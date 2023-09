První informace o Xiaomi 14 Ultra: obří fotočip i zakřivený displej

Tajemné Xiaomi 14 Ultra láká zájemce v první várce spekulací

Ty slibují zakřivený 2K displej nebo hlavní fotoaparát s 1″ fotočipem od Sony

Do Česka se ani tentokrát pravděpodobně nedostane

Čínská společnost Xiaomi patří mezi technologickou špičku, což každým rokem dokazuje svým modelem s přídomkem Ultra. Na Xiaomi 14 Ultra čekáme už nějaký ten pátek, přičemž informace o tom, co by tento smartphone mohl obsahovat, jsou prozatím velmi kusé. Nyní server Gizmochina uveřejnil spekulace ze spolehlivého zdroje jménem Digital Chat Station, přičemž zmíněné parametry nevypadají vůbec špatně.

V hlavní roli zakřivený displej a špičkové fotoaparáty

Podle něj by Xiaomi 14 Ultra mělo pokračovat v trendu nastoleném svým předchůdcem a stejně jako on nabídnout zákazníkům obří 1″ fotočip Sony LYT900, tedy optimalizovanou verzi známého IMX9898 z předchozích modelů. Ten doplní trojice 50Mpx fotoaparátů, přičemž dva z nich budou teleobjektivy s 3× a 5× přiblížením, zbývající fotoapatát bude širokoúhlý. Makro by podle všeho měl obstarat fotoaparát s 3× zoomem. Všechny fotoaparáty nejspíše budou osazeny v kruhovém fotomodulu, stejně jako v případě předchozích generací, a pravděpodobně nebude chybět ani punc značky Leica.

Uvnitř telefonu by se měl nacházet čipset od Qualcommu, konkrétně výkonný Snapdragon 8 Gen 3. Přední straně bude nejspíše vévodit zakřivený displej s rozlišením 2K, který ve své celistvosti naruší jen průstřel pro senzory a přední selfie kameru. Dle Digital Chat Station však není třeba mít zbytečné obavy – zakřivení by mělo být minimální.

Co se týče plánovaného uvedení na trh, očekává se, že Xiaomi představí svou nabušenou vlajkovou loď už tento listopad. Jak moc se bude lišit oproti svému předchůdci, je otázka, nicméně k velkým změnám se Xiaomi nejspíše neodhodlá. Velký otazník visí také ohledně nad jeho případnou dostupností na starém kontinentu – jeho předchůdce Xiaomi 13 Ultra jsme si sice mohli v redakci vyzkoušet, oficiální cestou se ale do České republiky bohužel nedostal a nejspíše ani nedostane, což je vzhledem k ceně 1 399 eur (cca 34 tisíc korun) velká škoda.