Zapomeňte na bílou a černou: tohle BMW umí měnit barvu jako chameleon

- BMW už delší dobu experimentuje s kapotou, která umí měnit barvy
- Ačkoli se jedná o působivé využití technologií, uvedení do praxe je zatím daleko
- BMW iX3 Flow Edition by nicméně mohlo být první vlaštovkou v rámci sériové výroby
Vybrat si správnou barvu nového auta není nic jednoduchého. Ačkoli se každému z nás líbí nějaká jiná, když se začne lámat chleba, zvolíme často pragmatickou volbu v podobě černé, stříbrné nebo bílé. Takové rozhodnutí nás sice potom často dlouhou dobu během používání auta mrzí, na druhou stranu se ale utěšujeme tím, že neonově zelené auto bychom později jen těžko prodávali. Co ale kdybyste nebyli při nákupu vozidla postaveni před Sofiinu volbu a mohli jste si snadno změnit barvu vozu prakticky kdykoli bez toho, aniž byste museli navštívit lakovnu?
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BMW, které umí měnit barvy
Na podobném konceptu už nějaký ten pátek pracuje bavorská automobilka BMW. Ta na veletrhu CES v roce 2022 představila svůj koncept BMW iX Flow, který dokázal dynamicky měnit svůj vzhled pomocí e-ink panelů v odstínech šedé, jaké se používají v elektronických čtečkách. Tento pokus následovaly koncepty BMW i Vision Dee a BMW i5 Flow Nostokana, které byly oba vylepšeny o barevné e-ink panely. Nejnovější koncept BMW iX3 Flow Edition, představený na autosalonu v Pekingu v roce 2026, může vypadat o něco méně ambiciózně, ale přináší nový přístup, který posouvá auta měnící barvu blíže k reálné sériové výrobě.
Předchozí koncepty BMW obalovaly celé vozidlo mozaikou e-ink panelů, které byly všechny na míru přizpůsobeny tak, aby odpovídaly jeho konturám. Byl to přístup, který nebyl praktický pro sériovou výrobu, především z hlediska nízké odolnosti. Nové BMW iX3 Flow Edition je potenciálně nejzajímavějším ze všech konceptů BMW, protože technologii E Ink Prism zabudovává přímo do struktury panelu kapoty vozidla, místo aby ji pouze nalepilo na povrch. Tento nový přístup údajně prošel přísnými testy kvality BMW, takže splňuje požadavky automobilového inženýrství a každodenního použití, jak se uvádí v tiskové zprávě společnosti E Ink.
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Funkce měnící barvu u modelu BMW iX3 Flow Edition se omezuje na kapotu, kde je k dispozici osm různých animací (které se zdají být omezeny na šedou paletu), jež může řidič přepínat pouhým stisknutím tlačítka. Nejde sice o přesně ten model s měnící se barvou, který BMW už roky avizuje a stále si ho nelze koupit, ale díky zaměření na větší praktičnost a funkčnost této technologie se tato vozidla o krok přiblížila k překročení fáze konceptu. Kdybychom si mohli vsadit, v Evropě se s vozy s kapotou, která bude umět měnit barvu, nejspíše nesetkáme z legislativních důvodů, naděje ale umírá poslední.