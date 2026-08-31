Xiaomi chystá vlastní Privacy display. Tohle všechno bude umět

- Smartphony řady Xiaomi 18 Pro pravděpodobně dostanou obdobu privátního displeje od Samsungu
- Citlivé části obsahu na displeji bude možné skrýt pro zvídavé oči v okolí
- Skrývání bude v případě Xiaomi zčásti automatizované, telefon bude dokonce automaticky detekovat cizí pohledy
Samsung Galaxy S26 Ultra se v minulém čtvrtletí stal navzdory vysoké ceně nejprodávanějším smartphonem s Androidem. Samsungu se podařilo zákazníky nalákat na tradičně špičkovou výbavu, integrovaný stylus a novou technologickou vychytávku – speciální displej, který umí skrýt vybraný obsah zvídavým očím okolo. Tato funkce může být pro mnohé uživatele velmi atraktivní, a tak se nelze divit, že ji chtějí nabídnout i další výrobci.
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Tohle bude umět privátní displej od Xiaomi
Mezi prvními, kdo privátní displej od Samsungu „okopíruje“, bude společnost Xiaomi. Podle uniklých snímků z testovací čínské ROM se bude nová funkce jmenovat „Smart Privacy Display“ a nabídne nejen podobné schopnosti jako korejský originál, ale i něco navíc.
That's how "Smart privacy display" options will look on supported #Xiaomi device (likely upcoming flagship).
Video recorded on Global ROM. "Page privacy display" and Xiaomi Hyper XiaoAi groups are, at least for now, available only on China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ
— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 28, 2026
Základ je u obou řešení stejný – zamezit zvídavým očím v okolí odečítat citlivé informace z displeje telefonu. Předpokládáme, že i v případě Xiaomi bude vyžadován specializovaný hardware, se kterým pravděpodobně přijde chystaná řada vlajkových smartphonů Xiaomi 18 Pro.
Po softwarové stránce bude možné v rámci Smart Privacy Display snížit viditelnost buď celého displeje, anebo pouze vybrané části. Uživatel si bude moci vybrat, u kterých aplikací (nebo skupin aplikací) bude možné chránit obsah, u citlivých akcí bude ochrana zapínána automaticky – u psaní zpráv, placení, přihlašování anebo zobrazování citlivých informací na webových stránkách.
Xiaomi nejenže bude zvídavým očím citlivé informace skrývat, ale dokonce bude aktivně detekovat cizí pohledy na displej. Uživatel pak dostane upozornění, že se někdo dívá na jeho obrazovku. Jsme zvědaví, jak tohle bude fungovat v praxi – je možné, že v přeplněném dopravním prostředku budou tato upozornění chodit každou chvíli, až to bude pro uživatele otravné.
Funkce Smart Privacy Display je součástí poslední testovací verze systému HyperOS 4, jehož ostrá verze bude pravděpodobně debutovat se smartphony řady Xiaomi 18. K jejich odhalení by mělo dojít krátce po představení nových čipsetů od Qualcommu, pravděpodobně se tak stane někdy na konci září.
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