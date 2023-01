Tohle musíte vidět! BMW ukázalo futuristický koncept i Vision Dee, který umí měnit barvu

Mezi jedny z nejzajímavějších tiskových konferencí loňského CESu jednoznačně patřila ta od BMW, kde jsme se dočkali odhalení konceptu s označením iX, který díky elektronickému inkoustu dokázal měnit barvu v odstínech šedi. Nečekal jsem, že by letošní tiskovka mnichovské automobilky wow efekt z loňska překonala, nicméně po prvních minutách v sále mi došlo, že tohle opět bude jízda. Třešničkou na dortu byl příchod Arnolda Schwarzeneggera, se kterým BMW začalo spolupracovat.

BMW do Las Vegas přivezlo futuristický koncept i Vision Dee, který je doslova prošpikovaný technologiemi, a navíc se chová jako chameleon. Umí totiž kompletně měnit karoserii až ve 32 barevných odstínech. Nutno dodat, že oproti loňské generaci, u které speciálně upravený povrch vozu působil jako jako hodně čerstvý prototyp, koncept i Vision Dee působil o poznání lépe a dospěleji.

BMW iVision Dee Event: Everthing Revealed in 7 minutes

Watch this video on YouTube

i Vision Dee je futuristický sedan střední třídy s nově navrženým minimalistickým designovým stylem. Jeho název „Dee“ označuje Digital Emotional Experience (Digitální emociální zážitek). Jeho cílem je v budoucnosti vytvořit silnější pouto mezi lidmi a jejich automobily. Digitální funkce v budoucnosti mají jít daleko za úroveň hlasového ovládání a asistenčních systémů, které známe dnes. BMW Head-Up displej rozprostírající se přes celou šířku čelního skla ukazuje zcela nové možnosti pro zbrusu novou budoucí generaci vozů. Od roku 2025 bude tato inovace k dispozici v modelech Neue Klasse. Automobilka rovněž ukázala další postup vývoje technologie měnících se barev.

„Na konceptu BMW i Vision Dee ukazujeme, co je možné, když se dokonale propojí hardware a software. Tímto způsobem dokážeme plně využít potenciál digitalizace a proměnit automobil v inteligentního společníka. To je budoucnost pro výrobce automobilů a samozřejmě také pro BMW: spojení virtuálního zážitku se skutečnou radostí z jízdy,“ řekl Oliver Zipse, předseda představenstva BMW AG. „BMW i Vision Dee je zároveň dalším krokem na cestě k Neue Klasse. Touto vizí se díváme daleko do budoucnosti a zdůrazňujeme obrovský význam digitalizace pro naše připravované nové generace produktů.“

Proměnná barva karoserie může přispět i k pohodě v interiéru a k celkové hospodárnosti vozu, a to na základě využití různé odrazivosti a absorpce slunečního záření v závislosti na zvolené barvě. Bílý povrch například odráží mnohem více slunečního světla než černý. Z toho vyplývá, že zahřívání vozidla a prostoru pro cestující v důsledku silného slunečního záření a vysokých venkovních teplot lze snížit změnou barvy exteriéru na světlou. Za chladnějšího počasí naopak tmavý vnější plášť pomůže vozidlu absorbovat znatelně více tepla ze slunečního záření.

Energii elektronický inkoust spotřebovává pouze při změně/překreslování barvy. Možnost změnit barvu auta, případně si na libovolném místě vytvořit vlastní grafiku či nápis, působí opravdu zajímavě. Stejně tak bude možné karoserii využít jako ukazatel stavu nabití baterie, kdy se auto může postupně zbarvovat do požadovaného odstínu.

BMW Mixed Reality Slider: vstupenka do virtuálního světa

Volič BMW Mixed Reality Slider je v kombinaci s pokročilým Head-Up panelem hlavním digitálním ovládacím prvkem konceptu i Vision Dee. Pomocí na první pohled skrytých ovladačů umístěných uprostřed palubní desky se řidiči mohou sami rozhodnout, kolik digitálního obsahu chtějí na pokročilém Head-Up displeji vidět. K dispozici je pět úrovní nastavení od analogových informací, přes informace související s řízením, obsah komunikačního systému, projekci rozšířené reality až po vstup do virtuálních světů. Souběžně lze k postupnému ztlumení reality použít plynule zatmavitelná okna.

