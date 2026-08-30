Zelená revoluce na moři: tato loď má hybridní pohon, v budoucnu může být plně elektrická

- Globální lodní doprava je odpovědná za přibližně 3 % veškerých světových emisí
- Většina kontejnerových lodí se totiž spoléhá na spalování fosilních paliv
- Nová loď MV Yampu, která se právě dostala do provozu, by ale mohla situaci změnit
Globální lodní doprava je pro lidstvo zcela nepostradatelná, ale zároveň představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Drtivá většina obřích kontejnerových lodí využívá těžká fosilní paliva, většinou mazut nebo naftu, což znamená vysoké emise. Nyní ale na pravidelnou linku vyplula nová loď MV Yampu s hybridním pohonem, která by mohla výrazně změnit pravidla hry.
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Hybridní loď MV Yampu vyplouvá
V Jižní Austrálii zahájila svůj provoz loď MV Yampu, která je první hybridní samovykládací nákladní lodí na světě. Toto plavidlo bylo navrženo kanadskou společností CSL a objednala si ji firma Adbri, australský výrobce stavebního materiálu. Loď bude přepravovat vápenec na trase mezi lokalitami Klein Point a Birkenhead.
Plavidlo je dlouhé 125 metrů, zvládne pojmout 11 900 tun nákladu a ročně přepraví až 2,7 milionu tun vápence. To je o 35 % více než předchozí loď Accolade II, ale hlavní výhoda oproti předchůdci je v úspoře nákladů – díky hybridnímu pohonu ušetří 500 000 litrů nafty ročně, což představuje pokles o 25 %, a přímé emise budou o celých 40 % nižší.
Připravena na budoucnost
Konstrukce této lodi je navržena tak, aby mohla být v budoucnu plně poháněna elektřinou, ale aktuálně se musí spoléhat na hybridní pohon. Ten kombinuje elektřinu s naftovými agregáty a čistě na baterie dokáže tato loď běžet po 40 % z celkového provozního času. Bateriový systém má celkovou kapacitu 6 758 kWh a dobíjení probíhá v přístavu v Birkenheadu.
Vápenec, který bude pomocí tohoto plavidla převážen, poslouží k výrobě cementu pro domy, školy, nemocnice, silnice a další infrastrukturu ve státech Victoria a Jižní Austrálie. Tato nová loď výrazně posílí aktivity společnosti Adbri v oblasti těžby a přepravy vápence a představuje významný krok na cestě k její plánované dekarbonizaci.
Nižší závislost na naftě
Plavidlo MV Yampu zahájilo svůj provoz 26. srpna 2026 a v dohledné době převezme klíčovou část této zásobovací trasy. Hybridní pohon s možností přestavby na plně elektrický pohon znamená nižší závislost přepravce na naftě, a za zmínku stojí i samotné jméno této lodi, tedy Yampu – v jazycích Narungga a Kaurna, kterými se hovoří v Jižní Austrálii, znamená toto slovo „delfín“.