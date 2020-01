OnePlus Concept One: kapesní McLaren s koženým tělem a neviditelnými fotoaparáty

Společnost OnePlus představila na veletrhu CES svůj první konceptuální smartphone nazvaný Concept One. Hardwarově vychází z vlajkového modelu OnePlus 7T Pro, avšak v přepracovaném designu inspirovaném automobily McLaren; ostatně s touto britskou automobilkou čínský výrobce spolupracuje již druhým rokem.

OnePlus Concept One: kůže a schované fotoaparáty

Veškeré změny se odehrály na zádech. Sklo bylo vyměněno za kůži v oranžové barvě, kterou McLaren nazývá papaya a používá ji uvnitř některých svých supersportů. Kožená záda jsou přetnutá na dvě poloviny černou linkou táhnoucí se odshora nahoru, přičemž v horní části telefonu se linie rozšiřuje. Tato část ukrývá největší kouzlo celého telefonu, a tím je fotoaparát. Jeho čočky jsou totiž v běžném stavu zcela neviditelné a objeví se až ve chvíli, kdy chcete fotoaparát používat.





OnePlus používá technologii elektrochromního filtru, které umí fungovat na základě elektrických signálů fungovat ve dvou základních režimech – průhledný a matný, navolit však lze i spoustu mezikroků. McLaren toto řešení používá u svých špičkových automobilů, např. na volitelném střešním okně vozu McLaren 720S. Přídavné vrstvy nad fotoaparátem mají tloušťku pouze 0,2 mm, přepnutí trvá 0,7 s. Sekundárním benefitem tohoto řešení je vytvoření filtru, který napomáhá fotoaparátu správně exponovat ve scénách s vysokým jasem.

Bohužel více novinek jsme se u OnePlus Concept One nedočkali, a zatím to ani nevypadá, že by tento telefon měl jít koupit. Čínská firma jej stvořila patrně pouze k demonstraci nové technologie, která se s vysokou pravděpodobností dostane do příštích telefonů z běžné produkce.