Začíná nová éra obrazové kvality. Dolby Vision 2 vylepšuje HDR a přidává podporu AI

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 9. 9:00
0
Televize Samsung Neo QLED pro rok 2025
  • Nový formát Dolby Vision 2 posune kvalitu obrazu o notný kus kupředu
  • Zaměří se na dlouhodobé problémy, který se týkají především plynulosti obrazu
  • Jako první uvede televize s podporou Dolby Vision 2 čínská společnost Hisense

Pokud hledáte co možná nejvyšší kvalitu obrazu, ať už u televizí, notebooků či tabletů, je jistota sáhnout po zařízeních s certifikací Dolby Vision. Po více než deseti letech od uvedení tohoto formátu nyní přichází další generace formátu HDR, která si klade vyšší cíle, než jen optimalizovat tón a úroveň jasu pro různé scény.

Nová verze nazvaná jednoduše Dolby Vision 2 má k dispozici nástroje s názvem Content Intelligence, které využívají umělou inteligenci k automatické optimalizaci obrazu televizoru na základě toho, co sledujete a kde to sledujete, čímž rozšiřuje stávající funkce Dolby Vision IQ.

Ještě kvalitnější obraz

Mezi ně patří funkce Precision Black, která má zlepšit čistotu obrazu v tmavých scénách, aniž by se příliš vzdálila od záměru filmařů, a také aktualizovaná funkce Light Sense, která upravuje kvalitu obrazu pomocí detekce okolního světla v kombinaci s referenčními údaji o osvětlení ze zdrojového materiálu.

Nový formát podporuje také funkci obousměrného mapování tónů, která podle Dolby umožní výkonným televizorům poskytovat vyšší jas, ostřejší kontrast a sytější barvy, protože umožní lidem, kteří vytvářejí obsah, mít větší kontrolu nad tím, jak naplno využívat možnosti moderních zobrazovacích panelů.

Dolby Vision 2 nabídne lepší a plynulejší obraz (včetně HDR), na pomoc si vezme umělou inteligenci
Dolby Vision 2 nabídne lepší a plynulejší obraz (včetně HDR), na pomoc si vezme umělou inteligenci

Dolby Vision 2 se také více zaměřuje na plynulost obrazu, která je postrachem filmařů, neboť umí vytvářet nepříjemný efekt „mýdlové opery“. U funkce Authentic Motion Dolby uvádí, že se jedná o první „kreativně řízený nástroj pro kontrolu pohybu“, který umožňuje ovládat použití funkce v jednotlivých záběrech, aby se snížilo nežádoucí trhání a zároveň se zachoval autenticky filmový vzhled. To je poměrně odvážné tvrzení, které si bude muset Dolby obhájit v praxi.







Nepřehlédněte

Vše, co potřebujete vědět o technologii HDR

Pokud si budete chtít Dolby Vision 2 vyzkoušet mezi prvními, budete muset sáhnout po televizorech čínské značky Hisense, která uvede na trh televizory s Dolby Vision 2, a které zároveň budou poháněné čipsetem MediaTek Pentonic 800. Nové modely by měly být k vidění na veletrhu IFA v Berlíně, který oficiálně začíná v pátek a kterého se účastní i naše redakce.

Současnou verzi podporuje více jak 350 televizorů od firem jako LG, TCL, Sony, Vizio a Roku tudíž je pravděpodobné, že ani s adopcí nového formátu nebude problém. Samozřejmostí je také zpětná kompatibilita obsahu natočeného v Dolby Vision 2, byť majitelé televizí podporující starší specifikaci si nebudou moci užít nejnovější vychytávky.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Nativní aplikace Instagram pro iPadOS!
Instagram vylepší Reels! Při jejich sledování budete moci dělat cokoliv jiného
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:00
0
Lokalizační přívěsek Apple AirTag (ilustrační obrázek)
Nový AirTag už příští týden? Apple zřejmě překvapí nenápadnou novinkou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 8:00
0
Wolverine a jeho drápy v záběru z představovacího traileru
PlayStation konečně odhalí geniální herní klenot. Fanoušci si museli počkat několik let
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 6:45
0
Nativní aplikace Instagram pro iPadOS!
Trvalo to jen 15 let! Instagram má konečně plnohodnotnou aplikaci pro iPad
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:45
3

Kapitoly článku