ZTE Axon 20 a megatest foťáku pod displejem: inovace, kterou zatím nechcete

Smartphony jsou tu s námi již poměrně dlouhou dobu a v posledních letech se každý rok laťka technologií posouvá výš a výš. Není proto divu, že jsme se za poslední dobu dočkali rychlejších displejů, mnohem vyspělejších fotoaparátů s novými způsoby stabilizace, procesorů s moderním výrobním procesem, výkonného nabíjení nebo čtečky otisku prstů v displeji. Právě poslední technologie má velmi blízko k tomu, co nabízí ZTE Axon 20 5G – selfie fotoaparát pod displejem.

Když se v roce 2018 na trhu objevily první mobilní telefony se čtečkou otisku prstů pod displejem, bylo to něco dosud nevídaného a pamatuju si, jak jsem s úžasem koukal na první modely s touto technologií. Jak to tehdy fungovalo? Ne moc dobře. Plocha otisku byla malá, samotný senzor šel v displeji pod určitými úhly docela vidět a rychlost i spolehlivost byly na nízké úrovni. Kde jsou tyto čtečky teď? Nejdou vidět, rychlost je v případě optických i ultrasonických čteček těsně pod úrovní kapacitních a ani spolehlivost už není velkým problémem.

📸 První smartphone s NEVIDITELNÝM FOŤÁKEM POD DISPLEJEM! [4K]

Watch this video on YouTube

Nedávno jsem dostal možnost vyzkoušet první telefon s fotoaparátem pod displejem. Na nabídku jsem ihned kývnul a těšil se, až mi telefon přijde. Mezitím jsem viděl několik recenzí ze zahraničí i z domácí scény a začal jsem být vůči nové technologii trochu skeptický. Jsem rád, že obavy byly zbytečné. Záleží ale na tom, jak se na foťák pod displejem díváte. A to doslova.

Výbavou neoslní. Hlavní je displej a to pod ním

Tento článek není recenzí ZTE Axon 20 5G a samotnému hardwaru ani telefonu se nebudu příliš věnovat. Jedná se o klasického zástupce střední třídy s cenou kolem 12 tisíc Kč. Můžete očekávat velmi solidní výkon procesoru Qualcomm Snapdragon 765G, 6/8 GB operační paměti, 128/256 GB vnitřní paměti, 6,92 palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí, 4 foťáky na zádech a Android 10, který překrývá vlastní MiFavor 10.5. Specifikace nejsou v této cenové třídě ničím významné a zapadnou do škatulky mezi modely ostatních značek.

Foťák na zádech

Zadní stranu okupuje čtveřice fotoaparátů. Najdete zde starý známý 64Mpx senzor se světelností f/1.8, velikostí pixelů 0,8 µm a fázovým ostřením. Širokoúhlý objektiv pod sebou skrývá 8Mpx senzor se světelností f/2.2. Zbylé dva foťáky snad ani nestojí za zmínku – najdete zde 2Mpx makro a 2Mpx senzor pro rozpoznání hloubky. Oba dva jsou (nečekaně) úplně k ničemu. Ze soustavy foťáků se dočkáte velmi průměrných výsledků a určitě vás nijak neohromí.

Zamrzí absence optické stabilizace obrazu, slabší detaily a ne zrovna nejrychlejší ostření. Pochválit ale musím barvy, které zůstávají relativně blízko reality a za dobrých světelných podmínek se nemění ani při přechodu na širokoúhlý fotoaparát. U něj navíc potěší poměrně široký úhel záběru. Nesnažte se přibližovat fotky, 8 megapixelů je opravdu málo a fotkám výrazně schází detaily. Pokud chcete za tuto cenu kvalitní fotky, podívejte se spíše na Pixel 4a nebo OnePlus Nord.

