Xiaomi odhalilo vlastní elektromobil. Stovka za 2,8 sekundy, dojezd až 800 km

Čínské Xiaomi dnes oficiálně odhalilo svůj první elektromobil s označením SU7

Z nuly na sto zrychlí pod 3 sekundy, dojezd má být až 800 kilometrů

Infotainment běží na systému HyperOS, za výrobou stojí čínská skupina BAIC Group

V kuloárech se o tom spekulovalo dlouho a nyní je to oficiální. Technologický gigant Xiaomi dnes na lokální tiskové konferenci v Číně představil svůj první elektromobil SU7. Výrobce se nijak netají tím, že na domácím trhu chce být „čínským Porsche či Teslou“. Ambice do dalších let jsou ale mnohem větší. „Naše plány jsou velké, během 15 až 20 let bychom se rádi propracovali mezi top 5 světových automobilek,“ prozradil pro agenturu Reuters šéf značky Lei Jun.

Vzhledem k neustále sílící konkurenci nejen v oblasti elektromobilů to ale nebude mít vůbec jednoduché. I když je čínský automobilový trh největší na světě, i zde se v poslední době poptávka po nových vozech zpomaluje. Na druhou stranu, ve světě smartphonu se během několika let dokázalo probojovat mezi jedny z předních hráčů.

Za samotnou výrobou vozu nicméně nestojí přímo Xiaomi, ale čínská státní automobilka spadající do skupiny BAIC Group. Model SU7 se bude vyrábět v pekingské továrně, která aktuálně disponuje kapacitou pro kompletaci 200 tisíc vozidel/rok.

Elektromobil Xiaomi s HyperOS

Sedan od Xiaomi by měl díky systému HyperOS nabídnout maximální možné propojení se smartphony Xiaomi, což je věc, na kterou by čínští uživatelé měli hodně slyšet. Xiaomi SU7 svým designem tak trochu připomíná Porsche, ale rozpoznatelné v něm jsou i některé prvky z Tesly či BMW. Přehlédnout nelze ani aktivní zadní spoiler. Na návrhu vzhledu auta se mimochodem podílel uznávaný americký automobilový designer Chris Bangle.

Dnes to ale není poprvé, kdy se můžeme na podobu vozu podívat. Už v polovině listopadu zveřejnil první snímky vozu čínský vládní regulátor, nicméně v té době jsme ještě neznali většinu detailů.

Xiaomi SU7 má na délku 4 997 mm, šířka je 1 963 mm a výška 1 455 mm. Skvělý je i součinitel odporu vzduchu (0,195). Baterie budou dodávat společnosti BYD a CATL, přičemž zákazník si bude moci vybírat mezi kapacitami 73,6 a 101 kWh. V případě základního modelu by měl být dojezd (dle čínské normy CLTC) okolo 630 kilometrů, u 101kWh verze pak až 800 kilometrů. Reálně to samozřejmě bude o něco méně. Levnější varianta bude osazena LFP (lithium-železo-fosfát) bateriemi a prémiovější verze nabídne NMC články.

Kromě toho bude na výběr verze s pohonem zadních kol s výkonem 220 kW a maximálkou 210 km/h, případně výkonnější varianta s pohonem všech kol a výkonem 495 kW, maximální rychlostí 265 km/h a zrychlením z nuly na sto za 2,78 sekundy.

Za příplatek si zákazníci budou moci pořídit pokročilý systém asistované a autonomní jízdy Xiaomi Pilot, který bude data získávat z lidaru. Ten je ukrytý v malé „bouli“ nad čelním sklem.

S uvedením do prodeje se v Číně počítá už v únoru příštího roku, nicméně do Evropy ani USA se s ním Xiaomi prozatím nechystá.