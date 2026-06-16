Zálohování na iCloud jako problém. Apple čelí v Evropské unii dalšímu vyšetřování

- Apple se znovu zodpovídá před evropskými regulátory, tentokrát kvůli cloudovému úložišti iCloud
- Italskému regulátorovi AGCM přijde, že zálohování přes iCloud upřednostňuje před konkurencí
- Může se jednat o další případ, kdy Apple ohýbá volný trh pro vlastní obohacení
Evropská unie pokračuje v tlaku na velké technologické společnosti. Nejnověji se do hledáčku regulátorů dostal znovu Apple, kterého začal vyšetřovat italský antimonopolní úřad Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Důvodem je podezření, že firma nedodržuje povinnosti vyplývající z evropského zákona o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), který má zajistit férovější podmínky pro konkurenci na digitálním trhu.
iCloud prý ohýbá volný trh
Podle italského regulátora existují indicie, že poskytovatelé cloudových služeb nemají v systému iOS a iPadOS stejné možnosti jako integrovaná služba iCloud. To by bylo v rozporu s pravidly zákona DMA, jež technologickým gigantům ukládají povinnost zajistit interoperabilitu a rovný přístup k důležitým funkcím jejich platforem.
L’#AGCM ha avviato un’indagine nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. riguardo l’osservanza dell’obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act (DMA) cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di… pic.twitter.com/PICjUOtdIe
— Autorità Antitrust (@antitrust_it) June 16, 2026
Jádrem sporu je především zálohování dat. Úřad tvrdí, že Apple neumožňuje alternativním cloudovým službám využívat stejné systémové funkce, jaké používá iCloud pro kompletní zálohu zařízení. Uživatelé iPhonů a iPadů tak mohou pohodlně vytvářet plné zálohy prostřednictvím iCloudu, zatímco konkurenční služby podobný přístup údajně nemají. To by mohlo Applu – optikou evropských regulátorů – poskytovat významnou konkurenční výhodu na trhu cloudových úložišť.
Zákon přitom výslovně požaduje, aby provozovatelé velkých digitálních platforem neupřednostňovali vlastní služby a umožnili konkurenci přístup ke stejným funkcím za spravedlivých podmínek. Nutno podotknout, že Apple patří ke stěžejním gatekeeperům, tedy největším (a nejpřísněji kontrolovaným) technologickým firmám na evropském trhu.
Apple už v Itálii dostal v přes prsty
Italský antimonopolní úřad uvedl, že jde o první vyšetřování zahájené podle pravidel DMA. Národní regulátoři mohou provádět předběžná šetření a své závěry následně předávat Evropské komisi, která je jediným orgánem oprávněným rozhodovat o případném porušení zákona a ukládat sankce. Právě Evropská komise nyní obdrží výsledky italského šetření a rozhodne o dalším postupu.
Nejde však o první spor, který má italský regulátor AGCM se společností Apple. V prosinci rozhodl o vyměření pokuty ve výši 98,6 milionů eur (2,38 miliardy korun) za neoprávněné ohýbání volného trhu. Problém tehdy spočíval v politice tzv. App Tracking Transparency, tedy možnosti deaktivovat sledování aktivit napříč aplikacemi a webovými stránkami, kterou Apple zavedl jako ochranu soukromí uživatelů. Podle AGCM však znevýhodňuje vývojáře třetích stran tím, že jim omezuje sběr dat pro personalizovanou reklamu. Po prvním varování v roce 2021 pak přišla významná pokuta na konci roku 2025.
Evropská komise nikdy nespí
Jak už zaznělo, Apple patří k hlavním gatekeeperům, proto si na jeho počínání dává Evropská komise speciální pozor. Apple se v posledních letech dostal kvůli DMA pod tlak hned několikrát. Evropská pravidla už firmu donutila otevřít iOS alternativním obchodům s aplikacemi, umožnit instalaci aplikací z jiných zdrojů nebo nabídnout uživatelům větší svobodu při výběru výchozích aplikací.
Pokud by Evropská komise dospěla k závěru, že Apple pravidla skutečně porušuje, hrozí společnosti pokuta až do výše 10 % jejího celosvětového ročního obratu. V případě opakovaného porušení mohou být sankce ještě vyšší. Nové vyšetřování tak naznačuje, že vztahy mezi Applem a evropskými regulátory zůstávají i nadále napjaté a DMA bude i v dalších letech výrazně ovlivňovat podobu ekosystému iPhonů a iPadů.