Displej sám o sobě je skvělý

Než se dostanu ke speciálnímu displeji, pod který se schoval selfie fotoaparát, rád bych se zastavil u hlavního displeje. Ten je totiž obří a kromě toho taky dost dobrý. OLED panel o velikosti 6,92 palce a poměru stran 20,5:9 nabízí rozlišení 2460 × 1080 pixelů (388 ppi), obnovovací frekvenci 90 Hz a miliardu barev. Je to velmi povedený displej a nemám k němu žádné výhrady.

Z továrny je nastaven na 60 Hz a doporučuju přepnout na rychlejší variantu. Pozorovací úhly jsou výborné, maximální jas venku nijak nelimituje a jediné, co bych mohl vytknout, je minimální jas. Ten by mohl být na večerní prohlížení YouTube nebo Instagramu ještě o něco nižší.

Ve spodní části telefonu se pod displejem ukrývá čtečka otisku prstů. Ta není špatná, ale na úroveň OnePlus, Huawei nebo Samsungu výrazně ztrácí. Není to však jediný senzor, který by byl ukrytý pod displejem. Je tu totiž úplně všechno, co má běžný telefon nad nebo v displeji.

Ukryl se zde senzor pro přiblížení, senzor okolního světla, reproduktor, který využívá vibrací displeje a na závěr to nejlepší – selfie fotoaparát. ZTE Axon 20 5G je prvním komerčně dostupným smartphonem s předním fotoaparátem pod displejem. To s sebou nese několik výhod a také pár háčků. Některé jsou menší, některé větší. O tom v samostatné kapitole.

Senzory vlevo od selfie fotoaparátu jdou pod správným sklonem a osvětlení také vidět. Nemáte téměř žádnou šanci, že byste si toho všimli při běžném používání. Displej jsem zkoumal dost podrobně a ukryté senzory jsem našel až při vytváření tohoto článku. Je to podobné jako se samotným fotoaparátem pod displejem – jakmile se na něj soustředíte, uvidíte jej.

Systém: téměř čistý Android, čistá Čína

ZTE Axon 20 5G si v Česku oficiálně nekoupíte, ale bude vám tu bez větších problémů fungovat. Musíte ale umět anglicky. Telefon je sice nastaven do češtiny, ale objevuje se zde velké množství nepřeložených výrazů. Angličtina se tak náhodně střídá s češtinou. Jinak je systém velmi použitelný, plynulý a nesetkal jsem se (kromě překladu) s žádným problémem. Prostředí působí čistě a je velmi pozitivní, že ZTE nemá v systému kromě vlastní verze internetu a zákaznické podpory žádné předinstalované aplikace.

Telefon nabízí i široké množství funkcí od nočního režimu, dark mode, přes vylepšení displeje až po umělou inteligenci, která je integrována do systému. Podle ZTE dokáže způsobit zrychlení v otvírání aplikací, optimalizovat výdrž baterie a zlepšit zážitek z hraní. Pokud bych měl zhodnotit dojem z tohoto telefonu, bylo by to vcelku kladné hodnocení.

S angličtinou bych si poradil a líbí se mi čisté prostředí. Pro velkou část populace však nemá cenu luštit v menu každou položku a takový OnePlus Nord nebo zástupci jihokorejského Samsungu budou mít systém na vyšší úrovni.

Klíč k (ne)úspěchu: dva displeje, nízké rozlišení a umělá inteligence

Dostáváme se k tomu hlavnímu, co proslavilo ZTE Axon 20 5G a díky čemu se stal prvním na světě – displej se selfie fotoaparátem pod ním. Pár let zpátky jsme o takových technologiích spekulovali a dnes se stávají realitou. Nemůžu se dočkat, až se do těchto vod pustí velcí hráči jako Samsung nebo Xiaomi. O hlavním displeji jsem se krátce zmínil v jedné z předchozích kapitol a nyní se budeme zabývat miniaturnímu displeji na čele smartphonu.

Uprostřed horní části hlavního displeje najdete malý obdélník o rozměrech zhruba 4,5 mm na šířku a 5 mm na výšku. Ten je při zhasnutém stavu ve většině situací víceméně neviditelný a nebude nijak rušit. Při naklonění se však odhalí již zmíněný obdélník, který je složen z několika částí.

