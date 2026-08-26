Elektromobily v Evropě táhnou, podíl na trhu za červenec dosáhl na 25 procent

- Elektrickým automobilům se v červenci letošního roku v Evropě velmi dařilo
- V první polovině roku dokonce bylo každé páté auto zaregistrováno v EU elektrické
- Velký zájem je především o jeden konkrétní model mladoboleslavské automobilky
Elektromobilita je pro řadu řidičů stále poměrně kontroverzní a ožehavé téma – zatímco někteří jsou z nového směru nadšení a už by nikdy nepřesedli zpátky do spalovacího auta, jiní se na elektromobily dívají poměrně skepticky a příliš jim nevěří. Dojmy a osobní preference jsou jedna věc, ale nejsou důležitější než čísla, která hovoří poměrně jasně. O elektromobily je v Evropě poměrně velký zájem a jejich podíl na trhu roste raketovým tempem.
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V Evropě je o elektromobily zájem
V červenci dokonce zaznamenaly meziroční nárůst o 51 procent, což jim zajistilo 25% podíl na trhu s automobily v minulém měsíci, alespoň podle společnosti Dataforce, která pokrývá 98 procent nových registrací vozidel napříč Evropskou unií, Velkou Británií, Islandem, Norskem a Švýcarskem. Elektromobilita je tak výrazným tahounem celého automotive – evropský trh celkem v červenci vzrostl o 4,1 procent, přičemž za posledních sedm měsíců trh zaznamenal růst 5,7 procent. Ve stejném období se elektromobily mohou pochlubit růstem 37 procent. V první polovině roku dokonce bylo každé páté auto zaregistrováno v EU elektrické.
Největší zásluhu na růstu mají především dva velké trhy, tedy Francie a Německo. Zatímco v zemi galského kohouta za sledované období dosáhl podíl 35 procent s více než 44 tisíci nově registrovanými elektromobily, náš západní soused se chlubí podílem 29,3 procent a registrací takřka 79 tisíc vozidel. Srdce českého patriota zaplesá při pohledu na nejoblíbenější modely za červenec – první místo totiž obsadila Škoda Elroq, následována Volkswagenem ID.4 a Renaultem 5 E-Tech.
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V celoročním srovnání nicméně vede Tesla Model Y s 115 759 novými registracemi, který následuje Elroq s 67 679 registracemi a první trojku uzavírá Tesla Model 3 s 57 086 registrovanými vozidly. Zajímavý je také pohled na trh s plug-in hybridy, který v červenci vzrostl o 15 procent (125 530 registrací), přičemž 34 % si pro sebe ukously čínské značky. Pro ně totiž v tomto segmentu neplatí přísná dovozní cla, jako tomu je u elektromobilů, tudíž na prvních místech najdeme kupříkladu modely BYD Seal U, BYD Atto 2 či Jaecoo 7. Evropská komise nicméně připustila rozšíření cel i na čínské plug-in hybridy, nicméně se očekává, že ta nebudou tak drastická, jako v případě elektromobilů.