje v angličtině.

Se zakoupením uživatelé dostanou i záruku upgradu operačního systému Tizen OS na dobu sedmi let, což je stejná doba, jakou Samsung drží u telefonů se systémem Android. Televize s Micro RGB se nejprve začne prodávat na domácím jihokorejském trhu, následně v USA a postupně zamíří do celého světa. Počítá se i představením TV s odlišnými úhlopříčkami.

Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

