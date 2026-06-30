WhatsApp zavádí uživatelská jména. Rychle si zarezervujte to svoje, než vám ho někdo vyfoukne

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- Na WhatsAppu konečně nebude nutné se všemi sdílet telefonní číslo
- Komunikátor brzy zavede možnost kontaktovat uživatele podle zvoleného jména
- Již dnes si můžete své uživatelské jméno s předstihem zaregistrovat
Multiplatformní komunikátor WhasApp je vázán na telefonní číslo, což je s ohledem na ochranu osobních údajů poměrně významný přešlap. Dejme tomu, že se chcete/potřebujete přidat do nějaké skupiny (například týkající se kroužku vašeho dítěte), ale nechcete, aby všichni v dané skupině na vás měli telefonní kontakt. WhatsApp naštěstí začíná tento nedostatek řešit a již brzy spustí šikovné řešení.
WhatsApp zavádí uživatelská jména
WhatsApp v druhé polovině letošního roku zavede poměrně zásadní novinku – uživatelská jména. Princip bude velmi jednoduchý – vyberete si vlastní uživatelské jméno, které bude přiřazeno k vašemu stávajícímu účtu a bude moci sloužit jako váš identifikátor namísto telefonního čísla. Budete-li chtít komunikovat s někým, komu nechcete prozradit své telefonní číslo, sdělíte mu pouze uživatelské jméno.
Uživatelská jména budou zaváděna do ostrého provozu až ke konci letošního roku, nicméně již dnes si můžete vybrat to svoje – WhatsAppp totiž spustil systém rezervací. Stačí v nastavení svého profilu (tři tečky > nastavení > účet > uživatelské jméno) zvolit přezdívku, přičemž aplikace vám ihned oznámí, zda je tato kombinace volná či nikoliv.
S výběrem uživatelského jména doporučujeme neotálet – komunikátor WhatsApp používají tři miliardy lidí na celé planetě a je možné, že vaše oblíbená kombinace může být dříve či později zabraná (já sám jsem uspěl až s druhou variantou). Uživatelské jméno lze dodatečně změnit.
Jelikož WhatsApp patří společnosti Meta, lze ve WhatsAppu používat stejné jméno jako na sítích Facebook nebo Instagram – tato funkce je určena zejména firmám a tvůrcům kvůli jednotné identitě na všech sítích.
Pokud ve vaší aplikaci WhatsApp možnost vybrat si uživatelské jméno chybí, musíte provést její aktualizaci aplikace na poslední verzi. Ta je rozesílána uživatelům postupně, tudíž je možné, že s k někomu dostane dříve, k někomu později.