Na levém a pravém kraji je vidět část displeje s menším rozlišením než zbytek hlavního panelu, který však podle mého názoru není zcela průhledný. Uprostřed pak prosvítá samotný 32Mpx selfie fotoaparát. Ten je na poměry předních fotoaparátů dost velký. Netroufám si tvrdit, že největší, ale foťáky od OnePlus nebo iPhone jsou oproti němu drobečkové.

Nad fotoaparátem je možné si při velmi silném osvětlení všimnout zelené součástky s několika křížky. Vypadá to jako součást fotoaparátu, ale opět se jedná o moji domněnku.

Nízké rozlišení poznáte

Displej musel zůstat průhledný, aby světlo před ním mohlo dopadat na senzor fotoaparátu za ním. OLED displej je sám o sobě částečně průhledný, ale vysoké rozlišení dnešních smartphonů výrazně znesnadňuje průchod světla. Proto se ZTE uchýlilo k několika zásadním krokům. Použilo vysoce transparentní matici, speciálně upravený OLED displej (nevíme, jak upravený) a přikryl to transparentní katodou. Ta je ale průhledná vždy. Kromě speciálních úprav fyzikálních vlastností k výsledku pomohlo snížení rozlišení – a to docela výrazné.

Nedokázal jsem zjistit přesné rozlišení, ale pouhým okem lze snadno rozpoznat jednotlivé pixely a dá se předpokládat, že hustota pixelů je zhruba mezi 30 a 50 % hlavního displeje (120 – 200 ppi). Chybějící rozlišení je vykompenzováno velikostí pixelů. Ty mi totiž vedle těch z hlavního displeje přijdou o něco větší.

ZTE určitě muselo najít správný poměr mezi hustotou a velikostí pixelů, aby příliš neutrpěla kvalita displeje a zároveň byla jeho mřížka průchozí pro fotoaparát pod ním. Při využití aktuálních technologií to bude jedna z hlavních překážek k vylepšení a rozšíření fotoaparátů pod displejem. Řešení může přinést oblast softwaru, která se v poslední době vyvíjí velmi rychle.

Spasí AI foťáky pod displejem?

Ano, opravdu věřím, že AI bude v budoucnu klíčem pro správný rozvoj technologie fotoaparátů pod displeji. ZTE se to však příliš nepodařilo a ještě se bude mít co učit. Tím ale nechci znevažovat práci čínských inženýrů. Jsem rád, že se do tohoto nelehkého úkolu pustili. AI se může velmi spolehlivě naučit rozpoznat mřížku fotoaparátu i její odrazy a díky algoritmu je zcela ignorovat.

Může vylepšit kvalitu fotky postprocessingem a prostor pro hrátky je téměř nekonečný. Značky jako ZTE, Vivo nebo Oppo jsou obecně známy „zkrášlovacími“ efekty svých selfie fotoaparátů a ten v modelu Axon 20 5G není žádnou výjimkou. Máte pořád pocit, jako byste fotili přes nějaký filtr. Což je v tomto konkrétním případě vlastně pravda. O kvalitě snímků se dozvíte v samostatné kapitole.

Jak moc toto rozlišení vadí? Při pohledu přímo je rozdíl patrný na první pohled a rozhodně se připravte na to, že dokonalý zážitek z používání celého displeje s minimálními rámečky jako v případě OnePlus 7 Pro, Redmi K20 Pro nebo jiných modelů se nedočkáte. Při běžném používání to ale vůbec nijak nevadí a přirovnal bych to k ohybu displeje u skládacích telefonů. Pokud se na to soustředíte, všimnete si toho. Pokud zařízení používáte běžným způsobem, nijak rušit vás to nebude.

