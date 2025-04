Withings BeamO jde do prodeje. Kapesní doktor změří teplotu, poslechne plíce a zaznamená EKG

Francouzská značka Withings začíná prodávat svého kapesního doktora

Zařízení BeamO je šikovný teploměr, který dovede změřit spoustu dalších veličin

Cena pro evropský trh je stanovena na 250 eur (přibližně 6 250 korun)

Značka Withings na letošním ročníku veletrhu CES představila zařízení nazvané BeamO. Jedná se o drobnou tyčinku s displejem, která v sobě obsahuje několik senzorů pro diagnostiku vybraných zdravotních veličin. Francouzská firma vyčkávala s uvedením na trh až do chvíle, kdy bude mít shromážděné veškeré certifikace od zdravotních organizací – původní předpoklad byl červen letošního roku, avšak celý proces se zjevně podařilo urychlit.

BeamO si můžete koupit již dnes

Withings BeamO jde počínaje dnešním dnem do prodeje, kapesního doktora si můžete zakoupit z téměř všech evropských zemí na stránkách výrobce, a to za cenu 250 eur (asi 6 250 korun včetně DPH). Co za tyto peníze dostanete?

Withings BeamO je zařízení pro domácí zdravotní kontrolu, které kombinuje čtyři funkce v jednom kompaktním přístroji:

Měření teploty : přesné měření tělesné teploty pomocí bezkontaktní technologie

: přesné měření tělesné teploty pomocí bezkontaktní technologie Elektrokardiogram (EKG) : poskytuje lékařsky přesné záznamy srdeční aktivity během 30 sekund, které lze sdílet s lékařem

: poskytuje lékařsky přesné záznamy srdeční aktivity během 30 sekund, které lze sdílet s lékařem Pulzní oxymetrie : měří saturaci kyslíku v krvi (SpO2)

: měří saturaci kyslíku v krvi (SpO2) Digitální stetoskop: poslech srdečních a plicních zvuků, které lze zaznamenat a sdílet s odborníky

BeamO je navržen tak, aby byl snadno použitelný doma nebo během telemedicínských konzultací –komplexní měření zabere méně než jednu minutu. Zařízení je vybavené 1,9″, na kterém lze sledovat průběh měření, k přepínání jednotlivých druhů měření slouží joystick. Naměřená data se shromažďují v mobilní aplikaci Withings, která zároveň nabízí sledování trendů a sdílení výsledků s lékaři, a to dokonce v reálném čase.

BeamO se nabíjí prostřednictvím USB-C, na jedno nabití vydrží až 8 měsíců. Zařízení může používat až osm lidí (typicky z jedné domácnosti), každý z nich pak získá vlastní sadu dat. Mobilní aplikace je schopná zaznamenávat výkyvy jednotlivých metrik oproti běžnému stavu, dokáže tak s předstihem varovat před blížící se nemocí.

Withings k BeamO „přibaluje“ i 3měsíční předplatné služby Withings+, které přináší několik funkcí navíc – přístup k cvičebním lekcím, personalizované programy pro zlepšení spánku, výživy a stresu nebo komplexní hodnocení zdraví. Uživatelé BeamO (popř. hodinek Withings ScanWatch) navíc dostanou možnost sdílet EKG s certifikovanými kardiology. Předplatné Withings+ standardně stojí 10 eur (cca 250 korun) měsíčně nebo 100 eur ročně (2 500 korun).

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.