Omrzelo vás focení mobilem? Zjistěte, proč zažívají klasické foťáky velký návrat

- Expedice fotoaparátů s vestavěným objektivem vzrostly v roce 2025 meziročně téměř o třetinu, proti roku 2008 jde ale pořád jen o zlomek trhu
- Dnešní nabídku tvoří dva výrazné póly: levné jednoduché foťáky a drahé specializované přístroje
- Samostatný foťák dnes musí nabídnout konkrétní výhodu, od zoomu přes ovládání až po jiný způsob focení
Smartphone odstranil hlavní důvod, proč si lidé kupovali levný rodinný kompaktní fotoaparát. Smartphone už mají v kapse, snímek hned upraví, zálohují a odešlou. Samostatný fotoaparát proto dnes neobstojí jen tím, že také umí fotit. Musí nabídnout něco, co telefon nezvládne stejně dobře, nebo změnit samotný zážitek z focení.
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Po dlouhém propadu se ale kategorie zvedla. CIPA je mezinárodní oborová asociace firem z foto a zobrazovací techniky. Její statistika za rok 2025 uvádí asi 2,4 milionu expedovaných fotoaparátů s vestavěným objektivem, meziročně téměř o třetinu více. Jde o dodávky výrobců do jednotlivých trhů, ne o nákupy u pokladen.
Z někdejších 110 milionů zůstala dvě procenta
Masový trh se nevrací. Historická statistika CIPA uvádí pro rok 2008 zhruba 110 milionů expedovaných fotoaparátů s vestavěným objektivem. Loňský výsledek představuje přibližně dvě procenta někdejšího maxima. Levný rodinný fotoaparát, který se před dovolenou automaticky přibalil do kufru, nahradil smartphone.
„Fotoaparát s vestavěným objektivem“ navíc není jen malý kapesní foťák. Do stejné kategorie patří i větší ultrazoomy a další přístroje, na které nelze nasadit jiné sklo. Růst proto ukazuje oživení samostatných fotoaparátů jako celku, ne automaticky návrat malých stříbrných kompaktů z přelomu tisíciletí.
Dva póly: jednoduchý zoom, nebo drahý nástroj
Na levnějším konci nabídky stojí jednoduché modely typu Kodak Pixpro FZ55, který se v českých obchodech prodává zhruba za 3 500 Kč. Má snímač formátu 1/2,3″ a pětinásobný optický zoom v rozsahu odpovídajícím 28 až 140 mm. Na vzdálenou budovu, zvíře nebo dítě na hřišti se skutečný zoom hodí víc než digitální výřez z mobilu.
Takový foťák samozřejmě neporazí dobrý smartphone ve všem. Ve tmě nebo doma při focení lidí může mobil díky stabilizaci a zpracování několika snímků podat lepší výsledek. Jednoduchý kompakt má smysl hlavně tam, kde potřebujete dosah, chcete rychle měnit výřez záběru nebo si vystačíte s méně dokonalou automatikou.
U dražších kapesních kompaktů se objevuje i jednopalcový snímač, například v Sony RX100 VII. Proti čipu 1/2,3″ ve FZ55 má větší obrazovou plochu, takže za srovnatelných podmínek dává fotoaparátu větší rezervu ve slabším světle a při práci s rozostřeným pozadím. Podobně velký hlavní snímač už mají i některé špičkové telefony, například Xiaomi 15 Ultra. O výsledku nerozhoduje jen velikost snímače, ale i objektiv, stabilizace a zpracování obrazu.
Na druhém konci jsou přístroje, které nelákají na nízkou cenu. Fujifilm X100VI stojí v českých obchodech zhruba 43 000 Kč. Má APS-C snímač s rozlišením 40 megapixelů, pevný objektiv odpovídající 35 mm a ovládací kolečka, která dávají fotografovi větší kontrolu nad expozicí. Pevné ohnisko není univerzální, ale nutí člověka pracovat s kompozicí místo střídání různých čoček v telefonu.
Foťáky nelákají jen technickými parametry
Technické parametry vysvětlují jen část zájmu. Fotoaparát je zařízení pro jednu činnost. Nemá pracovní chat, sociální sítě ani notifikace. Musíte se rozhodnout, že jej vezmete s sebou, a možnost fotit nehledáte mezi dalšími aplikacemi. Pro někoho je to zbytečná komplikace, pro jiného příjemná změna zvyklostí.
Roli hraje i retro estetika. Telefon snímek automaticky prosvětluje, doostřuje a odstraňuje šum. Jednodušší digitální foťák může být v tomhle méně dokonalý, ale výsledná fotografie pak nevypadá jako další snímek s estetikou dle představ výrobce. Nejde nutně o kvalitnější obraz, spíš o jiný charakter.
Canon ve své výroční zprávě uvádí rostoucí poptávku po kompaktních digitálních fotoaparátech, hlavně mezi mladými lidmi, a zároveň oznámil zvyšování jejich výroby. Pro část lidí je samostatný foťák také způsob, jak se od telefonu na chvíli odpoutat.
Smartphone proto zůstává nejlepší volbou pro většinu běžných fotek. Samostatný fotoaparát dává smysl až ve chvíli, kdy umíte pojmenovat konkrétní limit mobilu: potřebujete větší dosah, více kontroly, odlišný vzhled snímků nebo prostě chcete fotografovat bez otevření další aplikace. Právě v takových situacích mají kompaktní foťáky vedle telefonu znovu co nabídnout.