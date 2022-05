Gigantický fotomodul Xiaomi 12 Ultra. Nic takového jste u telefonu ještě neviděli

Vlajkové modely od Xiaomi s číselným označením 12 už jsou v prodeji nějaký ten pátek, avšak fanoušci nekompromisní výbavy stále čekají na ten pravý vrchol nabídky s názvem Xiaomi 12 Ultra. Ten o sobě tu a tam dává vědět skrze různé úniky a jinak tomu není ani v tomto případě. Stejně jako v minulosti, i tentokrát se týkají fotoaparátů na zadní straně, které by měly být dominantou zařízení.

První snímek, který se objevil na sociální síti Weibo (na což upozornil twitterový účet Slashleaks), zachycuje údajný zadní kruhový fotomodul Xiaomi 12 Ultra, který je vskutku masivní. V něm je rovnou osm různých výřezů, přičemž každý z nich má jinou podobu.

Největší výřez pravděpodobně bude patřit hlavnímu fotoaparátu – v jeho případě by se mělo jednat o senzor Sony Exmor IMX800 o velikosti 1/1,1″. Ostatní jsou nicméně záhadou, neboť standardně nemají vlajkové lodě takové množství různých fotoaparátů. S největší pravděpodobností se ale dočkáme ještě širokoúhlého objektivu, dvou teleobjektivů, ToF senzoru či duální LED.

Se svou trochou do mlýna přispěla i čínská stránka IT House, která dokonce našla i ochranná pouzdra, která počet výřezů na zadní straně potvrzují. Podle tohoto zdroje se můžeme těšit na 50Mpx hlavní, 48Mpx širokoúhlý a 48Mpx periskopický přibližovací fotoaparát. Nebude chybět ani lidar senzor. Jedním z taháků by také mělo být až 120× přiblížení.

Vzhledem k tomu, že fotoaparáty jsou pravděpodobně tím nejzajímavějším na chystaném Xiaomi 12 Ultra, o ostatních specifikacích toho moc nevíme. Spekuluje se ovšem o 6,73″ LTPO 2.0 AMOLED panelu s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí mezi 1 a 120 Hz nebo čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ vyrobeném v továrnách TSMC. Více informací bychom se pravděpodobně měli dozvědět již brzy, pakliže se naplní spekulace ohledně představení v červnu/červenci.

