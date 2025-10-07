10000mAh powerbanka s rychlým nabíjením za cenu oběda? Poradíme, jak na to

- Tahle powerbanka od Alzy je skrytý poklad
- Má kovové tělo, kapacitu 10000 mAh a podporu pro různé standardy rychlého nabíjení
- Normálně je k dispozici za 549 korun, ale my vám poradíme, jak ji získat se 40% slevou
Mít po ruce v případě potřeby nějakou tu powerbanku se pravděpodobně hodí většině z nás. A i kdyby ne, je dobré mít nějakou v záloze. Ideální variantou je klasická 10000mAh powerbanka, která si poradí jak s jedním či dvěma telefony, tak i s prodloužením výdrže třeba tabletu. Jenže jakou vybrat? Alza má nyní ve své nabídce powerbanku vlastní značky AlzaPower Metal 10000mAh Fast Charge + PD3.0, která jak název napovídá, nabízí nejen vysokou kapacitu, ale také rychlé nabíjení či kovové tělo.
Vysoká kapacita a rychlé nabíjení v kovovém pouzdru
Mimo již zmíněnou kapacitu 10000mAh a kovové pouzdro se powerbanka od Alzy pyšní podporou pro nabíjecí protokoly Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, USB Battery Charging 1.2, Samsung Adaptive Fast Charge, Hisilicon Fast Charge Protocol, Spreadtrum Fast Charge Protocol, MediaTek Pump Express a Apple 2.4A. AlzaPower Metal zvládne dobíjet zařízení výkonem až 18 W a to rovnou tři zařízení současně. S využitím technologie Smart IC powerbanka automaticky detekuje připojené zařízení a zajišťuje tak optimální distribuci výkonu, ať už se jedná o jakékoliv zařízení.
Zařízení můžete připojit do dvou USB-A (18 W), nebo jednoho kombinovaného USB-C (PD 18 W) výstupu, přičemž pro nabíjení powerbanky AlzaPower Metal slouží vstup microUSB, popřípadě modernější USB-C. Součástí balení je USB-A na USB-C kabel a dobití powerbanky zabere 3,5 až 6 hodin, podle toho, jaký použijete adaptér. O stavu kapacity powerbanky se dozvíte skrze čtyři stavové LED kontrolky a nechybí ani multifunkční tlačítko pro jejich zobrazení.
Použitá lithium-polymerová baterie slibuje vyšší počet nabíjecích cyklů a odolnost vůči paměťovému efektu, přičemž powebanka se pyšní také šestinásobnou bezpečností ochranou proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Rozměry jsou 67 × 137 × 14 milimetrů a hmotnost 225 gramů. A cena? Standardně je powerbanka AlzaPower Metal 10000mAh v prodeji za 549 korun, nicméně s kódem ALZADNY40 se dostanete na sympatickou cenu 329 korun, což už stojí za zvážení.