1000 GB za 250 Kč? O2 dramaticky vylepšilo tarify Datamanie

Datamanie vždy patřila k nejzajímavějším nabídkám operátora O2

Nově můžete pořídit SIM kartu s až 1 000 GB na celý rok, měsíčně zaplatíte jen 250 Kč

Tarif s neomezenými daty a voláním vyjde na 699 Kč/měsíc

Operátor O2 před několika okamžiky odhalil novou plně digitální tarifní řadu Datamanie. Od aktivace po obsluhu je vše proveditelné online v mobilní aplikaci Moje O2. Pořídit si tarif plný dat a neomezeného volání tak může být otázkou několika málo kliknutí.

„Lidé se dnes pohybují v online prostoru víc než kdy jindy. Reagujeme tak na potřeby zákazníků, kteří chtějí touto cestou řešit co nejvíce věcí a přinášíme novou tarifní řadu Datamanie. Ta je plná dat a neomezeného volání, navíc bez závazků a plně digitální – a to doslova. Od aktivace až po obsluhu zákazník vše vyřeší na jednom místě v aplikaci Moje O2,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Tři nové tarify Datamanie

Do nabídky operátor nově zařadil tři tarify. Prvním je měsíční Datamanie se 100 GB a rychlostí 5G. Ta se hodí, pokud potřebujete velkou porci dat nebo jako druhou SIM kartu k vašemu stávajícímu tarifu v případě, že vám v něm nestačí data.

Pro skutečně velkou porci dat do notebooků, tabletů a dalších chytrých zařízeních, které potřebujete mít neustále online, je tu datový tarif Datamanie s 1 000 GB, které jsou platné po celý rok. Pokud si roční poplatek 2 999 Kč vydělíme 12 měsíci, vyjde nám cena za 1000 GB na atraktivních 250 Kč/měsíčně.

Pokud potřebujete volat nebo datovat bez omezení, můžete využít tarifu Datamanie NEO. Ten je ideální jako plnohodnotný tarif s neomezenou porcí dat a volání. Do 15. ledna jsou navíc tarify Datamanie k dostání za výhodnější ceny. SIM karty objednané v tomto období je potřeba aktivovat do 29. února 2024.

„Novinkou a skutečně velkou výhodou je to, že od aktivace až po využívání a správu tarifu najde zákazník vše v aplikaci Moje O2. Už nemusí nikam volat nebo chodit na prodejnu, s aplikací vše jednoduše vyřeší na jednom místě ze svého gauče. K aktivaci nejsou nutné žádné doklady, ale pouze platební karta,“ dodává Cieslarová.

SIM karta i poštovné zdarma

A jak to celé funguje? Po objednání na webu operátor O2 posílá SIM karty zdarma přímo do poštovní schránky. Tarify Datamanie zákazník aktivuje jednoduše v aplikaci Moje O2 tím, že nastaví pravidelnou platbu za tarif z platební karty. Díky tomu se bude zákazníkovi obnovovat tarif automaticky, a to každých 30 dní s výjimkou roční varianty.

S tarify Datamanie a Datamanie NEO je možné využít i další služby, které jsou nad rámec tarifu jako například SMS, SMS jízdenky nebo mezinárodní volání. Platba za služby nad rámec tarifu se odečte z platební karty tehdy, když útrata přesáhne 50 Kč.