Spojitost s čtečkou otisku prstů je výrazná

Pokud pomineme vlajkové řady Galaxy S a Note od Samsungu, čtečky pod displejem jsou ve smartphonech v naprosté většině optické. Ve zkratce se jedná o senzor, který funguje na stejném principu jako fotoaparát. Doslova vyfotí snímek prstu a porovná jej s tím ve své paměti. Fotoaparát pod displejem ZTE funguje dost podobně. Oproti čtečce se však displej nad senzorem vypne a nechá světlo projít průhlednou vrstvou. Samozřejmě jsou zde rozdíly v ostření a zachycení barev, ale princip je velmi podobný.

Pokud se budou fotoaparáty pod displejem vyvíjet stejně rychle jako čtečky v displeji, můžeme se za dva roky těšit na produkty, které budou mít jednolitý displej a kvalitu fotek srovnatelnou s „běžnými“ selfie fotoaparáty. Předpokládám, že v roce 2021 uvidíme modely s touto technologií primárně u telefonů čínských značek, např. z koncernu BBK. Začátkem příštího roku se budou objevovat první vlaštovky zavedených značek. Možná se ale pletu a foťák pod displejem bude mít u Samsungu premiéru v modelu Galaxy Z Fold 3, který by měl přijít v druhé polovině tohoto roku.

Notch vs. výřez vs. foťák pod displejem

V rámci různých recenzí jsem už vyzkoušel spoustu smartphonů, které mají ukrytí fotoaparátu na přední straně řešeno odlišnými způsoby. Ještě než se začaly displejům zmenšovat rámečky, nikdo moc neřešil, kam schovat foťák a ani dnešní Xperie od Sony to nemusí řešit. Apple se nejvíce „proslavil“ svým výřezem v displeji, který je za to kritizován ze všech stran.

Osobně mi tento způsob narušení displeje přijde asi nejvíce rušivý a umístil bych jej na pomyslné poslední místo. Toto místo je sdílené s kapkovitým výřezem, který se v poslední době téměř vytratil. Musím ale dodat, že si na to dá zvyknout a pokud chcete jablečné zařízení, tak kromě malého „SEčka“ budete muset s výřezem počítat.

Už nějakou dobu používám Samsung Galaxy S20 FE a na výřez jsem si zvyknul. Podle mě je to pro běžného uživatele ideální střední cesta, kdy narušení displeje je minimální a kvalita fotoaparátů není nijak limitována. Za poslední dobu se navíc prostor pro výřezy zmenšil a tento způsob si zaslouží druhé místo. Jedná se o moji subjektivní tabulku a je možné, že budete mít typy displejů poskládány v jiném pořadí.

Po zkušenostech s ZTE Axon 20 5G musím přiznat, že pocit z jednotného displeje je nenahraditelný. Většinu času si malého prostoru v displeji ani nevšímám a při různých úhlech pohledu nejde vidět vůbec. Pokud si navíc přizpůsobíte systém do tmavého prostředí a skryjete horní lištu, nebude vás rušit opravdu nic. Samozřejmě bych si přál zlepšení kvality obrazu i snímků z fotoaparátu, ale už teď se jedná o nejlepší řešení pro ty, kdo nemůžou vystát výřezy. Není to ideální řešení a má své mouchy, ale rozhodně je favoritem i do budoucna.

O foťáku vědět budete, rušit vás přesto nemusí

Jak jsem se už zmínil, při běžném používání nejde displej nad fotoaparátem nijak moc vidět. O to horší bylo jej vyfotit. Telefon jsem ale vystavil přímému slunci a věřím, že se mi podařilo zachytit tuto novou technologii v praxi. V případě zhasnutého displeje je asi jedno, že se zde ukrývá o něco tmavší obdélník.

Po zapnutí displeje se oblast nad foťákem objeví, ale můžete to eliminovat tmavším prostředím systému. Bílou a obecně světlé barvy nedoporučuji. Dokonce i když zvolíte čistě bílou tapetu, operační systém prostředí sám uměle ztmaví. Naopak tmavé prostředí je pro tento typ displeje skvělou volbou a přechod mezi displeji pak opravdu neuvidíte. Podívejte se, jak je skryt displej u bílého, červeného a černého pozadí.

