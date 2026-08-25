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Zaklínač 4 zná svůj rok vydání: toužebně vyhlížené RPG dorazí v roce 2028

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 25. 8. 18:00
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Takto bude vypadat Ciri ve hře The Witcher 4
  • Ve světě legendárního Zaklínače to v poslední době pořádně žije
  • V přípravě je rozšíření pro třetí díl a samozřejmě plnohodnotné čtvrté pokračování
  • Studio CD Projekt RED nyní potvrdilo, že Zaklínač 4 vyjde v roce 2028

V těchto dnech startuje v německém Kolíně nad Rýnem největší herní veletrh současnosti, Gamescom. Dočkáme se na něm velkého množství zajímavých novinek ze světa her a hraní, nicméně pokud jste tuto událost vyhlíželi primárně kvůli ukázkám ze Zaklínače 4, tak vás zklameme. Na Gamescomu se neukáže, ale vývojáři alespoň upřesnili jeho vydání.

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Zaklínač 4 dorazí v roce 2028

Vydání čtvrtého pokračování slavné RPG série Zaklínač na rok 2028 potvrdil prostřednictvím krátkého videa Michał Nowakowski, jeden z ředitelů společnosti CD Projekt RED. Nebyl sice schopen toto období nijak více zúžit a není tedy jasné, v jakém měsíci Zaklínač 4 dorazí, ale můžeme být rádi alespoň za potvrzení toho, že hra opravdu vyjde někdy v roce 2028.

Čtvrté pokračování této ságy bylo oznámeno již v roce 2022, o dva roky později se ukázalo první video a dočkali jsme se několika dalších informací. Jakékoliv zmínky o datu vydání ale až doposud scházely a je to vůbec poprvé, kdy někdo z vývojářského studia oficiálně potvrdil alespoň přibližné období vydání hry. Vedle termínu vydání vývojáři poodhalili i několik dalších detailů.

Největší hra od polského studia

Michał Nowakowski uvedl, že Zaklínač 4 je největší hra od studia CD Projekt RED a tvůrci u ní kladou velký důraz na obrovský a do posledního detailu propracovaný otevřený svět. Pracuje na ní více než 500 zkušených vývojářů a můžeme očekávat jak strhující akci v kombinaci s tradičními prvky známými ze Zaklínače, tak silný příběh s Ciri v hlavní roli.

Ciri v traileru na hru Zaklínač IV
Hlavní roli v Zaklínači 4 převezme Ciri

Geralt z Rivie ve čtvrtém díle ustoupí do pozadí a jeho žezlo, respektive dvojici mečů, převezme adoptivní dcera Ciri. Jedná se o poměrně výraznou změnu, kterou ne všichni fanoušci přijali s nadšením, ale nikdo nepochybuje o tom, že vývojáři moc dobře vědí, co dělají. Pokud půjde vše podle plánu, v roce 2028 se to dozvíme. Do té doby se ale ještě jednou vrátíme i do světa Zaklínače 3.



Snímek z traileru na Zaklínače 4



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Zaklínač 3 se vrátí s velkým rozšířením

Nadcházející Zaklínač 4 se tedy na veletrhu Gamescom neukáže, ale toužebně vyhlížené rozšíření třetího dílu z roku 2015 ano. Na této herní události bude prezentován první trailer pro DLC s označením Písně minulosti (Songs of the Past), které bude jakýmsi předělem mezi třetím a čtvrtým dílem. V tomto dodatku bude hlavní postavou Geralt a určitě se je na co těšit.

Witcher 3: Song of the past
V roce 2027 se můžeme těšit na rozšíření Písně minulosti pro Zaklínače 3

Velikostí by měly být Písně minulosti rozsáhlé zhruba stejně jako výborný datadisk O víně a krvi a vývojáři zmiňují spoustu nového obsahu i temný příběh. Tímto rozšířením bude ukončena Geraltova pouť a plynule na ni naváže plnohodnotný čtvrtý díl s Ciri v hlavní roli. Zaklínač 3: Písně minulosti vyjde v roce 2027, pravděpodobně v létě a k dispozici bude pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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