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Recenze Xiaomi Robot Vacuum 6 Max: skvělý robotický vysavač s atraktivním designem

Petr Uhlíř
Petr Uhlíř 28. 10. 20:00
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Xiaomi Robot Vacuum 6 Max v recenzi
  • Xiaomi Robot Vacuum 6 Max představuje nový vrchol portfolia značky
  • Nabízí extrémní sací výkon 35 000 Pa a válcový mop s bočním ramenem na kraje
  • Vlajková loď s All-in-One stanicí se na českém trhu prodává za 27 999 Kč

Segment robotických vysavačů ušel za poslední roky obrovský kus cesty a společnost Xiaomi se na tomto vývoji dlouhodobě podílí jako jeden z hlavních inovátorů. Zatímco dříve se tato značka proslavila především výborným poměrem ceny a výkonu u dostupnějších přístrojů, dnes sebevědomě okupuje ta nejvyšší patra prémiového segmentu, kde diktuje technologické trendy.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
8.9

Design a zpracování

 9.5/10

Vysávání

 9.2/10

Mopování

 9.4/10

Čištění a údržba

 8.9/10

Mobilní aplikace

 7.8/10

Výdrž baterie

 8.5/10

Klady

  • extrémní sací výkon
  • válcový mop si poradí se zaschlými skvrnami
  • elegantní stanice All-in-One
  • nízká výška 9 cm, zajede i pod nižší nábytek
  • nulové namotávání vlasů
  • výborná detekce a vyhýbání se překážkám
  • kamera s obousměrným videem
  • překonává až 6cm prahy

Zápory

  • aplikace nenabízí tolik funkcí
  • pomalejší nabíjení
  • volné koberce mohou působit problémy
  • chybí dávkování čisticího prostředku
  • vyšší pořizovací cena
Koupit Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
Kapitoly
Design a konstrukce
Dokovací stanice a údržba
Vysoký sací výkon
Válcový mop s bočním ramenem
AI navigace se 3 kamerami a LiDARem
Dobrá výdrž baterie
Mobilní aplikace
Vysávání a mopování v praxi
Závěrečné hodnocení

Model Robot Vacuum 6 Max je toho přímým důkazem a přináší řešení, která posouvají hranice autonomního úklidu o pořádný kus dál. Mezi největší taháky patří bionické mechanické nohy, díky nimž robot hravě překoná prahy a překážky vysoké až 6 cm. Doplněno je to brutálním sacím výkonem 35 000 Pa, pokročilou trojitou AI kamerou pro rozpoznávání více než 320 druhů překážek a skvrn či chytře výsuvným LiDARem pro úklid v nízkých prostorech od 9,3 cm.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

V této recenzi se podíváme na to, jak tato technologická přehlídka funguje v reálném domácím provozu. Jak spolehlivě pracuje All-in-One stanice s mytím mopů při 85 °C a sušením? Obstojí sofistikovaná navigace v komplikovaném interiéru? A obhájí si novinka svou cenovku 27 999 Kč? Odpovědi přináší naše podrobná recenze.

Design a konstrukce

Vzhled robotického vysavače Vacuum 6 Max je na první pohled poměrně tradiční a hned byste možná nepoznali, o jakou značku nebo konkrétní model se jedná. Nicméně ukrývá celou řadu odlišností, které jinde jen tak neuvidíte. Začnu tím nejzajímavějším, čímž je pro mě vyjíždějící věž LiDARu. Tento prvek jsem mohl otestovat už u modelu Roborock Qrevo Edge 2, kde fungoval perfektně.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Díky tomuto řešení se robot dokáže dostat do prostor vysokých pouhých 9,3 cm – přitom světlá výška běžného nábytku, jako jsou gauče nebo postele, bývá obvykle kolem 10 cm. Jakmile se robot přiblíží pod nábytek, kam by se s vysunutým LiDARem nevešel, věž se automaticky zasune dovnitř a úklid a navigace pokračují pomocí kamer a dalších senzorů.

Když se ovšem pohybuje v otevřeném prostoru, „maják“ zůstává vysunutý, díky čemuž se robot skvěle orientuje (LiDAR je koneckonců tím nejpokročilejším nástrojem pro skenování prostoru, jaký je na trhu). I přes tuto vychytávku ale Vacuum 6 Max rozhodně nepatří mezi nejtenčí robotické vysavače a působí poměrně robustním dojmem. Výška se zapuštěným LiDARem činí 9 cm a jeho průměr dosahuje 35 cm.

