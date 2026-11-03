Xiaomi spustilo obří Black Friday: model 17 Ultra zlevnil o 10 500 Kč, v akci je přes 90 produktů

- Xiaomi 17 Ultra ve verzi 16/512 GB pořídíte za 25 499 Kč, což představuje úsporu 10 500 Kč
- Zlevnily také další smartphony Xiaomi, Redmi a Poco, tablety, hodinky nebo televizory
- Slevy dosahují až 40 %, výrazně levnější jsou kamery i další příslušenství
Xiaomi odstartovalo letošní masivní Black Friday a do slevové akce zařadilo desítky produktů napříč svým portfoliem. Vedle smartphonů a tabletů se nižších cen dočkaly také televizory, monitory, chytré hodinky, domácí spotřebiče nebo elektrické koloběžky. Slevy u vybraných zařízení dosahují až 40 % a v některých případech lze ušetřit i několik tisíc korun. Největší pozornost na sebe poutá Xiaomi 17 Ultra, které je nyní o 10 500 Kč levnější než za původní cenu.
Xiaomi 17 Ultra za 25 499 Kč a další zlevněné telefony
Nejzajímavější položkou celé akce je bezpochyby již zmíněný vlajkový model Xiaomi 17 Ultra s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm. Z původních 35 999 Kč jeho cena klesla na 25 499 Kč, tedy téměř o 30 %.
O poznání dostupnější je také základní Xiaomi 17. Varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm nyní vyjde na 16 766 Kč místo původních 22 999 Kč, takže kupující ušetří 6 233 Kč. Do akce se zapojily i modely řady 17T. Výkonnější Xiaomi 17T Pro (12 GB + 256 GB) zlevnil o 4 500 Kč na 15 999 Kč, zatímco Xiaomi 17T s 512GB úložištěm je levnější o 3 500 Kč a stojí 14 999 Kč.
Kdo nechce za nový telefon utrácet tolik peněz, může vybírat také mezi zlevněnými modely řad Redmi 17, Redmi Note 17 nebo Poco F9. Slevy se nevyhnuly ani tabletům. Například Redmi Pad 2 Pro ve verzi 6 GB + 128 GB lze pořídit za 5 749 Kč, tedy o 1 250 Kč levněji.
Chytrá kamera se 40% slevou, levnější televize i hodinky
Zajímavé ceny najdeme také mimo kategorii smartphonů. Xiaomi Smart Camera C701 Pro EU zlevnila z 2 999 Kč na 1 799 Kč, což odpovídá rovné 40% slevě. Právě tato kamera patří z hlediska procentuální úspory k nejvýraznějším položkám celé nabídky.
Výrazně ušetřit lze také při nákupu robotických vysavačů Xiaomi. Největší sleva se týká modelu Xiaomi Robot Vacuum 6 Max (recenze), jehož cena klesla z původních 27 999 Kč na 19 599 Kč, takže ušetříte téměř 8 400 Kč (30 %). Stejně vysokou procentuální slevu nabízí také Xiaomi Robot Vacuum 6, který nyní pořídíte za 10 849 Kč místo 15 499 Kč. Třetí nejvyšší úsporu v korunách přináší Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, zlevněný z 13 999 Kč na 10 499 Kč. V Black Friday nabídce jsou ale i další, cenově dostupnější robotické vysavače, jejichž kompletní přehled najdete v tabulce na konci článku.
Pokud přemýšlíte nad pořízením nové televize, Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 nyní stojí 14 999 Kč místo původních 18 999 Kč. Ušetřit lze i na herním monitoru Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026, jehož cena klesla o 1 100 Kč na 2 599 Kč.
V nabídce nechybějí ani produkty pro chytrou domácnost a každodenní používání. Čistička vzduchu Mijia Smart Air Purifier 6 Plus EU je dostupná za 6 959 Kč, elektrická koloběžka Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra za 17 499 Kč a chytré hodinky Xiaomi Watch 5 ve variantách Black a Juniper Green zlevnily na 5 799 Kč.
Slevy se týkají i drobnější elektroniky. Sluchátka Redmi Headphones Neo ve třech barevných provedeních stojí 999 Kč namísto 1 599 Kč, což představuje úsporu téměř 38 %. Za stejných 999 Kč je k dispozici také Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W v oranžovém provedení Radiant Orange, která běžně vyjde na 1 499 Kč.
