Ohebný Galaxy Z Fold 3: první Samsung s foťákem pod displejem?

Není žádným tajemstvím, že Samsung usilovně pracuje na třetí generaci svého technologického klenotu Galaxy Z Fold 3. Novinka by měla nabídnout 6,21palcový vnější displej; vnitřní ohebná obrazovka by se měla mírně zmenšit z 7,59 na 7,55″.

Poprvé je také očekávána podpora pera S Pen, čímž by se řada Galaxy Z Fold definitivně stala jednou z náhrad modelů Galaxy Note, jejichž konec je letos očekáván. Hnacím motorem by měl být čipset Snapdragon 888. Operační systém Android 11 a prostředí One UI 3.5 by měly hospodařit s 12GB operační pamětí RAM.

Uznávaný leaker Ice Universe, který má k zákulisním informacím Samsungu velice blízko, nyní na Twitteru informoval, že by Galaxy Z Fold 3 mohl být vůbec prvním smartphonem z portfolia výrobce s integrovaným selfie fotoaparátem pod displejem. Nepůjde ale o první zařízení v portfoliu jihokorejského giganta – tím se v polovině ledna stal notebook využívající technologii UPC (under panel camera).

Vůbec prvním telefonem na světě se selfie kamerou pod displejem je ZTE Axon 20, který v redakci aktuálně testujeme. Řešení je sice funkční, ale kvalitní snímku bohužel není příliš ucházející. A při použití světlého pozadí je navíc prostor v displeji, pod kterým je schovaný fotoaparát, poměrně výrazně viditelný a ve výsledku ruší více, než kdyby měl telefon klasický výřez. Axon 20 v nás zanechává poměrně rozporuplné dojmy, nicméně Samsung by si nic takového na trh nedovolil uvést a očekávám tedy podstatně lepší řešení.