Kvalitní zpracování a robustní provedení

Robot sází na osvědčenou kombinaci kruhového těla z matného plastu (povrchovou úpravu chválím), které je vyvedeno v elegantní tmavě šedé barvě s jemným stříbrným nádechem na světle. Jde o nenápadný a vkusný design, který bez problémů zapadne do většiny domácností.

Pod horním krytem se ukrývá sběrná nádoba na prach. Díky automatickému odsávání v dokovací stanici se k ní dostanete jen výjimečně – zpravidla pouze při manuálním čištění nádoby nebo údržbě filtru. Na čelní straně se nachází soustava senzorů doplněná hned třemi AI kamerami. Samozřejmostí je i LED přisvícení, které usnadňuje identifikaci překážek při úklidu za zhoršených světelných podmínek. Na horní straně najdete dvě tlačítka pro manuální ovládání a nápaditý indikační světelný prstenec.

Podvozek robota

Na spodní straně se ukrývá hlavní kartáč, dva boční kartáčky (z nichž jeden disponuje výsuvným ramenem), mopovací válec a v neposlední řadě také rameno s malým výsuvným mopem pro rohy a hrany. Nechybí zde ani řada senzorů pádu, otočné přední kolečko a dvě velká gumová kola. Ta doplňují bionické duální robotické nohy, které vysavači umožňují snadno překonávat překážky a prahy až do výšky 6 cm. Takhle si představuji skvěle vybavený robotický vysavač.

Dokovací stanice a údržba

Multifunkční dokovací stanice Omni si mě ihned po vybalení získala svým designem i zpracováním. Stříbrná barva, která na světle přechází až do zlatavých tónů a za šera do šedé, se mi neskutečně líbí a skvěle zapadla do našeho interiéru (a věřím, že rozhodně nezapadne jen v něm). Je to konečně příjemná změna oproti běžným černým nebo bílým základnám.

Multifunkční dokovací stanice
Multifunkční dokovací stanice

Oceňuji také minimalistickou konstrukci bez výrazných rušivých prvků. Vůbec nejlepší je horní víko, pod kterým jsou schované nádržky na čistou a špinavou vodu – nikde tak nejsou žádné nevzhledné prohlubně, vše působí velmi čistě a uceleně. To samé lze říct o praktickém namotání kabelu na zadní stranu. Ve výsledku se ze stanice stává elegantní doplněk domácnosti.

Vysavač do stanice zajíždí automaticky, nicméně se do ní neschová zcela celý. To může být z praktického hlediska drobná nevýhoda – přední část robota vyčnívá do prostoru, kde může trochu překážet a zároveň se na ní usazuje prach. Výhodou tohoto řešení je však kompaktnější půdorys základny, která nezabírá zbytečně mnoho místa na podlaze, i když je o něco vyšší než u konkurenčních modelů. Její rozměry činí 47 × 36 × 58,2 cm.

Automatické vyprázdnění a mytí válcového mopu

Mopovací válec se ve stanici omývá horkou vodou o teplotě až 85 °C, přičemž si intenzitu ohřevu můžete nastavit ve čtyřech úrovních. Následně se válec vysuší teplým vzduchem o teplotě až 50 °C (na výběr jsou tři délky sušení), což efektivně brání vzniku plísní, zápachu i množení bakterií. Je však pravda, že na trhu už najdeme i dokovací stanice, které nabízejí ještě vyšší teploty jak při mytí, tak při sušení.

Útroby stanice

Prachový sáček je schovaný pod čelním plastovým krytem a podle výrobce vydrží až 75 dní běžného úklidu ve středně velké domácnosti. V praxi se celý proces odsávání, mytí i sušení mopu ukázal jako plně automatizovaný a spolehlivý – během testování fungoval naprosto bezchybně.

Díky této komplexní automatizaci je potřeba manuálních zásahů minimální. Stačí jen čas od času doplnit čistou vodu, vylít nádržku se špinavou vodou a po několika měsících vyměnit prachový sáček. Jediné, co mi ve stanici trochu chybělo, je integrovaná nádržka pro automatické dávkování čisticího prostředku.

Vysoký sací výkon

Srdcem vysávacího modulu je systém s úctyhodným sacím výkonem 35 000 Pa – jde o jednu z nejvyšších hodnot, jakou dnes na trhu robotických vysavačů vůbec najdete. Musím potvrdit, že v praxi je tato síla opravdu znát, a to zejména u koberců s vyšším vlasem. Hlavní kartáč má jednodílnou konstrukci a podél jeho osy se v drážkách ukrývají ostré dvojité čepele pro stříhání vlasů a namotaných vláken, které tak nemají šanci kartáč zablokovat.

