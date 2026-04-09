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Xiaomi Fan Festival je opět extrémně výhodný, některé produkty získáte s až 55% slevou

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 9. 4. 18:00
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Chytrý telefon Xiaomi 17 Ultra
  • Tradiční Xiaomi Fan Festival opět přináší zajímavé slevy na celou řadu produktů
  • Slevy se nevyhnuly chytrým telefonům, robotickým vysavačům, elektrickým koloběžkám či lednicím
  • Celá akce trvá až do 5. května letošního roku

Xiaomi patří mezi největší výrobce elektroniky na světě a u zákazníků si značka získala oblibu především svým širokým portfoliem a příznivými cenami. Žádná cena ale není tak příznivá, aby nemohla být ještě příznivější. Pro milovníky slev si Xiaomi přichystalo tradiční Xiaomi Fan Festival, v rámci kterého pořídíte nejeden produkt vyráběný (nejen) pod značkou Xiaomi za mnohem sympatičtější cenu.

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Slevy na produkty Xiaomi až 55 procent

Součástí letošního Xiaomi Fan Festivalu jsou atraktivní cenové nabídky na vybrané produkty napříč portfoliem. Zákazníci mohou pořídit například Xiaomi 17 od 19 549 Kč, řadu Xiaomi 15T od 9 999 Kč nebo smarphony z řady Redmi 15 od 3 699 Kč. Výhodné ceny se nevyhnuly ani modelům Poco X8 Pro, které jsou k dispozici od 7 899 Kč, a ve slevě je i praktický tablet Redmi Pad 2, který pořídíte od 3 499 Kč.

Xiaomi Fan Festival
Xiaomi Fan Festival

Za příznivější ceny lze koupit mimo jiné také výkonnou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, a to za 14 999 Kč, televizor Xiaomi TV S Mini LED 55″ za 12 999 Kč nebo horkovzdušnou fritézu Xiaomi Smart Air Fryer za 1 299 Kč. Nechybí ani chytrý robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, který je dostupný za 10 799 Kč, a radost udělá i lednička Xiaomi Refrigerator Cross Door za 14 999 Kč. Večery vám poté může zpříjemnit například projektor Xiaomi Smart Projector L1 Pro za 6 399 Kč.



Chytrý telefon Xiaomi 17 Ultra



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Slevová akce, v rámci které mohou zájemci pořídit různá zařízení se slevou až 55 %, trvá od 8. dubna až do 5. května 2026, přičemž v oficiálním e-shopu Xiaomi kromě slev můžete narazit také na různé slevové kupóny a další výhody. Od 6. do 20. dubna mohou uživatelé prostřednictvím globálních kanálů Xiaomi na sociálních sítích sdílet své nápady na chytré domácí spotřebiče nové generace, přičemž zapojením se do kampaně mohou účastníci získat exkluzivní ceny.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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