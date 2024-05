Premiéra odlehčené vlajky Galaxy S24 FE se blíží. Známe podobu i část parametrů

První zprávy o chystané fanouškovské vlajce od Samsungu začaly kolovat již na začátku února. Mělo by se jednat, ostatně jako vždy, o cenově dostupnější, avšak lehce osekanou vlajku. Oproti ale například „áčkové řadě“ by si měla zachovávat výkon z řady Galaxy S24.

Dlouho to vypadalo, že se „eféčka“ dočkáme až na začátku příštího roku a příliš mnoho podrobností jsme o něm nevěděli. Situace se ale začíná pomalu obracet a vypadá to, že jej Samsung představí dříve, než někteří spekulovali.

Leaker Tarun Vats na sociální síti X napsal, že na serveru společnosti Samsung spatřil první testovací sestavení One UI pro Galaxy S24 FE. Sestavení odhalilo modelové číslo telefonu pro mezinárodní variantu SM-S721B, což by mohlo naznačovat, že se na vydání tohoto telefonu v Koreji již pracuje. Podobné zařízení bylo v dubnu spatřeno v databázi britského operátora s modelovým číslem SM-F721U.

BREAKING ‼️

Galaxy S24 FE: FIRST One UI test build spotted on the server today 👀

Build Version: S721BXXU0AXE3/S721BOXM0AXE3/S721BXXU0AXE3

Model number SM-S721B is confirmed for Europe region 🇪🇺

Repost 🫠 #GalaxyS #GalaxyS24FE#GalaxyS24 #OneUI#OneUI6 #Samsung pic.twitter.com/buCgu1kZmO

— Tarun Vats (@tarunvats33) May 15, 2024