Pokročilý Head-Up displej dorazí v roce 2025

Automobilka BMW je v automobilovém průmyslu známá jako průkopník Head-Up displeje, který v posledních dvou desetiletích systematicky zdokonaluje. V konceptu BMW i Vision Dee umožňuje projekce přes celou šířku čelního skla zobrazovat informace na co největší ploše, ta se ale jako displej projeví až po zapnutí.

BMW tímto způsobem demonstruje obrovský potenciál projekční technologie a model i Vision Dee současně vizualizuje, jak by v budoucnu mohl být pokročilý Head-Up displej využit také pro nově navrženou koncepci zobrazení a ovládání. Sériově vyráběná verze zobrazovače rozprostírající se přes celou šířku čelního skla, bude v modelech Neue Klasse k dispozici od roku 2025.

Uvítací scénář s hlasem a fyziognomickými ikonami

Digitální zážitek začíná již mimo vozidlo, a to personalizovaným uvítacím představením kombinujícím grafické prvky se světelnými a zvukovými efekty. Přirozená mluva slouží jako nejjednodušší a nejintuitivnější forma interakce, která umožňuje dokonalé porozumění mezi člověkem a jeho vozem. Přední světlomety a uzavřená BMW maska chladiče na jednolitém povrchu tvoří společný fyzický a digitální ikonický prvek, který umožňuje vozidlu vytvářet různé výrazy „tváře“. BMW i Vision Dee tak může s lidmi mluvit a zároveň vizuálně vyjadřovat nálady, jako je radost, údiv nebo souhlas. BMW i Vision Dee může také promítat obraz avatara řidiče na boční okno a ještě více tak personalizovat uvítací scénář.

Světová premiéra barevného elektronického inkoustu

Dnes představený koncept díky technologii barevného e-ink displeje namísto pouhého střídání černé a bílé předvádí vícebarevné, plně variabilní a individuálně konfigurovatelné barevné provedení exteriéru. Na karoserii je nanesena fólie obsahující elektronický papír od společnosti E Ink, který dokáže zobrazit již zmíněných 32 barev.

Povrch karoserie koncepčního vozu BMW i Vision Dee je rozdělen na 240 segmentů, z nichž každý se ovládá a mění barvu samostatně. Díky tomu lze během několika sekund vytvářet a měnit téměř nekonečné množství vzorů. Proces laserového řezání jednotlivých segmentů barvy měnící fólie a řešení jejich elektronické regulace byly vyvinuty ve spolupráci se společností E Ink. Přizpůsobení této technologie zakřivení povrchů karoserie a naprogramování animací bylo vyvinuto inženýry BMW Group. Výsledkem je zcela mimořádné přizpůsobení této barvu měnící technologie karoserii daného vozu, která je v celém automobilovém odvětví celosvětově unikátní.

Zaměřeno na efektivitu a design

Exteriér je definován tvarem klasického tříprostorového sedanu, který tvoří jádro značky BMW. Tradiční designové prvky, jako je maska chladiče, dvojité kruhové světlomety a Hofmeisterův záhyb, byly přepracovány a původně analogové prvky nahrazují fyzické a digitální.

Netradiční design volantu s dvojicí vertikálních ramen zaujme dvojicí vystupujících ovládacích prvků, které ožívají při přiblížení nebo dotyku a lze je ovládat pohybem palců. Tyto dotykové prvky zajišťují například výběr obsahu promítaného na čelní sklo a spolu s Head-Up panelem tak podporují princip „ruce na volantu, oči na silnici“.

BMW neprozradilo, zda a kdy se technologie barevného elektronického inkoustu dočkáme v komerčním provozu, ale jisté je, že si ještě minimálně několik let budeme muset počkat.