Zaklínač 4 zná svůj rok vydání: toužebně vyhlížené RPG dorazí v roce 2028

- Ve světě legendárního Zaklínače to v poslední době pořádně žije
- V přípravě je rozšíření pro třetí díl a samozřejmě plnohodnotné čtvrté pokračování
- Studio CD Projekt RED nyní potvrdilo, že Zaklínač 4 vyjde v roce 2028
V těchto dnech startuje v německém Kolíně nad Rýnem největší herní veletrh současnosti, Gamescom. Dočkáme se na něm velkého množství zajímavých novinek ze světa her a hraní, nicméně pokud jste tuto událost vyhlíželi primárně kvůli ukázkám ze Zaklínače 4, tak vás zklameme. Na Gamescomu se neukáže, ale vývojáři alespoň upřesnili jeho vydání.
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Zaklínač 4 dorazí v roce 2028
Vydání čtvrtého pokračování slavné RPG série Zaklínač na rok 2028 potvrdil prostřednictvím krátkého videa Michał Nowakowski, jeden z ředitelů společnosti CD Projekt RED. Nebyl sice schopen toto období nijak více zúžit a není tedy jasné, v jakém měsíci Zaklínač 4 dorazí, ale můžeme být rádi alespoň za potvrzení toho, že hra opravdu vyjde někdy v roce 2028.
To our beloved fans, players, and community:
As we near #gamescom in just a few days, CD PROJEKT RED Joint-CEO Michał Nowakowski would like to personally invite YOU to join us there, and hear about the future of The Witcher franchise! pic.twitter.com/Jyam30SrQH
— The Witcher (@thewitcher) August 24, 2026
Čtvrté pokračování této ságy bylo oznámeno již v roce 2022, o dva roky později se ukázalo první video a dočkali jsme se několika dalších informací. Jakékoliv zmínky o datu vydání ale až doposud scházely a je to vůbec poprvé, kdy někdo z vývojářského studia oficiálně potvrdil alespoň přibližné období vydání hry. Vedle termínu vydání vývojáři poodhalili i několik dalších detailů.
Největší hra od polského studia
Michał Nowakowski uvedl, že Zaklínač 4 je největší hra od studia CD Projekt RED a tvůrci u ní kladou velký důraz na obrovský a do posledního detailu propracovaný otevřený svět. Pracuje na ní více než 500 zkušených vývojářů a můžeme očekávat jak strhující akci v kombinaci s tradičními prvky známými ze Zaklínače, tak silný příběh s Ciri v hlavní roli.
Geralt z Rivie ve čtvrtém díle ustoupí do pozadí a jeho žezlo, respektive dvojici mečů, převezme adoptivní dcera Ciri. Jedná se o poměrně výraznou změnu, kterou ne všichni fanoušci přijali s nadšením, ale nikdo nepochybuje o tom, že vývojáři moc dobře vědí, co dělají. Pokud půjde vše podle plánu, v roce 2028 se to dozvíme. Do té doby se ale ještě jednou vrátíme i do světa Zaklínače 3.
Zaklínač 3 se vrátí s velkým rozšířením
Nadcházející Zaklínač 4 se tedy na veletrhu Gamescom neukáže, ale toužebně vyhlížené rozšíření třetího dílu z roku 2015 ano. Na této herní události bude prezentován první trailer pro DLC s označením Písně minulosti (Songs of the Past), které bude jakýmsi předělem mezi třetím a čtvrtým dílem. V tomto dodatku bude hlavní postavou Geralt a určitě se je na co těšit.
Velikostí by měly být Písně minulosti rozsáhlé zhruba stejně jako výborný datadisk O víně a krvi a vývojáři zmiňují spoustu nového obsahu i temný příběh. Tímto rozšířením bude ukončena Geraltova pouť a plynule na ni naváže plnohodnotný čtvrtý díl s Ciri v hlavní roli. Zaklínač 3: Písně minulosti vyjde v roce 2027, pravděpodobně v létě a k dispozici bude pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.