Příslušenství se slevami přes 30 %
Black Friday nabídka zahrnuje i cenově dostupnější příslušenství. Redmi Headphones Neo ve variantách Sand White, Obsidian Black a Mist Blue budou stát 999 Kč namísto 1 599 Kč, což představuje slevu přibližně 38 %. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ve variantě Radiant Orange zlevní z 1 499 Kč na 999 Kč.
Všechny Xiaomi produkty, které jsou nyní ve slevě, naleznete na oficiálním webu značky.
Další Black Friday nabídky
Pro snadnější orientaci jsme pro vás vybrali nejzajímavější nabídky a jejich původní i akční ceny.
|Produkt / varianta
|Doporučená cena
|Black Friday cena
|Úspora
|Xiaomi 17 Ultra – 16 GB + 512 GB
|35 999 Kč
|25 499 Kč
|10 500 Kč (29 %)
|Xiaomi 17 – 12 GB + 256 GB
|22 999 Kč
|16 766 Kč
|6 233 Kč (27 %)
|Xiaomi 17T Pro – 12 GB + 256 GB
|20 499 Kč
|15 999 Kč
|4 500 Kč (22 %)
|Xiaomi 17T – 12 GB + 512 GB
|18 499 Kč
|14 999 Kč
|3 500 Kč (19 %)
|Redmi Pad 2 Pro – 6 GB + 128 GB
|6 999 Kč
|5 749 Kč
|1 250 Kč (18 %)
|Xiaomi Smart Camera C701 Pro EU
|2 999 Kč
|1 799 Kč
|1 200 Kč (40 %)
|Xiaomi TV S Mini LED 65 2026
|18 999 Kč
|14 999 Kč
|4 000 Kč (21 %)
|Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026
|3 699 Kč
|2 599 Kč
|1 100 Kč (30 %)
|Mijia Smart Air Purifier 6 Plus EU
|8 699 Kč
|6 959 Kč
|1 740 Kč (20 %)
|Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
|20 899 Kč
|17 499 Kč
|3 400 Kč (16 %)
|Xiaomi Watch 5 Black
|7 299 Kč
|5 799 Kč
|1 500 Kč (21 %)
|Xiaomi Watch 5 Juniper Green
|7 299 Kč
|5 799 Kč
|1 500 Kč (21 %)
|Redmi Headphones Neo Sand White
|1 599 Kč
|999 Kč
|600 Kč (38 %)
|Redmi Headphones Neo Obsidian Black
|1 599 Kč
|999 Kč
|600 Kč (38 %)
|Redmi Headphones Neo Mist Blue
|1 599 Kč
|999 Kč
|600 Kč (38 %)
|Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W – Radiant Orange
|1 499 Kč
|999 Kč
|500 Kč (33 %)
|Redmi 17 – 4 GB + 128 GB
|4 799 Kč
|4 299 Kč
|500 Kč (10 %)
|Redmi 17 – 4 GB + 256 GB
|5 799 Kč
|4 999 Kč
|800 Kč (14 %)
|Redmi Note 17 – 4 GB + 128 GB
|5 699 Kč
|5 299 Kč
|400 Kč (7 %)
|Redmi Note 17 – 6 GB + 256 GB
|6 699 Kč
|6 299 Kč
|400 Kč (6 %)
|Redmi Note 17 Pro 5G – 6 GB + 256 GB
|9 999 Kč
|8 999 Kč
|1 000 Kč (10 %)
|Redmi Note 17 Pro 5G – 8 GB + 512 GB
|11 999 Kč
|10 299 Kč
|1 700 Kč (14 %)
|Redmi Note 17 Pro Max 5G – 8 GB + 256 GB
|12 499 Kč
|10 999 Kč
|1 500 Kč (12 %)
|Redmi Note 17 Pro Max 5G – 8 GB + 512 GB
|14 299 Kč
|12 499 Kč
|1 800 Kč (13 %)
|Xiaomi 17T – 12 GB + 256 GB
|16 499 Kč
|13 799 Kč
|2 700 Kč (16 %)
|Xiaomi 17T Pro – 12 GB + 512 GB
|22 499 Kč
|17 999 Kč
|4 500 Kč (20 %)
|Xiaomi 17T Pro – 12 GB + 1024 GB
|24 999 Kč
|20 999 Kč
|4 000 Kč (16 %)
|Xiaomi 17 – 12 GB + 512 GB
|25 499 Kč
|19 854 Kč
|5 645 Kč (22 %)
|Xiaomi 17 Ultra – 16 GB + 1024 GB
|39 999 Kč
|31 299 Kč
|8 700 Kč (22 %)
|Poco X8 – 8 GB + 256 GB
|8 599 Kč
|7 749 Kč
|850 Kč (10 %)
|Poco F9 Pro 5G – 12 GB + 256 GB
|18 299 Kč