Hlavní kartáč

Chválu zaslouží i dvojice bočních kartáčků, které efektivně nahánějí prach a nečistoty přímo do sacího ústrojí. Výsuvné rameno pravého kartáčku dosáhne hluboko do rohů a podél hran, kam by se robot kvůli své konstrukci jinak nedostal. Díky působení odstředivé síly se navíc vlasy a chlupy nemají tendenci namotávat ani na tyto boční kartáčky.

Válcový mop s bočním ramenem

Stále více výrobců přechází na systém vytírání pomocí rotujícího mopovacího válce a Vacuum 6 Max není výjimkou. Tato technologie má obrovskou výhodu v tom, že během úklidu dochází k průběžnému propírání válce čistou vodou (pomocí 16 trysek) – na podlahu tak působí vždy čistá plocha mopu. V kombinaci s konstantním tlakem na podlahu to přináší výrazně účinnější odstraňování i odolnějších či polozaschlých skvrn. Můj celkový dojem z vytírání je díky tomu opravdu vynikající.

Mycí válec s bočním mopem

Válec je umístěn na pohyblivém ramenu, které se dokáže vysunout do strany, takže zvládá vytírat těsně podél stěn a lišt. Pokud narazí na komplikovanější místo, kam se válec nedostane, povolá do zbraně sekundární výsuvné rameno s malým bočním mopem. To považuji za geniální řešení, které jsem v praxi testoval poprvé. Tato přídavná vysouvací podložka dokonale obkrouží i kulaté nohy nábytku nebo úzké rohy, díky čemuž robot dosahuje téměř stoprocentního pokrytí plochy.

Robot v rohu

Nemusíte se přitom bát, že by si robot zamokřil koberce. Jakmile ultrazvukové senzory detekují textilní povrch, celý mopovací modul se automaticky zvedne o 10 mm. Systém inteligentního zdvihu je navíc trojitý – podle potřeby se umí nezávisle zvednout jak hlavní mopovací válec, tak boční mop i hlavní vysávací kartáč (například při samotném mopování rozlitých tekutin).

AI navigace se 3 kamerami a LiDARem

Jak už jsme u této kategorie zvyklí, nechybí ani pokročilá umělá inteligence. Ta dokáže rozpoznat až 280 typů předmětů v domácnosti – včetně tenkých kabelů už od tloušťky 3 mm, díky čemuž se vysavač překážkám velmi plynule vyhýbá a v aplikaci vás na ně upozorní. Kromě toho AI zvládne detekovat až 47 druhů suchých i mokrých skvrn a podle toho automaticky přizpůsobit strategii úklidu (například tak, že místo nejprve vysaje a až poté začne vytírat).

Přední senzory, kamery a osvětlení

Čelní kamera navíc neslouží jen k navigaci, ale umožňuje i obousměrné audio i videohovory. Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home se tak můžete kdykoli na dálku podívat, co se u vás doma děje, promluvit na domácího mazlíčka nebo si v klidu ověřit, zda jste před odchodem opravdu zavřeli balkonové dveře.

Dobrá výdrž baterie

Uvnitř robota se ukrývá akumulátor s nadstandardní kapacitou 6 400 mAh, což je hodnota nad průměrem většiny konkurenčních modelů. V praxi to znamená výdrž až 180 minut nepřetržitého úklidu, přičemž reálný čas se odvíjí od zvoleného režimu a členitosti prostoru. Běžný byt o výměře 60 m² zvládne vysavač v kombinovaném režimu uklidit přibližně za hodinu. Pokud zvolíte čistě vysávání, zabere mu to okolo 45 minut – přesný čas samozřejmě závisí na množství nábytku a překážek v místnosti.

Vysavač zajíždí do stanice

Nabíjení z nuly na sto zabere delších 4,5 hodiny. Výhodou ale je, že si robot baterii průběžně doplňuje během toho, co stanice odsává prachový zásobník a pere mopovací válec. U větších domácností se tak celkový cyklus úklidu zbytečně neprodlužuje o dlouhé prostoje.

Mobilní aplikace

Ovládání Xiaomi Robot Vacuum 6 Max probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Xiaomi Home, která je dostupná pro systémy Android i iOS a slouží jako centrální uzel pro celou chytrou domácnost. Prvotní spárování a nastavení je velmi intuitivní a zabere jen několik málo minut.

