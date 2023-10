YouTube vychází vstříc tvůrcům: tlačítko pro odběr a like rozhodně nepřehlédnete

YouTube dostává nálož zajímavých novinek

Mezi ně patří například vyhledávání písniček zabroukáním melodie

Tvůrci ocení zajímavé efekty ve chvíli, kdy zmíní slova like a subscribe

„Pokud se vám obsah líbí, dejte like a odebírejte tento kanál.“ Takto či podobně znějící věta se objevuje prakticky ve všech videích na platformě YouTube a má za úkol zapojit jinak pasivního diváka do dalšího rozvoje kanálu. Jen zhlédnout video totiž k úspěchu nestačí – pro algoritmus YouTube je klíčová také interakce s diváky, kterou měří především skrze počet odběratelů, aktivitu v komentářích a ocenění videa palcem nahoru. Na základě těchto interakcí poté doporučuje video dalším potenciálním divákům.

S novými vizuálními efekty tlačítko pro odběr nepřehlédnete

Ať už na přímou výzvu youtubera o interakci pokaždé reagujete, nebo vás tato otřepaná fráze jen obtěžuje, YouTube se rozhodl vyjít tvůrcům vstříc. Pokaždé, když tvůrce zmíní slova „like“ či „subscribe“, drobná animace je zvýrazní a tím upoutá divákovu pozornost. Může se jednat například o duhové problikání či malý ohňostroj, nicméně nepůjde o nic výrazně rušivého. Pakliže máte obavy, že by mohli někteří tvůrci této novinky zneužívat a úmyslně vám rozblikat celý displej, obavy jsou liché – efekt se zobrazí maximálně 3× za video, a to ještě po uplynutí tříminutového úseku.

Kromě zvýraznění tlačítek pro like a odebírání kanálu do YouTube přibylo také vyrovnání hlasitosti pro mobilní aplikaci, možnost 2× zrychlení videa podržením na displeji, ochrana před nechtěným dotykem, který by zastavil či ukončil přehrávání videa, vyhledávání skladby na základě vašeho zpěvu či pobrukování melodie či vylepšení funkčnosti aplikace na chytrých televizích. Zatímco některé funkce jsou k dispozici již nyní, ostatní přibudou v následujících měsících.