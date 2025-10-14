Wi-Fi 8 v prvním úspěšném testu. Prioritou překvapivě není rychlost, ale stabilita

- Společnost TP-Link úspěšně otestovala první revizi standardu Wi-Fi 8
- Namísto navyšování rychlostí se máme těšit na zvýšení stability
- Schválení standardu je očekávané v roce 2028
Přestože má aktuální generace komunikačního protokolu Wi-Fi 7 (802.11be) minimální tržní podíl, začíná se hovořit o nadcházející verzi. Není se čemu divit, vývoj nového standardu probíhá poměrně dlouho – u Wi-Fi 7 například uběhlo od začátku vývoje do oficiálního schválení dlouhých šest let (2019-2025), certifikace prvních zařízení byla zahájena teprve loni.
Práce na Wi-Fi 8 (801.11bn) byla zahájena v roce 2021, letos v červenci byl schválen první návrh standardu (Draft D1.0), na jehož základě mohou vznikat první prototypy zařízení. Jeden z prototypů tento týden úspěšně otestoval známý výrobce síťových prvků TP-Link.
Wi-Fi 8 v prvním testuv v hlavní roli stabilita
Společnost TP-Link oznámila, že provedla úspěšné ověření možností Wi-Fi 8, čímž prokázala životaschopnost samotného standardu. Prototyp zařízení byl vyvinutý na základě průmyslového partnerství participujících firem, jeho následovníci by měli posloužit k ratifikaci standardu, kterou by měla organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) provést někdy v roce 2028.
Hlavní novinkou Wi-Fi 8 nemá být navyšování rychlostí, ale zvyšování stability. Jelikož se celý svět posouvá do online světa, je žádoucí, aby zejména streamování obsahu (hudby, filmů nebo her) bylo zcela nerušené. Wi-Fi 8 má výrazně vylepšit výkon v prostředí se zhoršeným signálem, nebo v místech s vysokým zatížením sítě jako jsou kanceláře, stadiony apod.
Nový standard má obsloužit větší množství zařízení najednou a také snižovat latenci ve větších vzdálenostech od routeru. Podle společnosti Qualcomm má Wi-Fi představovat zásadní obrat, který má bezdrátový přenos výrazně přiblížit tomu kabelovému, a to i v náročných podmínkách.
Wi-Fi 8 má stejně jako Wi-Fi 7 využívat trojici pásem 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, zůstat má i šířka pásma kanálu 320 MHz. V tuto chvíli se hovoří o špičkové přenosové rychlosti 23 GB/s, záležet bude na množství využitých kanálů – u Wi-Fi 7 je teoretická maximální rychlost až 46 Gb/s při využití 8×8 MU-MIMO.