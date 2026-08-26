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Září bude našlapané technologiemi: vlajkové smartphony, nové skládačky i špičkové procesory

Jakub Karásek
Jakub Karásek 26. 8. 12:00
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iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
  • Příští měsíc se roztrhne pytel s mobilními novinkami
  • Dočkáme se nových vlajkových čipsetů a s nimi dorazí i nové telefony
  • Dojde jak na vlajkové lodě, tak i na nové skládačky

Ve světě (nejen) mobilních technologií se pro nadcházející dva měsíce vžilo označení „techtember“ a „techtober“. Po letní víceméně okurkové sezoně totiž přijde dvouměsíční smršť premiér nových produktů určených na letošní předvánoční trh. Obzvláště září má být letos velmi výživné – v mobilním světě se dočkáme nových procesorů, vlajkových smartphonů i nových skládaček. Podle informátora Ice Universe může být v toto měsíci představeno víc než 20 smartphonů.

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Souboj vlajkových procesorů

Google nedávno s novými Pixely uvedl novou generaci vlastních mobilních procesorů Tensor, ovšem ty se zřejmě s těmi nejlepšími srovnávat nebudou. Konkurence totiž letos na podzim přesedlá na modernější 2nm výrobní proces, který přinese více výkonu a menší spotřebu.

Hlavními představiteli nové generace mobilních procesorů budou Apple A20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite (Pro) a MediaTek Dimensity 9600. Z čínských luhů a hájů poté ještě přispěje Xiaomi s procesorem Xring O3 a Huawei s novou generací procesorů Kirin – ty však budou kvůli americkým sankcím vyráběné staršími výrobními procesy.

Nové prémiové smartphony

Nová generace čipsetů se prakticky okamžitě dostane i do nových vlajkových smartphonů. V září můžeme s jistotou očekávat nejen nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max, ale i nové vlajkové řady smartphonů od čínských výrobců – Xiaomi 18, Honor Magic 9, VIvo X500, Oppo Find X10 nebo Huawei Mate 90.

Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max

Ve většině případů se bude bohužel jednat pouze o premiéry pro čínský trh, globální verze těchto telefonů dorazí později (nebo nikdy). Potěšující zprávou ale je, že tentokráte bychom neměli být ochuzeni o Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max s displeji na zádech – jejich předchůdci se do Evropy nedostali.

První ohebný iPhone

Kromě vlajkových smartphonů by letošní podzim měl přinést i nové skládačky. Nejočekávanější z nich bude bezesporu iPhone Ultra, tedy vůbec první skládací telefon od Applu, který by měl lákat zákazníky na podobné proporce jako nedávno uvedený Samsung Galaxy Z Fold 8. Kromě Applu by své nové skládačky měly představit i společnosti Xiaomi a Huawei.

Údajná podoba iPhonu Ultra

Letošní techtember bude zkrátka nadmíru zajímavý a jsme zvědaví, co ještě přihodí techtober.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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