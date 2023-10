Xiaomi 14 už klepe na dveře. K představení má dojít do konce měsíce

Xiaomi 14 je za rohem, představení se má odehrát na konci října

Novinka dostane nový čipset Snapdragon 8 Gen 3 a titanové tělo

Premiéry novinek společností Apple a Google jsou úspěšně za námi a je čas se zaměřit na další výrobce, kteří během podzimu plánují přijít s nečím novým. Hlavní hvězdou října by mělo být čínské Xiaomi, které se podle několika zdrojů chystá již co nevidět uvést svou vlajkovou řadu Xiaomi 14.

Xiaomi 14 dorazí v říjnu

Informaci o brzkém představení Xiaomi 14 přinesl čínský server ITHome. Ten se odkazuje zejména na několik tipérů a insiderů na síti Weibo, například známého lovce úniků s přezdívkou „Panda is very bald“. Nejčastěji se pak zmiňuje datum 27. října. Tento den měli potvrdit také zaměstnanci značkových prodejen Xiaomi, kteří si přejí zůstat v anonymitě.

Datum uvedení nové smartphonové řady Xiaomi 14 tak může následovat jen den po konferenci Snapdragon Summit 2023, která se bude konat mezi 24. a 26. říjnem na Havaji. Očekávání od tohoto eventu jsou velká, Qualcomm zde s největší pravděpodobností odhalí nový 3nm čipset Snapdragon 8 Gen 3.

Právě tato hlavní komponenta by měla pohánět všechny novinky z řady Xiaomi 14. Počítá se s základním modelem Xiaomi 14, dále vylepšeným Xiaomi 14 Pro a následně vrcholným Xiaomi 14 Ultra. Z pochopitelných důvodů je řeč čistě o čínské premiéře, globální launch by měl následovat zkraje příštího roku a z minulých zkušeností to vypadá, že na český trh se podívá jak Xiaomi 14, tak 14 Pro.

Z výbavy se nejčastěji hovoří o novém Androidu 14, respektive grafické nadstavbě MIUI 15, schopnosti nouzové komunikace přes satelit nebo nabušeném fotoaparátu s možností měnit ohniskovou vzdálenost, jako to umí nové iPhony 15 Pro a Pro Max. Od Applu nejspíš Xiaomi okouká také titanové šasi.

Bohužel vůbec není jasné, kdy nové modely výrobce dorazí i do Evropy. Obvykle nutno počítat se zpožděním minimálně několik měsíců, jako v případě Xiaomi 13T, které dorazilo do Evropy v září, v Číně však bylo představeno coby Redmi K60 Ultra již během léta.