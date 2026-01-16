Wikipedia slaví 25 let: největší otevřená encyklopedie světa míří do AI éry

- Internetová encyklopedie Wikipedia v tomto týdnu oslavila 25 let od svého založení
- Její databáze obsahuje víc než 65 miliard článků ve více než 320 jazycích
- V posledním roku se Wikipedia spojila s předními AI firmami, kterým poskytuje vlastní obsah
Internetová encyklopedie Wikipedia slaví významné výročí – od jejího spuštění uplynulo přesně 25 let. Jedná se o historicky nejúspěšnější projekt využívající otevřená data a dodnes se jedná o jeden z největších digitálních zdrojů informací. Na Wikipedii je aktuálně uloženo víc než 65 miliard článků ve více než 320 jazycích, které každý měsíc zaznamenají téměř 15 milionů zobrazení.
Trocha historie
Za zrodem Wikipedie stáli internetový podnikatel Jimmy Wales a vývojář Larry Sangler. Tato dvojice nejprve zkusila štěstí s odbornou online encyklopedií Nupedia, vzhledem k přísnému recenznímu procesu se v ní nakonec objevilo pouze 21 článků. Bylo tedy jasné, že tento koncept nebude fungovat, a že bude zapotřebí najít způsob, jak tvorbu obsahu zrychlit.
Inspirací ke vzniku Wikipedie se stal konceptuální web WikiWikiWeb, který již v roce 1995 umožňoval návštěvníkům provádět změnu obsahu. Sanglera tento princip zaujal, a proto pro Nupedii připravil doplněk umožňující jednoduše rychle psát koncepty, upravovat text nebo doplňovat zdroje. Z doplňku pro Nupedii se nakonec stala samostatná internetová encyklopedie, do které mohl přidávat informace prakticky kdokoliv.
Wikipedia se oficiálně narodila 15. ledna roku 2001 a okamžitě bylo jasné, že její model přidávání obsahu je výrazně efektivnější. Zatímco Nupedia za první rok svého fungování publikovala pouze 21 článků (byť vědecky ověřených), na Wikipedii se objevilo 200 článků za první měsíc. Nupedia byla roku 2023 ukončena a Wikipedia raketově rostla – jen v prvním roce se na ní objevilo přes 17 tisíc příspěvků.
O tvorbu obsahu pro Wikipedii se dnes stará široká komunita čítající téměř 250 tisíc dobrovolných autorů, kteří píší, upravují a ověřují informace podle přísných standardů. Nadace Wikimedia chce v souvislosti s aktuálním výročím vzdát těmto autorům hold, a proto připravila dokumentární sérii, která mapuje příběhy osmi z nich – sérii najdete na těchto stránkách. Zároveň byla spuštěna speciální mikrostránka, na které mohou fanoušci Wikipedie nahlédnout do minulosti, přítomnosti i budoucnosti tohoto projektu.
Wikipedia a umělá inteligence
A když už je řeč o budoucnosti, Wikipedia se pochlubila novými partnerstvími, která mají encyklopedii pomoci přežít v době umělé inteligence. Ta totiž ve velkém z databáze Wikipedie čerpá a zprostředkovává informace v rámci chatbotů nebo výsledků ve vyhledávačích, což samotné Wikipedii zatěžuje servery, a přitom snižuje počet návštěv na webu.
Aby mohla Wikipedia dál fungovat, uzavřela partnerství s předními AI společnostmi jako jsou Google, Meta, Amazon, Microsoft, Perplexity apod. Tyto společnosti získávají za úplatu řízený přístup do platformy Wikimedia Enterprise, což je komerční projekt určený pro distributory obsahu. Umělá inteligence tak může vesele čerpat data a Wikipedia se nemusí strachovat o svoji budoucí existenci. Přejme tedy Wikipedii minimálně dalších 25 úspěšných let.