Na snímcích níže je jasně vidět, že světlé pozadí je v případě ZTE Axon 20 5G téměř zakázaný pojem. „Krycí“ displej dělá, co může, ale nestačí to. Můžete tak vidět jednotlivé pixely. U červené je to o poznání lepší, černá téměř splývá. Pokud si trochu pohrajete s nastavením tapet a barevného schématu prostředí, docílíte efektu displeje bez jediného narušení.

Kvalita snímků nenadchne. Čekali jste něco jiného?

Pokud si potrpíte na kvalitě selfies, ZTE Axon není pro vás a můžete jej rovnou vyškrtnout ze svého seznamu. Podle DxOMark je ZTE s 26 body na samém chvostu žebříčku. Snímky vás svou sice kvalitou neohromí, ale nejsem zklamaný a hned vysvětlím proč. Telefon je ze střední třídy a oproti vlajkovým modelům bych horší kvalitu už tak odpustil.

Novinka má navíc foťák pod displejem a zpracování obrazu musí být mnohonásobně složitější než u „běžné“ selfie kamery. Na to všechno to opravdu není tak zlé. Je vidět, že algoritmus a umělá inteligence velmi silně zasahují do procesu a zaměřují se primárně na obličej. Ten je vyhlazený, ale ztráta detailů není tak výrazná.

Na selfie výše není těžké postřehnout, že kromě tváře je téměř vše hodně měkké a o nějaké úrovni detailů se ani nemá cenu bavit. Samotný obličej a kabát s šálou jsou však až překvapivě povedené. Nečekejte žádné zázraky, ale pár softwarových aktualizací by mohlo spoustu chyb napravit. Možná už jich taky pár přišlo. Přijde mi, že výsledky jsou o něco lepší než u zahraničních redakcí, které dostaly telefon dříve. Musím pochválit barvy, které jsou vcelku blízko realitě. Naopak kontrast, dynamický rozsah a již zmíněná úroveň detailů jsou spíše pod průměrem.

Je pozoruhodné, že mřížku displeje nad foťákem zde není vidět a upřímně bych to u snímků na první pohled opravdu netipoval. Myslel bych si, že selfie byla vyfocena na nějaký starší telefon nebo zařízení s velmi nízkou cenou. Žádné náznaky mřížky zde nejsou a za mě tedy palec nahoru. Po inspiraci z videa MKBHD se mi však mřížku podařilo vyfotit. Když jsem natáčel video, stáhl jsem notifikační lištu a displej nad foťákem se na chvíli musel rozsvítit.

Porovnání s iPhonem je sice nespravedlivé, ale vypovídající

V době testování ZTE jsem měl k dispozici iPhone SE (2020) a přiznávám, že se jedná o nespravedlivé porovnání. Chtěl jsem ale vedle sebe porovnat kvalitu jejich předních fotoaparátů. Upřímně jsem čekal, že rozdíl bude mnohem větší. Možná už přišla nějaká aktualizace, která by problémy předního foťáku částečně vyřešila. Je ale i tak jasné, že Apple zde vede a nemá cenu hádat se o opaku. S přihlédnutím k okolnostem jsem ale mile překvapen.

100% přiblížení

Po přiblížení je vidět, že ZTE snímky uměle doostřuje. V rozumné míře by to nevadilo, ale tady konkrétně je to už trochu moc. Apple iPhone je na první pohled méně detailní, ale v konečném důsledku působí mnohem přirozeněji. Opět ale musím uznat, že vzhledem k okolnostem to není vůbec špatné a předčilo to má očekávání. Na druhou stranu očekávání nebyla nijak vysoko. Na tomto odkazu si můžete snímky prohlédnout nebo stáhnout v plném rozlišení.

