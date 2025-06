Xiaomi Smart Band 10 v obřím úniku. Máme tiskové snímky i parametry

Chytrý náramek od Xiaomi letos dorazí v jubilejní desáté generaci

Na internet s předstihem unikly parametry i tiskové snímky tří barevných variant

Hlavními novinkami mají být větší displej a nový operační systém

Jedním z nejprodávanějších kousků nositelné elektroniky v historii je fitness náramek Xiaomi Band. První model této úspěšné rodiny čínská firma představila v červenci roku 2014, letos na pulty obchodů dorazí jubilejní desátá generace. Kdy bude představena, zatím ještě nevíme, avšak díky webu Xpertpick se můžeme s předstihem podívat na to, jak bude vypadat a jakou nabídne výbavu.

Xiaomi Smart Band 10 dostane větší displej

Po designové stránce už nemá Xiaomi prakticky co vymýšlet – stejně jako v případě minulých generací se dočkáme hliníkového oválného pouzdra, do kterého bude zasazen zakřivený displej sahající téměř až do okrajů. Pouzdro má být vyrobené z pískovaného hliníku o rozměrech 46,57 × 22,54 × 10,95 mm a hmotnosti 15,95 gramů bez řemínku. Náramek má být nabízen ve třech barvách – černé, stříbrné a růžové, paleta vyměnitelných pryžových řemínků bude nepochybně pestřejší.

I když se rozměry oproti minulé generaci takřka měnit nebudou, Xiaomi se údajně podaří do pouzdra vměstnat o něco větší displej – zatímco Smart Band 9 měl úhlopříčku 1,62″, u desáté generace naroste na 1,72″. Adekvátně tomu má narůst i rozlišení na 212 × 520 pixelů, což dá dohromady jemnost 326 ppi. Opět se bude jednat o AMOLED panel zakřivený po všech stranách.

Na displeji poběží platforma HyperOS 2.0, která poskytne podporu sledování více než 150 různých sportovních aktivit a pochopitelně i analýzu uživatelova zdraví. Náramek bude vybaven plejádou senzorů zahrnující akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, senzor PPG a senzor okolního osvětlení. O výdrž se bude starat akumulátor s kapacitou 233 mAh, který údajně náramek udrží při životě 21 dní, plné nabití má zabrat jednu hodinu – v tomto se oproti stávající generaci nic měnit nebude.

Xiaomi Smart Band 10 by měl oficiálně spatřit světlo světa v příštích měsících, jeho cena se má pohybovat mezi 40 a 50 eury (asi 1000 až 1250 korun).

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.