|16 549 Kč
|1 750 Kč (10 %)
|Poco F9 Ultra 5G – 12 GB + 256 GB
|21 499 Kč
|18 429 Kč
|3 070 Kč (14 %)
|Poco F9 Ultra 5G – 16 GB + 512 GB
|23 999 Kč
|20 599 Kč
|3 400 Kč (14 %)
|Redmi Pad 2 9.7 – 4 GB + 64 GB
|3 999 Kč
|3 799 Kč
|200 Kč (5 %)
|Redmi Pad 2 9.7 With cover inbox – 4 GB + 64 GB
|4 299 Kč
|3 999 Kč
|300 Kč (7 %)
|Redmi Pad 2 9.7 – 4 GB + 128 GB
|4 499 Kč
|3 999 Kč
|500 Kč (11 %)
|Redmi Pad 2 – 4 GB + 256 GB
|5 999 Kč
|4 999 Kč
|1 000 Kč (17 %)
|Redmi Note 15 – 6 GB + 128 GB
|4 999 Kč
|4 799 Kč
|200 Kč (4 %)
|Redmi Note 15 Pro 5G – 8 GB + 256 GB
|8 999 Kč
|8 299 Kč
|700 Kč (8 %)
|Redmi Note 15 Pro+ 5G – 8 GB + 256 GB
|10 999 Kč
|10 499 Kč
|500 Kč (5 %)
|Redmi Note 15 Pro+ 5G – 12 GB + 512 GB
|12 499 Kč
|11 999 Kč
|500 Kč (4 %)
|Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6
|4 499 Kč
|3 599 Kč
|900 Kč (20 %)
|Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite GL
|3 499 Kč
|2 799 Kč
|700 Kč (20 %)
|Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L
|3 899 Kč
|3 119 Kč
|779 Kč (20 %)
|Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L
|2 999 Kč
|2 399 Kč
|599 Kč (20 %)
|Mijia Smart Steam Air Fryer 7L EU
|4 199 Kč
|3 359 Kč
|840 Kč (20 %)
|Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White EU
|2 499 Kč
|2 249 Kč
|249 Kč (10 %)
|Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black
|2 499 Kč
|2 249 Kč
|249 Kč (10 %)
|Xiaomi Air Fryer 6.5L Black EU
|1 899 Kč
|1 709 Kč
|189 Kč (10 %)
|Xiaomi Air Fryer 6.5L White EU
|1 899 Kč
|1 709 Kč
|189 Kč (10 %)
|Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
|13 999 Kč
|10 499 Kč
|3 499 Kč (25 %)
|Xiaomi Robot Vacuum 5
|12 499 Kč
|9 374 Kč
|3 124 Kč (25 %)
|Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
|27 999 Kč
|19 599 Kč
|8 399 Kč (30 %)
|Xiaomi Robot Vacuum 6
|15 499 Kč
|10 849 Kč
|4 649 Kč (30 %)
|Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro EU
|9 999 Kč
|7 999 Kč
|2 000 Kč (20 %)
|Xiaomi Robot Vacuum H50 EU
|7 999 Kč
|6 399 Kč
|1 600 Kč (20 %)
|Xiaomi Robot Vacuum H40
|5 999 Kč
|4 499 Kč
|1 499 Kč (25 %)
|Xiaomi Robot Vacuum S40
|4 499 Kč
|3 374 Kč
|1 124 Kč (25 %)
|Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro
|6 799 Kč
|5 099 Kč
|1 699 Kč (25 %)
|Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro EU
|7 999 Kč
|5 999 Kč
|2 000 Kč (25 %)
|Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU
|2 299 Kč
|1 849 Kč
|450 Kč (20 %)
|Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro
|2 199 Kč
|1 649 Kč
|549 Kč (25 %)
|Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro
|1 599 Kč
|1 279 Kč
|319 Kč (20 %)
|Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner
|1 199 Kč
|959 Kč
|239 Kč (20 %)
|Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue EU
|799 Kč
|559 Kč
|239 Kč (30 %)
|Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White EU
|799 Kč
|559 Kč
