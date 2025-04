Zakaz fotografowania! Tyhle budovy v Polsku nesmíte fotit, hrozí přísné tresty

Polsko zavádí zákon zakazující fotografování armádních budov a vojenských objektů

Za porušení hrozí pokuta až 116 tisíc korun, případně vězení na 30 dní

Vláda přijala zákon z obavy o špionáž z Ruska a Běloruska, v poslední době zadržela policie několik údajných agentů

Polská vláda schválila zákon, který zakazuje focení armádních budov, vojenských objektů, ale třeba i průmyslových a zbrojařských podniků spadajících pod kritickou infrastrukturu státu. Zvýšené pozornosti byste měli dbát jako turista v případě, že je tato budova například v centru města. Všechny chráněné budovy budou označeny speciální cedulí, za porušení hrozí vysoké sankce.

Zákaz focení armádních budov

O novém zákonu informovala média v Polsku. Do sbírky zákonů byl přijat již zkraje dubna, takže je v těchto dnech již platný a musí jej respektovat všichni – jak občané Polska, tak i turisti. Zákaz se vztahuje na všechny formy audiovizuálního záznamu, nesmí se tedy fotit telefonem ani foťákem, pochopitelně ani dronem.

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie szefa MON, które wprowadza zakaz fotografowania obiektów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej bez zezwolenia. Za wykroczenie grozić będzie grzywna albo areszt. pic.twitter.com/l0Yu1w6Sny — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) April 17, 2025

Týkat se má až 25 tisíc armádních objektů napříč celým Polskem, všechny tyto budovy budou viditelně označeny cedulí s nápisem „zakaz fotografowania“ (zákaz focení). „Oficiálním znakem zákazu fotografování je čtvercová tabule o rozměrech 60 × 60 centimetrů s červenými prvky a černým písmem. Obsahuje slova ‚fotografování zakázáno‘ a přeškrtnuté ikony fotoaparátu, kamery a telefonu. Kromě toho je nápis přeložen do angličtiny, němčiny, ruštiny a arabštiny,“ specifikoval server Polaniec.

Za porušení zákazu hrozí pokuta v rozmezí 5 000 až 20 000 zlotých (přibližně 29 000 až 116 000 korun), při závažnějším porušení může být uložen trest odnětí svobody až na 30 dní, ale to pouze v případě, že se neprokáže špionáž; jinak mohou být tresty mnohem závažnější. Policie samozřejmě může zabavit zařízení, kterým měl být záznam pořízen.

Obava z ruské špionáže

Náčelník generálního štábu generál Wiesław Kukuła potvrdil, že zákon byl přijat z obavy o špionáž ze stran znepřátelených zemí. „Toto opatření je zaměřeno na zahraniční služby a na podporu naší bezpečnosti,“ řekl Kukuła novinářům a poznamenal, že srovnatelné zákazy existují v mnoha zemích. Uvedl rovněž, že v poslední době polská policie zadržela několik agentů napojených na Rusko a Bělorusko, kteří měli v mobilních telefonech celkem detailní snímky armádních budov a vojenských základen na území Polska.

Novináři či profesionální fotografové si mohou zažádat o speciální povolení, které jim bude vystaveno do 14 dní. Jak upozornil server Polskie Radio, kritici tvrdí, že nový zákaz povede ke značným nepříjemnostem, zejména pro cestující ve veřejné dopravě. Panuje obava z toho, že cestující hromadnou dopravou budou šacováni a procházet podobnou kontrolou jako na letišti.

Zapytałem NBP o to, czy ich budynki można fotografować. Bo placówki banku wymienione są w przepisach o zakazie fotografowania. Czekałem tydzień. No i mam taką odpowiedź ;) I co? Dalej szukam tych plakietek "zakaz fotografowania" w Warszawie. CC @Stop_Cham_W_wa pic.twitter.com/i2NNP0fo8R — Piotr Wróblewski (@WroblewskiPiotr) April 23, 2025

Jisté není ani to, jak chtějí v Polsku dodržování zákona zajišťovat. Zpochybňován je i vliv na celkovou bezpečnost. Novinář Piotr Wróblewski upozornil na to, že zákaz by se měl týkat například i Polské národní banky (NBP). Instituci požádal o oficiální vyjádření, po týdnu dostal následující odpověď: „Vážený redaktore, Váš dotaz se týká oblasti bezpečnosti, ke které se Polská národní banka nevyjádřuje.“ Kromě toho na inkriminovaných budovách stále chybí cedule o zákazu focení, informoval Wróblewski ve středu.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.