Začíná nová éra obrazové kvality. Dolby Vision 2 vylepšuje HDR a přidává podporu AI

- Nový formát Dolby Vision 2 posune kvalitu obrazu o notný kus kupředu
- Zaměří se na dlouhodobé problémy, který se týkají především plynulosti obrazu
- Jako první uvede televize s podporou Dolby Vision 2 čínská společnost Hisense
Pokud hledáte co možná nejvyšší kvalitu obrazu, ať už u televizí, notebooků či tabletů, je jistota sáhnout po zařízeních s certifikací Dolby Vision. Po více než deseti letech od uvedení tohoto formátu nyní přichází další generace formátu HDR, která si klade vyšší cíle, než jen optimalizovat tón a úroveň jasu pro různé scény.
Nová verze nazvaná jednoduše Dolby Vision 2 má k dispozici nástroje s názvem Content Intelligence, které využívají umělou inteligenci k automatické optimalizaci obrazu televizoru na základě toho, co sledujete a kde to sledujete, čímž rozšiřuje stávající funkce Dolby Vision IQ.
Ještě kvalitnější obraz
Mezi ně patří funkce Precision Black, která má zlepšit čistotu obrazu v tmavých scénách, aniž by se příliš vzdálila od záměru filmařů, a také aktualizovaná funkce Light Sense, která upravuje kvalitu obrazu pomocí detekce okolního světla v kombinaci s referenčními údaji o osvětlení ze zdrojového materiálu.
Nový formát podporuje také funkci obousměrného mapování tónů, která podle Dolby umožní výkonným televizorům poskytovat vyšší jas, ostřejší kontrast a sytější barvy, protože umožní lidem, kteří vytvářejí obsah, mít větší kontrolu nad tím, jak naplno využívat možnosti moderních zobrazovacích panelů.
Dolby Vision 2 se také více zaměřuje na plynulost obrazu, která je postrachem filmařů, neboť umí vytvářet nepříjemný efekt „mýdlové opery“. U funkce Authentic Motion Dolby uvádí, že se jedná o první „kreativně řízený nástroj pro kontrolu pohybu“, který umožňuje ovládat použití funkce v jednotlivých záběrech, aby se snížilo nežádoucí trhání a zároveň se zachoval autenticky filmový vzhled. To je poměrně odvážné tvrzení, které si bude muset Dolby obhájit v praxi.
Pokud si budete chtít Dolby Vision 2 vyzkoušet mezi prvními, budete muset sáhnout po televizorech čínské značky Hisense, která uvede na trh televizory s Dolby Vision 2, a které zároveň budou poháněné čipsetem MediaTek Pentonic 800. Nové modely by měly být k vidění na veletrhu IFA v Berlíně, který oficiálně začíná v pátek a kterého se účastní i naše redakce.
Současnou verzi podporuje více jak 350 televizorů od firem jako LG, TCL, Sony, Vizio a Roku tudíž je pravděpodobné, že ani s adopcí nového formátu nebude problém. Samozřejmostí je také zpětná kompatibilita obsahu natočeného v Dolby Vision 2, byť majitelé televizí podporující starší specifikaci si nebudou moci užít nejnovější vychytávky.