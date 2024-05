Tři namísto čtyř. Galaxy S25 Ultra zřejmě přijde o jeden fotoaparát

Už několik let je tradicí, že záda vrcholných smartphonů od Samsungu zdobí čtyři čočky fotoaparátů. Od modelu Galaxy S21 Ultra korejský gigant nasazuje kombinaci hlavního a širokoúhlého fotoaparátu společně se dvěma teleobjektivy – jednoho pro malé přiblížení, druhého pro větší zoom. Podle nejnovějších zvěstí by Samsung mohl tuto tradici porušit příští rok, chystaný model Galaxy S25 Ultra by prý mohl mít o jedno „oko“ méně.

Na síti X se objevila informace o tom, že Samsung testuje prototyp smartphonu Galaxy S25 Ultra, jehož záda jsou osazena pouze třemi čočkami. Oproti dosavadním modelům by měl v sestavě chybět teleobjektiv na kratší vzdálenost, což je vcelku pochopitelný krok – Korejci od loňského roku razí teorii, že cesta k bezztrátovému zoomu nemusí vést pouze přes optiku, ale i přes vysoké rozlišení snímače.

Samsung si tuto teorii úspěšně vyzkoušel na současném Galaxy S24 Ultra, který k velkému překvapení nedostal teleobjektiv s 10× optickým přiblížením jako jeho předchůdci, ale „pouze“ periskopickou kamerku s 5× přiblížením. K 10× zoomu si Galaxy S24 Ultra vypomáhá kombinací výřezu z kvalitnějšího snímače při zapojení umělé inteligence, a výsledky z něj se nativnímu 10× přiblížení minimálně vyrovnají.

Z tohoto důvodu Samsung usuzuje, že stejný „fígl“ může provést i s hlavním fotoaparátem – namísto dedikovaného fotoaparátu pro 3× přiblížení si vypomůže výřezem z hlavní kamery, díky čemuž může teleobjektiv na krátkou vzdálenost směle odstranit. Hlavní snímač si údajně ponechá stejnou fyzickou velikost i rozlišení 200 megapixelů, ovšem oproti současné generaci má být lepší v zachycování světla.

