Samsung vylepšil prohlížeč pro své chytré hodinky, nově si stáhnete statické i animované obrázky

- Samsung nenápadně vylepšil svůj prohlížeč pro hodinky se systémem Wear OS
- Nově si můžete přímo do chytrých hodinek stahovat obrázky či GIFy
- Jejich zobrazení je nicméně o trochu složitější
Chytré hodinky toho umí překvapivě hodně, nicméně i ony naráží na různé limitace. Mezi ty nejčastější patří prohlížení internetu – většina chytrých hodinek tuto možnost vůbec nenabízí a pokud už ano, zpravidla v poměrně omezeném režimu. Limitace jsou vcelku pochopitelné, neboť jistě není mnoho uživatelů, kterým by bylo komfortní procházet internetem na miniaturním displeji na zápěstí. Pokud ale přeci jen patříte mezi tuto menšinu a vlastníte chytré hodinky od Samsungu s Wear OS, máme pro vás dobrou zprávu.
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Ještě chytřejší prohlížeč na hodinkách od Samsungu
Prohlížeč od Samsungu pro chytré hodinky s operačním systémem Wear OS je překvapivě dobrý a můžete ho dokonce použít k přehrávání videí z YouTube. Gigant ze Soulu jej nyní vylepší o další šikovnou funkci, jak si povšimli redaktoři serveru Android Authority. Při prozkoumávání nejnovější verze aplikace Samsung Browser pro Wear OS objevili, že nyní umožňuje stahovat obrázky z webu přímo do chytrých hodinek. Při procházení webu v této aplikaci stačí dlouze stisknout obrázek a aplikace zobrazí možnost stáhnout obrázek.
Aplikace má na úvodní stránce také novou sekci stažené soubory, kde si uživatelé mohou prohlížet stažené obrázky. Prohlížeč však zobrazuje pouze miniatury – k jejich otevření potřebují uživatelé správce souborů od jiného výrobce, nebo aplikaci pro prohlížení obrázků. Obrázky stažené pomocí aplikace prohlížeče se ukládají do vnitřní paměti hodinek, konkrétně do složky stahování. Uživatelé mohou stažené obrázky také smazat dlouhým stisknutím daného obrázku a aplikace rovněž umožňuje vybrat více obrázků najednou, nebo rovnou všechny.
V současné době aplikace prohlížeče podporuje stahování obrázků ve formátech PNG, JPG, JPEG a GIF, přičemž lze stahovat pouze obrázky a soubory GIF o velikosti maximálně 10 MB. Tato funkce je již k dispozici v aplikaci prohlížeče Samsung pro Wear OS. Stačí aplikaci aktualizovat a můžete začít stahovat obrázky do svých chytrých hodinek, pokud se tedy jedná o něco, co vám v rámci vašich chytrých hodinek chybělo.