|239 Kč (30 %)
|Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
|14 399 Kč
|11 999 Kč
|2 400 Kč (17 %)
|Xiaomi Electric Scooter 6
|10 399 Kč
|8 499 Kč
|1 900 Kč (18 %)
|Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
|8 499 Kč
|6 999 Kč
|1 500 Kč (18 %)
|Xiaomi Smart Camera C701
|1 499 Kč
|1 049 Kč
|450 Kč (30 %)
|Xiaomi Smart Camera C302
|849 Kč
|599 Kč
|250 Kč (29 %)
|Xiaomi TV A Pro 75 2nd Gen
|17 999 Kč
|14 799 Kč
|3 200 Kč (18 %)
|Xiaomi TV A Pro 65 2nd Gen
|13 199 Kč
|10 999 Kč
|2 200 Kč (17 %)
|Xiaomi TV A Pro 55 2nd Gen
|9 599 Kč
|8 199 Kč
|1 400 Kč (15 %)
|Xiaomi TV S Mini LED 55 2026
|13 899 Kč
|11 299 Kč
|2 600 Kč (19 %)
|Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026
|4 199 Kč
|3 399 Kč
|800 Kč (19 %)
|Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026
|2 499 Kč
|2 149 Kč
|350 Kč (14 %)
|Redmi Watch 6 Lite Black
|1 549 Kč
|1 299 Kč
|250 Kč (16 %)
|Redmi Watch 6 Lite Steel Gray
|1 549 Kč
|1 299 Kč
|250 Kč (16 %)
|Xiaomi Watch S5 46mm Silver
|4 199 Kč
|3 299 Kč
|900 Kč (21 %)
|Xiaomi Watch S5 46mm Black
|4 199 Kč
|3 299 Kč
|900 Kč (21 %)
|Xiaomi Watch S5 46mm Ceramic Blue
|4 699 Kč
|3 699 Kč
|1 000 Kč (21 %)
|Xiaomi Watch S5 46mm Jungle Green
|4 699 Kč
|3 699 Kč
|1 000 Kč (21 %)
|Redmi Buds 8 Black
|1 299 Kč
|999 Kč
|300 Kč (23 %)
|Redmi Buds 8 White
|1 299 Kč
|999 Kč
|300 Kč (23 %)
|Redmi Buds 8 Green
|1 299 Kč
|999 Kč
|300 Kč (23 %)
|Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W – Graphite Black
|1 399 Kč
|999 Kč
|400 Kč (29 %)
|Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W – Glacier Silver
|1 399 Kč
|999 Kč
|400 Kč (29 %)
|Xiaomi 67W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Tan
|1 149 Kč
|899 Kč
|250 Kč (22 %)
|Xiaomi 67W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) Ice Blue
|1 149 Kč
|899 Kč
|250 Kč (22 %)
|Mijia Front Load Washer Dryer 8kg EU
|11 999 Kč
|9 359 Kč
|2 639 Kč (22 %)
|Mijia Front Load Washer 8kg EU
|9 999 Kč
|7 299 Kč
|2 699 Kč (27 %)
|Mijia Front Load Washer 7kg EU
|7 999 Kč
|5 999 Kč
|1 999 Kč (25 %)
Black Friday se v posledních letech proměnil z jednodenní nákupní akce prakticky v celý měsíc slev, během kterého se výrobci a prodejci předhánějí v tom, kdo nabídne zajímavější ceny. Ne každá sleva ale automaticky znamená výhodný nákup, a proto se vyplatí sledovat také dlouhodobý vývoj cen, nikoliv pouze procenta uvedená u produktů.
Kompletní nabídku produktů Xiaomi v rámci Black Friday akce naleznete zde.
Letošní nabídka Xiaomi je nicméně u vybraných zařízení skutečně povedená. Zajímavé jsou především slevy na dražší smartphony, kde lze ušetřit i více než deset tisíc korun, ale také na robotické vysavače nebo produkty chytré domácnosti. Pokud jste ale nákup některého z uvedených zařízení plánovali už delší dobu, může být právě listopad vhodnou příležitostí, jak při pořízení nové elektroniky ušetřit.