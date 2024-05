Známý informátor odhaluje: Galaxy S25 Ultra nabídne zcela nové fotoaparáty

Samsung chystá pro Galaxy S25 novou sestavu fotoaparátů

Rozlišení „krátkého“ teleobjektivu a širokoúhlé kamerky se navýší na 50 megapixelů

Zbytek fotoaparátů si má rozlišení ponechat

Od představení letošních vlajkových smartphonů od Samsungu uplynuly čtyři měsíce, tudíž pomalu nastává čas prvních spekulací o jejich nástupcích. V mezidobí bychom se ještě měli dočkat fanouškovského modelu Galaxy S24 FE a po něm již přijde podzim, který nepochybně přinese základní stavební kameny generace Galaxy S25 – nové čipsety, nové fotosenzory nebo nové displejové technologie. Jelikož vývoj nového smartphonu trvá dlouhé měsíce, objevují se první informace o nových korejských vlajkách již nyní.

Galaxy S25 Ultra: jaké bude mít fotoaparáty?

Vrcholem nabídky Samsungu je každoročně model s přídomkem Ultra. Jeho největšími lákadly jsou integrovaný stylus a univerzální sestava fotoaparátů čítající hned dva teleobjektivy – jeden pro blízké, druhý pro vzdálenější optické přiblížení. Nedávno se objevily informace, že by měl Samsung u nadcházejícího modelu Galaxy S25 Ultra jeden z teleobjektivů odstranit, s tím však nesouhlasí obvykle dobře obeznámený informátor Ice Universe, podle kterého se nemá měnit počet kamer, ale pouze jejich parametry.

Ice Universe tvrdí, že jednotlivé fotoaparáty Galaxy S25 Ultra se změní následovně:

Teleobjektiv s 3× přiblížením má navýšit rozlišení z původních 10 na 50 megapixelů

Rozlišení širokoúhlé kamerky má narůst z 12 na 50 megapixelů.

Hlavní fotoaparát a teleobjektiv s 5× přiblížením si mají ponechat rozlišení 200 a 50 megapixelů, u nich tak předpokládáme drobné změny – ať už v nasazení jiných fotočipů, nebo v prostém zpracování obrazu, které dostanou na svědomí nové obrazové procesory obsažené v čipsetech Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a Samsung Exynos 2500.

Exynos lepší než Snapdragon?

Samsung by měl u generace Galaxy S25 opět použít dva různé čipsety. Zatímco v minulých letech měly navrch procesory od Qualcommu, u příští generace by mohly hrát první housle čip Exynos 2500 od Samsungu, a to jak v hrubém výkonu, tak v efektivitě. Samsung údajně nasbírá kladné body díky modernějšímu výrobnímu procesu a také díky použití nových, dosud nepředstavených procesorových jader od ARM Holdings.

Jednotka Exynos 2500 má v sobě také obsahovat nový grafický čip Xclipse 950 postavený na technologii RDNA od AMD, v tomto případě se ale možná bude jednat o derniéru. Hovoří se o tom, že spolupráce Samsungu a AMD se chýlí ke konci a od roku 2026 by měly čipsety Exynos disponovat grafickými čipy vlastního návrhu.