Xiaomi Home
Xiaomi Home
Cena: zdarma
Xiaomi Home
Xiaomi Home
Cena: zdarma+

Samotné prostředí aplikace se oproti předchozím verzím výrazně nezměnilo, proto se zaměřím především na novinky a nejzajímavější funkce. Samozřejmostí je kompletní lokalizace rozhraní do češtiny. Samotný robot však česky bohužel nepromluví a také hlasové příkazy jsou zatím podporovány pouze ve vybraných světových jazycích.

V porovnání s některými konkurenčními aplikacemi nepůsobí Xiaomi Home tak přehledně a nenabízí ani tak široké možnosti detailního přizpůsobení. Zcela zde například chybí manuální nastavení chování robota na kobercích nebo specifických typech podlah – vysavač si vše řídí automaticky sám. Ani správa a vizualizace vytvořených map není příliš detailní. Na celkové uspořádání a grafiku si však lze po chvíli používání bez problémů zvyknout.

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Nechybí pak možnost provázání s ekosystémem Google Home ani podpora hlasového ovládání skrze Google Assistant a Amazon Alexu. Součástí je i možnost dálkového ovládání, či dětský zámek apod.

Vysávání a mopování v praxi

Vacuum 6 Max je doslova jako doma na tvrdých podlahách, kde kombinace masivního sacího výkonu a rotujícího mopovacího válce zvládne odstranit i odolné či zaschlé nečistoty během jednoho nebo dvou průjezdů. Robota jsem testoval v běžném domácím provozu více než dva týdny a efektivitu jeho vytírání řadím k tomu vůbec nejlepšímu, co dnes na trhu najdete.

Vacuum 6 Max na koberci

Skvělé výsledky podává i na kobercích. Přestože jeho kruhový tvar může na první pohled vyvolat pochybnosti ohledně úklidu v koutových pasážích, v praxi si v nich vedl překvapivě dobře. Klíčovou roli zde hraje výsuvný boční kartáček i doplňková mopovací podložka – obojí dokáže efektivně vyčistit rohy i těsné prostory podél podlahových lišt a nábytku.

Robot překonává práh

Provoz je navzdory extrémnímu výkonu příkladně tichý. Samotný robot patří k nejtišším vysavačům a nadměrným hlukem neobtěžuje ani jeho dokovací stanice. Hlasitější je pochopitelně pouze samotný proces odsávání prachu do sáčku v základně, ten však trvá jen několik málo sekund. Jedinou drobnou výtku mám ke konstrukci malých plastových koleček – ta bývají o něco hlučnější v momentech, kdy robot po překonání překážky či prahu dopadne zpět na tvrdou podlahu.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max jasně dokazuje, jak obrovský posun udělalo Xiaomi na poli prémiových robotických vysavačů. Nabízí nekompromisní kombinaci monstrózního sacího výkonu 35 000 Pa, vysoce účinného vytírání pomocí rotujícího válce a unikátních bionických noh, které si poradí i s vysokými prahy. Zapuštěný LiDAR navíc řeší věčný problém s uklízením pod nízkým nábytkem a samočisticí stanice zajišťuje téměř plnou bezúdržbovost. Výsledky vysávání i vytírání patří k tomu vůbec nejlepšímu, co lze dnes na trhu pořídit.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Drobná úskalí se však najdou. Aplikace Xiaomi Home sice nabízí veškerý základ a je v češtině, ale v porovnání s některými konkurenty postrádá pokročilejší možnosti detailního nastavení koberců či flexibilnější správu map. Zamrzí také absence automatického dávkování čisticího prostředku ve stanici, chybějící čeština u samotného robota či mírně vyšší hlučnost plastových koleček při dopadu z překážek. Jde však spíše o drobné ústupky na kráse než o zásadní překážky v každodenním používání.

Ve výsledku je Xiaomi Robot Vacuum 6 Max špičkovým pomocníkem, který míří na nejnáročnější uživatele hledající maximální úroveň automatizace a perfektně čisté podlahy. Za cenu 27 999 Kč dostanete nabitou vlajkovou loď plnou inovativních technologií, která svou výbavou i reálným výkony cenovku bez problému obhájí. Pokud hledáte nekompromisní robotický vysavač s pěknou dokovací stanicí a odpustíte mu drobné mouchy v softwaru, investice do tohoto modelu se vám bohatě vrátí v podobě ušetřeného času i námahy.

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Autor článku Petr Uhlíř
Petr Uhlíř
Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?

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