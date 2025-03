Změna, o kterou nikdo neprosil: Google předělal klávesnici Gboard, uživatelé se zlobí

Možná i na vašem telefonu se brzy objeví nová, zcela přepracovaná klávesnice Gboard. Výchozí klávesnice na většině androidových telefonů se dočkala nového tvaru kláves s většími mezerami mezi jednotlivými písmeny. Výsledek je však podle uživatelé velmi neuspokojivý.

V nejnovější beta verzi aplikace Gboard (v15.1.05.726012951) došlo ke změně tvaru jednotlivých kláves. Namísto obdélníčků jsou teď ve tvaru elipsy (při použití 4 řádků bez samostatného řádku pro čísla) nebo kruhu (při použití 5 řádků včetně toho s čísly). Na první pohled se tak Gboard odlišuje od prakticky všech známých softwarových klávesnic, jako je ta od Samsungu, od Applu nebo SwiftKey.

Uživatelé však novinku nevnímají nijak zvlášť dobře. Na fóru Reddit a sociální síti X si rozhořčení lidé stěžují na to, že s oblým tvarem vzniká mezi klávesami spousta prostoru a psaní je tak výrazně ztížené. Vrácení původního tvaru přitom v aktuální beta verzi aplikace není možné. Není tak jasné, zdali Google tuto funkci pouze testuje, anebo ji co nejdříve plánuje „násilně“ nasadit všem uživatelům.

Jak připomíná server Ars Technica, takto markantní změnu u klávesnice je vždy náročné zprocesovat. Po letech ťukání na klávesy s určitým rozložením si lidé vytvoří svalovou paměť, někteří uživatelé pak dokáží psát na softwarové klávesnici i „bez koukání“. Jakákoliv podobná změna pak může tyto automatismy změnit.

