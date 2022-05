Xiaomi Mi Band 7 možná nebude tím nejlepším náramkem. Ve hře je tajemná varianta Pro

Fitness náramky Mi Band patří už dlouhá léta mezi tu nejlepší nositelnou elektroniku na trhu. S každou další generací přidávají Mi Bandy nové funkce a upevňují svou pozici nekorunovaného krále. Poslední iterace s názvem Xiaomi Mi Band 7 nabídne oproti svému předchůdci Mi Band 6 například větší baterii či větší displej s podporou pohotovostního režimu.

Na výsluní se ale možná nebude hřát příliš dlouho. Podle spekulací chystá Xiaomi překvapení v podobě verze Pro, která by měla v portfoliu čínského výrobce zaujmout čelní pozici. Čím se bude oproti základnímu Mi Bandu 7 odlišovat, to prozatím nevíme, avšak předpokládá se, že by se mohla chlubit ještě větší baterií (spekuluje se o 200mAh akumulátoru), rozměrnějším displejem nebo zabudovanou GPS, přičemž svým vzhledem by mohla připomínat stájového kolegu Redmi Smart Band Pro.

Pokud Xiaomi skutečně připravuje vybavenější model svého chytrého náramku (jak naznačuje uniklý screenshot z doprovodné aplikace), mělo by dojít k jejímu odhalení společně s dlouho očekávanou vlajkovou lodí Xiaomi 12 Ultra, jež je plánovaná na červenec letošního roku.

