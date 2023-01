Wikipedie po více než 10 letech radikálně mění vzhled. Prozatím jen u některých jazyků

Představovat dopodrobna internetovou encyklopedii Wikipedia patrně není nutné. Za dobu své existence si novodobý Ottův slovník naučný získal oblibu nejen u studentů, ale také u široké veřejnosti. Ačkoli se encyklopedie nevyhnula ani kontroverzím ohledně své přesnosti či nezaujatosti, stále se jedná o poměrně kvalitní a snadno přístupný zdroj informací. K Wikipedii také neodmyslitelně patří strohá vizuální stránka, která nechává vyniknout znalostem a nestrhává na sebe zbytečnou pozornost.

It is a big day for Wikipedia: We are getting a new look! 🎉

For the first time in 10+ years, and during our 22nd birthday month, a series of updates to English Wikipedia’s desktop will make the site more welcoming and easier to use for everyone!

Explore the changes🧵⬇️ (1/9) pic.twitter.com/TRwaMqviWe

— Wikipedia (@Wikipedia) January 18, 2023