Být průkopníkem má své výhody i nevýhody

ZTE se stalo oficiálně prvním výrobcem, kdo na trh přivedl telefon s foťákem pod displejem. Tento titul ZTE už zůstane a zřejmě se zapíše do historie chytrých telefonů. Právem si tak zaslouží veškeré mediální pokrytí a zájem technologických nadšenců. Tato čínská značka většinou moc světových youtuberů a médií nezaujme, ale tohoto konkrétního modelu se i v Americe chytla velká spousta známých osobností v čele s Marquesem Brownlee (YouTube kanál MKBHD).

Se zájmem a prvenstvím přichází částečně i odpovědnost za tuto technologii. Samo ZTE se zmínilo, že pracuje na dalších verzích foťáku pod displejem, které by měly doznat značného vylepšení. Už v tento moment je velmi pozoruhodné, kam se s dostupnými materiály a technologiemi podařilo dostat.

Fyzikální zákony asi nepřekonáme, ale rozvoj nových průhledných materiálů a posun v umělé inteligenci bude v budoucnu klíčovými oblastmi. Jsem zvědavý, kdy se k ZTE přidají další firmy. Protože i zde platí, že každá konkurence je dobrá konkurence.

Možné využití a zneužití

Stojíme u zrodu a rozvoje nové technologie. Proto si můžeme dovolit upustit uzdu naší fantazie a představit si, co nám mohou v budoucnu fotoaparáty pod displejem přinést. Teoreticky může být kamera kdekoliv pod displejem a u online konferencí se budete konečně dívat přímo na volajícího. Nebo může být fotoaparátů pod displejem více a podle úhlu pohledu si pak vyberete, kterou budete chtít využít. Další možností je schovat pod displej širokoúhlý fotoaparát. To by byla opravdová pecka.

Co se ale stane, když budeme schopni dát fotoaparát pod displej, aniž by to koncový uživatel zaznamenal? To s sebou logicky přináší obavy o bezpečnost. Určitě nebude příjemné mít pocit, že za displejem notebooku, televize nebo v monitoru v zaměstnání může být schován fotoaparát.

Možná jsou obavy trochu předčasné a zbytečné, ale v budoucnu budou muset výrobci zajistit bezpečnost uživatelů. Možná by k tomu šlo využít elektrochromatického skla. Tu již dříve využil OnePlus ve svém „Concept One“. Kdyby šel fotoaparát vidět při vypnutém stavu a byl perfektně ukryt při zapnutém displeji, byl by to, dle mého názoru, ideální poměr mezi funkčností a bezpečností.

Budoucnost je zde a vypadá více než slibně

ZTE Axon 20 5G na mě udělalo opravdu velmi dobrý dojem. Před začátkem testování jsem byl vůči technologii spíše skeptický a moc jsem nevěřil, že to bude fungovat spolehlivě. Pokud bych bral v potaz okolnosti, dost jsem se mýlil. Axon je první vlaštovkou, která nám má ukázat, čeho je ZTE schopné.

Po získání zpětné vazby od uživatelů a dat pro algoritmus budou stávající řešení dále vyvíjet a zlepšovat. Na to se neskutečně těším. Nepočítám s tím, že by selfie fotoaparáty byly brzy lepší než ty „běžné“. Pokud je ale ZTE Axon 20 5G výchozí bod, jsme na tom dobře a myslím si, že se máme na co těšit.

Koupil bych si ZTE Axon 20 5G? Ne a ani vám to nedoporučím. Kromě velmi unikátní a zatím jedinečné technologie foťáku pod displejem se jedná o telefon, který má spoustu chyb. První překážkou je samotná koupě. Oficiálně si jej u nás nekoupíte a dovoz ze zahraničí se moc nevyplatí. Systém je čistý, ale jako celek působí kvůli střídání češtiny a angličtiny nedodělaně.

Foťáky jsou méně než průměrné a pokud chcete dobrou koupi kolem 12 tisíc, tento model není pro vás. ZTE Axon 20 5G je pro „early adopters“. Tato skupina bude z nové technologie nadšena. Pro širokou veřejnost a technologickou komunitu je Axon jen a pouze předzvěstí budoucnosti.